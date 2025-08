Licenciés par vidéo : après avoir déployé des solutions d'IA et acheté un jet privé de 75 millions de $, le PDG d'Atlassian, licencie froidement 150 employés par vidéo préenregistrée

Licenciés par vidéo : après avoir déployé des solutions d'IA et acheté un jet privé de 75 millions de $, le géant des logiciels Jira, Atlassian, licencie froidement 150 employés par vidéo préenregistrée.



Atlassian Corporation est une société australo-américaine spécialisée dans les logiciels propriétaires, notamment les outils de collaboration destinés principalement au développement de logiciels et à la gestion de projets. Atlassian compte plus de 12 000 employés dans 14 pays et plus de 300 000 clients dans plus de 200 pays à travers le monde. La société est à l'origine d'outils professionnels tels que Jira, Confluence et Trello.Atlassian a connu une croissance rapide, avec une augmentation de 27 % de son chiffre d'affaires au cours du dernier trimestre 2022, pour atteindre 873 millions de dollars américains. Mais elle a également enregistré une perte nette de 205 millions de dollars et a déclaré au marché qu'elle constatait un ralentissement de la croissance de ses produits "cloud", qui sont cruciaux pour son avenir.Malgré ces résultats, l'entreprise avait annoncé la suppression de 500 emplois à l'échelle mondiale en mars 2023 . Les licenciements représentaient 5 % de l'effectif de la société et environ 120 des postes supprimés étaient basés en Australie. Dans une note interne adressée au personnel, les dirigeants d'Atlassian ont déclaré : "".Récemment, Atlassian a été critiquée après avoir licencié plus de 150 employés via un message vidéo préenregistré, invoquant l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) par la société comme principale raison de ces suppressions d'emplois. Dans la vidéo, le cofondateur Mike Cannon-Brookes a déclaré que ces licenciements étaient nécessaires pour aligner les effectifs de l'entreprise sur son utilisation croissante de l'IA, en particulier dans les domaines du service client et des opérations. Cependant, la manière impersonnelle dont le message a été délivré et le timing de l'achat d'un jet privé de luxe par l'entrepreneur milliardaire ont suscité les critiques des employés, des observateurs du secteur et du grand public.La décision d'informer les employés par le biais d'une vidéo préenregistrée, suivie d'une attente de 15 minutes pour recevoir une confirmation par e-mail et d'un verrouillage immédiat des ordinateurs portables, a été largement condamnée. Plusieurs employés concernés ont partagé leur expérience de manière anonyme sur des réseaux sociaux tels que Reddit et LinkedIn, qualifiant le processus de froid et déshumanisant.L'entreprise aurait proposé six mois d'indemnités de licenciement aux personnes concernées. Cependant, cela n'a pas suffi à endiguer la vague de critiques, qui ont dénoncé le manque de respect envers la dignité des employés de longue date. "", a écrit un ancien employé sur LinkedIn.La controverse s'est intensifiée après la révélation que Cannon-Brookes avait récemment fait l'acquisition d'un jet privé Bombardier Global 7500 d'une valeur de 75 millions de dollars, à peu près au moment où les licenciements étaient mis en œuvre. Avec une fortune personnelle estimée à 13,9 milliards de dollars, Cannon-Brookes a défendu cet achat dans un message publié sur LinkedIn, qualifiant le jet d' "outil" qui l'aide à être un "père présent" tout en dirigeant une entreprise mondiale.Il a également invoqué la sécurité personnelle et l'efficacité opérationnelle comme raisons de cette acquisition, reconnaissant les préoccupations éthiques mais la justifiant comme nécessaire pour son mode de vie et ses engagements professionnels.Une affirmation assez similaire aux conclusions d'une étude d'Atlassian en 2024 qui avait révélé que 92 % des propres employés d'Atlassian ont déclaré que la politique de travail mise en œuvre par l'entreprise (zéro jour obligatoire au bureau) leur permet de donner le meilleur d'eux-mêmes. En outre, 91 % des employés d'Atlassian avait affirmé que le travail en mode distribué est une raison importante pour laquelle ils restent dans l'entreprise.Cependant, la juxtaposition de licenciements massifs et de dépenses personnelles aussi somptuaires a suscité des accusations d'hypocrisie et de leadership déconnecté de la réalité, en particulier dans une année marquée par des licenciements généralisés dans le secteur technologique.La direction d'Atlassian a clairement exprimé son intention d'intégrer l'IA dans ses produits et ses opérations. Le cofondateur Scott Farquhar, qui s'est récemment retiré des opérations quotidiennes, a réaffirmé sa conviction quant au pouvoir de transformation de l'IA, la qualifiant de "" et exhortant les dirigeants à l'intégrer dans leurs flux de travail quotidiens.Au cours des derniers mois, Atlassian a lancé une série de fonctionnalités de productivité basées sur l'IA, se positionnant comme une plateforme d'entreprise prête pour l'avenir. Selon des sources internes à l'entreprise, les suppressions d'emplois s'inscrivent dans le cadre d'un remaniement plus large des compétences et des fonctions, ouvrant la voie à l'automatisation et à l'optimisation numérique.Les licenciements chez Atlassian soulèvent des questions plus larges sur l'éthique de l'automatisation, la responsabilité des dirigeants et la manière dont les entreprises communiquent lors de transitions difficiles. À mesure que l'IA s'intègre davantage dans les systèmes d'entreprise, les observateurs réclament des cadres plus clairs concernant l'impact sur la main-d'œuvre et les pratiques de départ humaines.Pour l'instant, Atlassian n'a pas indiqué son intention de revenir sur ses décisions ou d'offrir un soutien supplémentaire au-delà des indemnités de licenciement. Mais les réactions négatives pourraient obliger Atlassian, mais aussi l'ensemble du secteur technologique, à repenser la manière dont les entreprises gèrent l'aspect humain de la transformation numérique.Pensez-vous que ces licenciements sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur la situation ?