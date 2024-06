En janvier 2024, les États-Unis employaient moins de développeurs de logiciels qu'il y a six ans.



L'emploi des développeurs de logiciels a atteint son apogée avant la pandémie et n'a cessé de décliner depuis.



Entre 2018 et 2024, les salaires de base des développeurs de logiciels aux États-Unis ont augmenté d'un montant plus élevé que la moyenne. Mais c'est parce que leur salaire de base était plus élevé que la moyenne au départ

« À l'ère de l'IA, l'informatique n'est plus la spécialité la plus sûre », estime Kelli María Korducki

Pendant la majeure partie du 21siècle, l'ingénierie logicielle a été considérée comme l'une des valeurs sûres du marché de l'emploi américain, fragile et en constante évolution. Mais de plus en plus de signes indiquent que ce domaine commence à devenir un peu moins sûr et confortable, en raison d'un ralentissement de l'industrie dans son ensemble et de la menace imminente de l'intelligence artificielle qui suscite une concurrence croissante pour les emplois dans le domaine des logiciels.« La concurrence est insensée », a déclaré Joe Forzano, un ingénieur logiciel au chômage qui a travaillé chez Alma, une start-up spécialisée dans la santé mentale, et chez Blackstone, le géant du capital-investissement. Depuis qu'il a perdu son emploi en mars 2023, Forzano a postulé à plus de 250 emplois. Dans six cas, il a passé le « gant complet », qui comprenait entre six et huit entretiens chacun, avant d'apprendre qu'il n'avait pas été retenu. « Cela a été très, très dur », a-t-il déclaré.Forzano n'est pas le seul à être pessimiste, selon une enquête réalisée en décembre auprès de 9 338 ingénieurs logiciels par Blind, une plateforme anonyme en ligne pour les employés vérifiés. Près de neuf ingénieurs en informatique sur dix ont déclaré qu'il était plus difficile de trouver un emploi aujourd'hui qu'avant la pandémie, 66 % d'entre eux estimant que c'était « beaucoup plus difficile ».Près de 80 % des personnes interrogées ont déclaré que le marché de l'emploi était même devenu plus compétitif au cours de l'année écoulée. Seuls 6 % des ingénieurs logiciels sont « extrêmement confiants » dans leur capacité à trouver un autre emploi avec la même rémunération totale s'ils perdent leur emploi aujourd'hui, tandis que 32 % déclarent qu'ils ne sont « pas du tout confiants ».En 2022 et 2023, le secteur technologique a subi plus de 400 000 licenciements, selon le site de suivi Layoffs.fyi. Mais jusqu'à récemment, il semblait que les ingénieurs en logiciel étaient plus souvent épargnés que leurs collègues des domaines non techniques. Une analyse a révélé que les entreprises technologiques ont réduit leurs équipes de recrutement de 50 %, contre seulement 10 % pour leurs départements d'ingénierie. Chez Salesforce, les ingénieurs avaient quatre fois moins de chances de perdre leur emploi que ceux qui travaillaient dans le marketing et les ventes, ce qui, selon Bloomberg, est une tendance reproduite dans d'autres entreprises technologiques telles que Dell et Zoom.Mais les signes d'effroi parmi les ingénieurs en informatique sont de plus en plus fréquents en ligne. En décembre, un employé d'Amazon a écrit un long message sur la plateforme d'employés anonymes Blind, expliquant que « le marché de l'emploi est terrible » et qu'il avait du mal à obtenir des entretiens d'embauche.Cette situation constitue un changement radical par rapport à la majeure partie des deux dernières décennies, lorsque les diplômes d'informatique et les camps d'entraînement au codage ont explosé en popularité en raison de la sécurité financière qu'ils promettaient. Les ingénieurs logiciels débutants de Google gagneraient près de 200 000 dollars par an et vivraient une vie pleine d'avantages, et les ingénieurs semblaient toujours très demandés, ce qui signifiait que le prochain emploi n'était jamais difficile à trouver.Depuis l'avènement de l'internet, les développeurs de logiciels touchent de gros salaires et bénéficient d'avantages importants. Mais les choses ont changé depuis la pandémie, et les États-Unis emploient aujourd'hui moins de développeurs de logiciels qu'en 2018.Les dépenses de consommation en biens et services numériques ont augmenté pendant la pandémie pour répondre aux besoins des travailleurs à domicile et des familles, un changement qui a secoué la demande américaine en travailleurs de la technologie. En 2023, cette vague d'embauches s'est accompagnée d'une réduction des effectifs, les employeurs ayant licencié des développeurs de logiciels et des ingénieurs.Mais l'emploi des développeurs de logiciels a en fait ralenti depuis 2020, année où les pandémies ont frappé les États-Unis pour la première fois. En janvier 2024, les États-Unis employaient moins de développeurs de logiciels qu'il y a six ans.Les développeurs de logiciels conçoivent, construisent et testent des logiciels pour des applications et des systèmes. Plus de la moitié d'entre eux travaillent dans le secteur des services professionnels et commerciaux. Plus de la moitié d'entre eux travaillent dans le secteur des services