La génération Z confrontée à une « apocalypse de l'emploi » alors que les entreprises privilégient l'IA plutôt que les nouvelles recrues et accélèrent l'intégration de l'IA pour réduire les coûts au détriment des postes de débutants, selon un rapport du BSI. Une image sombre se dessine à mesure que les outils d'intelligence artificielle s'imposent dans le monde du travail à l'échelle mondiale.
L'arrivée massive de l'intelligence artificielle (IA) dans les entreprises bouleverse profondément le rapport de la génération Z (nés entre 1997 et 2012) à l'éducation supérieure. Une étude révèle une tendance inquiétante : un nombre croissant de jeunes diplômés estime désormais que leur parcours universitaire a été une perte de temps et d'argent, face à une IA toujours plus compétitive sur le marché du travail. Initialement encouragés par leurs parents et enseignants à poursuivre des études supérieures coûteuses, ils constatent aujourd'hui avec amertume que leurs compétences durement acquises peuvent être rapidement surpassées par des systèmes d'IA sophistiqués, capables d'effectuer des tâches complexes à moindre coût et en moins de temps.
En outre, plusieurs analyses montrent que les promotions actuelles de diplômés se heurtent à des difficultés sans précédent pour décrocher leurs premiers emplois, marquant ainsi le pire marché de l'emploi de niveau d'entrée depuis des années. Cette situation est exacerbée par une série de facteurs économiques, mais l'ombre la plus préoccupante est sans aucun doute l'iIA et la perspective imminente qu'elle finisse par automatiser de nombreuses tâches actuellement dévolues aux employés débutants.
Du côté des employeurs, un rapport a révélé que de plus en plus demployeurs privilégient lIA à lembauche de jeunes diplômés appartenant à la Génération Z. Environ 37 % des employeurs ont déclaré qu'ils préféraient embaucher l'IA plutôt qu'un jeune diplômé, et au total, 89 % d'entre eux ont déclaré qu'ils évitaient d'embaucher des jeunes diplômés. En ce qui concerne les raisons pour lesquelles ils ne veulent pas embaucher de jeunes diplômés, 60 % d'entre eux déclarent que les travailleurs n'ont pas d'expérience pratique et 55 % qu'ils ne travaillent pas bien au sein d'une équipe.
Alors que l'intégration de l'IA continue de remodeler les opérations commerciales, de plus en plus d'entreprises dans le monde renoncent à la main-d'uvre humaine et privilégient l'automatisation basée sur l'IA afin de réduire leurs effectifs et leurs coûts opérationnels, selon une nouvelle étude publiée par la British Standards Institution (BSI). Après avoir interrogé plus de 850 entreprises dans sept pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et la Chine, le rapport du BSI, intitulé « Flourishing in the AI Workforce », a révélé que les entreprises ont accéléré l'intégration de l'IA pour combler les lacunes en matière de compétences et réduire les coûts au détriment des postes de débutants.
C'est une mauvaise nouvelle pour les jeunes, en particulier les jeunes diplômés, qui cherchent à lancer leur carrière. Selon l'étude, près d'un tiers des cadres déclarent que leur entreprise envisage désormais des solutions d'IA avant d'embaucher de nouveaux employés, tandis que 39 % admettent que les postes de débutants ont déjà été réduits ou supprimés en raison de la rationalisation de l'IA.
En outre, un quart des dirigeants interrogés estiment que la plupart ou la totalité des tâches traditionnellement effectuées par les jeunes employés peuvent être prises en charge par l'IA, ce qui témoigne d'un changement profond dans la trajectoire traditionnelle du développement des compétences au sein des entreprises.
BSI a baptisé cette disruption qui bouleverse les carrières « l'émergence de la génération blasée », abréviation de « emplois automatisés, rêves érodés », afin de rendre compte du coût économique et émotionnel auquel sont confrontés les jeunes travailleurs lorsqu'ils entrent sur un marché du travail en pleine mutation sous l'effet de l'IA. Ce fossé grandissant entre le développement de la main-d'uvre et les progrès technologiques est évident dans le rapport, dont l'analyse révèle que le mot « automatisation » apparaît près de sept fois plus souvent que des termes tels que « amélioration des compétences » ou « reconversion ».
