une érosion silencieuse menace les jeunes travailleurs
Depuis 2022, ladoption accélérée de lintelligence artificielle générative redessine les contours du marché du travail américain. Une étude publiée par lUniversité de Stanford en août 2025 met en lumière une tendance préoccupante : les jeunes travailleurs de 22 à 25 ans, fraîchement diplômés ou débutants, subissent une baisse de 13 % de lemploi dans les secteurs exposés à lautomatisation par lIA. Contrairement aux discours apocalyptiques de suppression massive demplois, il ne sagit pas dun effondrement global du marché, mais dun glissement silencieux affectant spécifiquement les premiers échelons professionnels.
Les chercheurs Erik Brynjolfsson, Bharat Chandar et Ruyu Chen ont exploité des millions de fiches de paie dADP, géant américain des services de paie couvrant 25 millions de salariés et 90 000 entreprises. Cette approche a permis une photographie fine et en temps quasi réel de limpact de lIA sur lemploi.
Résultats :
- 13 % de déclin de lemploi junior dans les métiers exposés à lIA générative (service client, comptabilité, support administratif, développement logiciel dentrée de gamme).
- Aucun recul significatif pour les travailleurs plus expérimentés, dans ces mêmes métiers.
- Pas de baisse des salaires, mais une raréfaction nette des opportunités dembauche pour les jeunes.
Létude parle de « quiet erosion » (érosion silencieuse) : pas de licenciements spectaculaires, mais un tarissement progressif du pipeline de recrutement pour les nouveaux entrants.
Pourquoi avoir lancé cette étude ?
Les chercheurs expliquent :
« La prolifération de l'intelligence artificielle générative (IA) a suscité un débat mondial sur son impact potentiel sur le marché du travail. Ce discours, qui traverse les milieux universitaires, les politiques publiques, les entreprises et les médias grand public, va des prédictions utopiques d'une productivité accrue aux craintes dystopiques d'une suppression massive d'emplois, en passant par des opinions sceptiques selon lesquelles l'IA n'aura que des effets minimes sur l'emploi ou la productivité. Historiquement, les technologies ont affecté différemment les tâches, les professions et les secteurs d'activité, remplaçant certaines fonctions, en augmentant d'autres et en transformant encore d'autres. Ces effets hétérogènes suggèrent qu'il pourrait y avoir des « signaux d'alerte » annonciateurs d'effets plus généralisés de l'IA.
« Les capacités de l'IA ont connu des progrès rapides dans plusieurs domaines. Par exemple, selon le dernier rapport AI Index, les systèmes d'IA ne pouvaient résoudre que 4,4 % des problèmes de codage sur SWE-Bench, un benchmark largement utilisé en génie logiciel, en 2023, mais leurs performances ont atteint 71,7 % en 2024. L'IA s'est également améliorée sur d'autres benchmarks, notamment la compréhension du langage, la connaissance des sujets et le raisonnement. Dans le même temps, les systèmes d'IA sont de plus en plus largement adoptés. Selon Hartley et al. (2025), l'adoption du LLM au travail parmi les répondants américains âgés de plus de 18 ans a atteint 46 % en juin/juillet 2025.
« Compte tenu de ses capacités accrues et de son adoption généralisée, une préoccupation centrale, amplifiée par les gros titres récents, est de savoir si l'IA commence à supplanter le travail humain, en particulier pour les jeunes travailleurs débutants dans des professions très exposées telles que l'ingénierie logicielle et le service à la clientèle.
« Malgré l'intensité de ce débat, les données empiriques ont du mal à suivre le rythme des progrès technologiques, laissant de nombreuses questions fondamentales sans réponse.
« Cet article comble cette lacune empirique en s'appuyant sur un ensemble de données administratives à grande échelle et à haute fréquence provenant d'ADP, le plus grand fournisseur de logiciels de paie aux États-Unis. Notre échantillon se compose de registres de paie mensuels au niveau individuel jusqu'en juillet 2025, couvrant des millions de travailleurs dans des dizaines de milliers d'entreprises. Cette riche structure de panel nous permet de suivre la dynamique de l'emploi avec un haut degré de granularité, offrant une vue en temps quasi réel des ajustements du marché du travail. En reliant ces données à des mesures établies de l'exposition professionnelle à l'IA et à d'autres variables, nous pouvons quantifier les changements réalisés en matière d'emploi depuis l'adoption généralisée de l'IA générative.
« Cet article présente de manière systématique six faits clés qui ressortent des données, offrant une évaluation de la manière dont la révolution de l'IA remodèle la main-d'uvre américaine ».
Pourquoi les jeunes sont les premiers touchés
- La vulnérabilité des « tâches codifiées » : Les postes juniors reposent souvent sur des compétences techniques standardisées (saisie, tests logiciels simples, gestion de tickets). Or, ces tâches sont précisément celles que les LLM (Large Language Models) et autres systèmes dIA générative automatisent le plus facilement.
- La valeur du « savoir tacite » des seniors : Les employés expérimentés disposent dun savoir tacite : jugement, intuition, capacité à naviguer dans la complexité organisationnelle. Ce type de compétence est encore hors de portée des IA. Ainsi, les seniors se voient moins menacés à court terme, tandis que les juniors se retrouvent en concurrence directe avec les algorithmes.