professionnels et commerciaux, tandis que 16 % travaillent dans le secteur de l'information.L'ADP Research Institute a suivi les employés de 6 500 entreprises, dont plus de 75 000 développeurs de logiciels et ingénieurs dans 10 secteurs d'activité, entre janvier 2018 et janvier 2024. À l'aide de ces données, la structure a créé un indice pour suivre l'évolution de l'emploi des développeurs de logiciels à partir de janvier 2018.L'emploi des développeurs a augmenté de janvier 2018 à novembre 2019, puis a commencé à diminuer. L'indice a fortement chuté en janvier 2022 (moins 4,6 points de pourcentage), en mai 2022 (moins 3,5 points de pourcentage) et en janvier 2023 (moins 3,4 points de pourcentage). Malgré des hausses intermédiaires en août 2021 et en octobre 2022, l'indice de l'emploi des promoteurs est en baisse depuis 2020.Avec la baisse de l'emploi, la croissance des salaires a été inférieure à celle de l'ensemble des travailleurs américains. Entre janvier 2018 et janvier 2024, le salaire de base médian des développeurs a augmenté de 24 %, contre 30 % pour l'ensemble des travailleurs américains. Les développeurs restent néanmoins bien rémunérés, puisqu'ils gagnent plus de deux fois le salaire médian aux États-Unis.Au début des années 2010, alors qu'il était étudiant à l'université de Pennsylvanie, Forzano avait décidé de se spécialiser dans l'informatique. Ce diplôme lui a valu une dette de 180 000 dollars, mais il a considéré qu'il s'agissait d'un pari calculé sur un domaine de travail solide. « L'idée était que c'était un bon investissement d'avoir un diplôme de l'Ivy League dans le domaine de l'ingénierie », explique-t-il. Il pensait qu'il serait prêt pour la vie.Au début de sa carrière, cela semblait vrai. Les recruteurs l'ont inondé d'opportunités et il a pu facilement passer d'un emploi à l'autre et devenir manager. Le domaine semblait si sûr que l'expression « apprendre à coder » est devenue une réplique moqueuse chaque fois que des personnes d'autres domaines s'inquiétaient de leurs perspectives d'emploi en ligne.Mais les messages des recruteurs se sont largement taris depuis la pandémie, et il est devenu beaucoup plus difficile d'obtenir le type d'emploi que les ingénieurs en informatique considéraient comme acquis. « Il y a tellement de concurrence », a-t-il déclaré. « Le paysage est complètement différent ». En repensant à sa décision de se spécialiser dans l'informatique lorsqu'il était étudiant, il dit qu'il se sent maintenant « très naïf ».Avec l'arrivée récente de l'intelligence artificielle dans les conversations, des signes d'un changement radical dans le monde du codage sont apparus. Les programmes d'IA qui permettent aux utilisateurs d'écrire du code en utilisant le langage naturel ou l'auto-complétion ont fait partie de la première vague d'outils d'IA à décoller. Le PDG de Google, Sundar Pichai, a déclaré l'année dernière que les outils de codage alimentés par l'IA avaient réduit de 6 % le temps nécessaire aux travailleurs pour terminer un code.« À l'ère de l'IA, l'informatique n'est plus la spécialité la plus sûre », a écrit Kelli María Korducki dans The Atlantic en septembre. Matt Welsh, un entrepreneur qui a été professeur d'informatique à Harvard, a déclaré au magazine que la capacité de l'IA à exécuter des fonctions d'ingénierie logicielle pourrait entraîner une diminution de la sécurité de l'emploi et une baisse des rémunérations pour tous les travailleurs, à l'exception des meilleurs d'entre eux.En décembre, les ingénieurs en informatique n'exprimaient pas beaucoup d'inquiétude quant à la possibilité que l'IA rende leurs emplois superflus. Seuls 28 % d'entre eux se disaient « très » ou « légèrement » inquiets dans le sondage Blind, et 72 % se disaient « pas vraiment » ou « pas du tout » inquiets. Toutefois, lorsqu'ils ne considèrent pas leur propre situation, les ingénieurs en informatique se montrent nettement moins optimistes à l'égard de l'IA. Plus de 60 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles pensaient que leur entreprise embaucherait moins de personnes à cause de l'IA à l'avenir.Sources : « Le marché de l'emploi est terrible » La même situation (baisse des demandes des professionnels de l'informatique en général et des développeurs logiciels en particulier) est-elle observée dans votre pays ?Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait l'expliquer ?Que pensez-vous des propos tenus par Kelli María Korducki ? Êtes-vous d'accord ou contre ? Dans quelle mesure ?Comment les développeurs de logiciels peuvent-ils s’adapter à un marché du travail de plus en plus compétitif ?Quelles stratégies les entreprises technologiques devraient-elles adopter pour attirer et retenir les talents dans un contexte de baisse des embauches ?En quoi la baisse de l’emploi des développeurs de logiciels pourrait-elle influencer l’innovation et la croissance économique d'un pays ?Quel rôle l’éducation et la formation continue jouent-ils dans la préparation des développeurs à un paysage technologique en évolution ?Comment les politiques gouvernementales pourraient-elles soutenir l’industrie technologique face à ces changements d’emploi ?