La génération Z confrontée à une « apocalypse de l'emploi » alors que les entreprises privilégient l'IA plutôt que les nouvelles recrues et accélèrent l'intégration de l'IA pour réduire les coûts

Bon courage à la gen z.ils auront moins de travail et moins de salaire du à la concurrence mondial dont le systeme francais n'est pas compétitif, et de l'ia.en parallèle:Ils devront payer la retraite des boomers (que eux n'auront pas)Ils ne pourront pas acheter les biens immobilier des boomers devenue trop cher pour les primos accédantIls devront supporter une pression fiscale de plus en plus violentePour les hommes ils auront de moins en moins accès au sex et de plus en plus tardivement, pour les femmes elles devront de plus en plus renoncé aux enfants.une guerre avec la russie n'est pas non plus à exclure et donc une mort certaine pour cette gen z encore puceau pour la plupart.Mon conseil: essayer d'avoir un Working Holiday Visa en australie et bosser dans les mines, vous aurez un tres bon salaire (meilleurs que ce que vous aurez en france meme en fin de carrière à paris) apprendrez l'anglais et aurez une expérience international.Faite ca 1-2ans, ça vous fera beaucoup d'argent mis de coté pour vous aider a commencer dans la vie.C'est pas une solution miracle et facile mais au moins ca existe.