- Les employeurs préfèrent embaucher une IA plutôt qu'un jeune diplômé de la génération Z : Historiquement, les postes juniors servaient de « pépinière de talents », permettant dapprendre sur le terrain. Aujourdhui, une partie de ces apprentissages est absorbée par lIA, ce qui rend plus difficile lacquisition dexpérience par les jeunes diplômés.
Le rapport a mis en évidence « des preuves précoces et à grande échelle qui corroborent l'hypothèse selon laquelle la révolution de l'IA commence à avoir un impact significatif et disproportionné sur les travailleurs débutants sur le marché du travail américain ». Les conclusions ont notamment révélé que les travailleurs âgés de 22 à 25 ans occupant des emplois les plus exposés à l'IA, tels que le service à la clientèle, la comptabilité et le développement de logiciels, ont vu leur taux d'emploi baisser de 13 % depuis 2022.
En revanche, l'emploi des travailleurs plus expérimentés dans les mêmes domaines et celui des travailleurs de tous âges dans des professions moins exposées, telles que les aides-soignants, est resté stable ou a augmenté. Les emplois pour les jeunes aides-soignants, par exemple, ont augmenté plus rapidement que ceux de leurs homologues plus âgés.
Les postes de superviseurs de production et d'exploitation de première ligne ont également enregistré une augmentation de l'emploi des jeunes travailleurs, bien que cette croissance ait été moins importante que celle des travailleurs âgés de plus de 35 ans.
Des résultats loin d'être uniformes
L'impact potentiel de l'IA sur le marché du travail est une préoccupation dans tous les secteurs et toutes les tranches d'âge, mais l'étude de Stanford semble montrer que les résultats seront loin d'être uniformes. L'étude a cherché à exclure les facteurs susceptibles de fausser les données, notamment le niveau d'éducation, le travail à distance, les emplois externalisés et les changements économiques plus généraux, qui pourraient avoir une incidence sur les décisions d'embauche.
Selon l'étude de Stanford, leurs conclusions pourraient expliquer pourquoi la croissance nationale de l'emploi chez les jeunes travailleurs stagne, alors que l'emploi global est resté largement résistant depuis la pandémie mondiale, malgré des signes récents de ralentissement.
Les jeunes travailleurs seraient particulièrement vulnérables, car l'IA peut remplacer les « connaissances codifiées » ou « théoriques » issues de l'éducation formelle. En revanche, l'IA serait moins capable de remplacer les connaissances acquises au fil de nombreuses années d'expérience. Les chercheurs ont également noté que toutes les utilisations de l'IA ne sont pas associées à une baisse de l'emploi. Dans les professions où l'IA complète le travail et est utilisée pour améliorer l'efficacité, les changements dans les taux d'emploi ont été modérés.
Cette étude, qui n'a pas encore fait l'objet d'une évaluation par les pairs, semble apporter de nouvelles preuves que l'IA va remplacer des emplois, un sujet qui fait l'objet d'un débat animé.
Les secteurs les plus touchés
- Support client et centres dappel : chatbots et IA conversationnelles réduisent le besoin dagents débutants.
- Comptabilité et administratif : lIA traite factures, audits basiques et saisie de données.
- Développement logiciel : GitHub Copilot, Replit et ChatGPT automatisent une partie du code de niveau junior.
- Marketing numérique : génération automatique de contenus et danalyses.
Ces domaines constituaient traditionnellement des tremplins de carrière. Leur contraction fragilise lensemble de la chaîne professionnelle.
Au début du mois, un économiste de Goldman Sachs a déclaré que les changements survenus sur le marché du travail américain suite à l'arrivée de l'IA générative se reflétaient déjà dans les données sur l'emploi, en particulier dans le secteur technologique et chez les jeunes employés. Il a également souligné que la plupart des entreprises n'avaient pas encore déployé l'intelligence artificielle dans leurs activités quotidiennes, ce qui signifie que l'impact sur le marché du travail n'était pas encore pleinement perceptible.
Conclusion
Le rapport de Stanford ne décrit pas un effondrement brutal du marché du travail, mais un déplacement silencieux des opportunités. Les jeunes travailleurs américains paient aujourdhui le prix dune adoption massive de lIA générative dans les tâches standardisées.
Cette situation ouvre une question centrale : comment maintenir une relève professionnelle dans un monde où lIA occupe les premiers postes de carrière ? Sans réponse claire, le risque est celui dun marché où les jeunes nont plus despace pour se former, fragilisant à terme la pérennité même de lécosystème numérique.
En réduisant les embauches juniors, les entreprises sexposent à un déficit futur de talents expérimentés. Car sans nouvelles recrues aujourdhui, il ny aura pas de seniors qualifiés demain. Les jeunes apportent souvent un regard neuf et une appétence pour les nouvelles technologies. Leur marginalisation risque dappauvrir linnovation et la diversité des idées. Universités, bootcamps et écoles dingénieurs doivent repenser leurs programmes. Former uniquement à des compétences techniques désormais automatisées conduit à un décalage avec le marché.