« L'IA représente une énorme opportunité pour les entreprises du monde entier, mais alors qu'elles recherchent une productivité et une efficacité accrues, nous ne devons pas perdre de vue que ce sont finalement les personnes qui sont le moteur du progrès », a déclaré Susan Taylor Martin, PDG de BSI, selon le Guardian. Elle a ajouté : « Nos recherches montrent clairement que la tension entre tirer le meilleur parti de l'IA et permettre à la main-d'uvre de s'épanouir est le défi déterminant de notre époque. Il est urgent de réfléchir à long terme et d'investir dans la main-d'uvre, parallèlement à l'investissement dans les outils d'IA, afin de garantir des emplois durables et productifs. »
L'étude du BSI rapporte que plus de la moitié des chefs d'entreprise interrogés se disent chanceux d'avoir commencé leur carrière avant la généralisation de l'IA. Pourtant, 53 % d'entre eux sont optimistes et pensent que les avantages de l'IA l'emporteront sur ses perturbations, soulignant l'ambivalence qui existe entre l'utilisation valorisante de l'IA et la menace potentielle qu'elle représente pour la main-d'uvre.
Les grandes organisations, cependant, vont de l'avant et récoltent les fruits de leurs investissements précoces dans les technologies d'automatisation, en particulier dans des secteurs rentables tels que l'industrie manufacturière et la finance. Quarante et un pour cent des chefs d'entreprise ont déclaré que l'IA leur permettrait de réduire leurs effectifs, tandis que 76 % s'attendaient à voir des avantages mesurables grâce à ces outils dans un délai d'un an.
Pour les petites et moyennes entreprises qui ne disposent pas des capitaux nécessaires pour investir dans des plateformes d'IA et des infrastructures de données avancées, les gains sont beaucoup plus lents à se concrétiser, ce qui creuse encore davantage le fossé entre les industries de haute technologie et les employeurs traditionnels.
Pour contrer ce que les spécialistes du secteur technologique appellent une « job-pocalypse » (apocalypse de l'emploi), le rapport préconise une action coordonnée entre les gouvernements, les entreprises et les établissements d'enseignement afin de promouvoir l'emploi durable parallèlement à l'innovation en matière d'IA. Outre le plaidoyer en faveur de l'investissement dans la reconversion professionnelle, la culture numérique et l'apprentissage tout au long de la vie afin de préparer les travailleurs de tous âges à l'évolution de leurs rôles, le rapport appelle également à intégrer l'éthique, la transparence et la planification de la main-d'uvre dans les stratégies d'IA des entreprises.
Une situation qui modifie le choix de carrière des jeunes. En 2023, un rapport a révélé que 57 % des membres de la génération Z ont déclaré que leur principal objectif de carrière était de devenir une sorte d'influenceur. En moyenne, 41 % des adultes américains ont déclaré qu'ils aimeraient devenir des influenceurs, mais pour la génération Z, on constate un écart massif de 16 points. 53 % des membres de la génération Z ont également déclaré qu'ils considéraient l'influence comme un choix de carrière respectable et viable. 30 % ont même admis qu'ils seraient prêts à investir leur propre argent parce que cela servirait d'investissement pour stimuler leur carrière.
Un autre rapport avait déjà montré que les employés de la génération Z ont du pain sur la planche pour gagner la confiance de leurs patrons. Les employeurs affirment que de nombreux travailleurs de la génération Z ne sont pas préparés au monde du travail. Une entreprise sur six hésite à embaucher de jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, invoquant des préoccupations à l'égard de leur préparation, leurs compétences techniques et leur professionnalisme. Plus de la moitié (55 %) des répondants pensent que les jeunes diplômés manquent d'éthique de travail.
