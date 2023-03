Atlassian a confirmé qu'environ 120 des postes supprimés étaient basés en Australie, la décision soulignant la rapidité avec laquelle l'entreprise s'est développée pendant la pandémie et la tendance du secteur à réduire les coûts dans un contexte économique plus difficile.Les licenciements représentent 5 % de l'effectif de la société, qui compte plus de 10 000 personnes.Dans une note interne adressée au personnel mardi et rendue publique par l'entreprise, les cofondateurs milliardaires d'Atlassian, Mike Cannon-Brookes et Scott Farquhar, ont déclaré que les équipes chargées de l'acquisition des talents, de la gestion des programmes et de la recherche et de l'analyse seraient les plus touchées.", ont écrit Cannon-Brookes et Farquhar.Atlassian, qui crée des logiciels de travail qui sont la norme dans le secteur des technologies de l'information, connaît toujours une croissance rapide, avec une augmentation de 27 % de son chiffre d'affaires au cours du dernier trimestre, pour atteindre 873 millions de dollars américains (1,3 milliard de dollars). Mais elle a également enregistré une perte nette de 205 millions de dollars et a déclaré au marché qu'elle constatait un ralentissement de la croissance de ses produits "cloud", qui sont cruciaux pour son avenir.Les actions d'Atlassian ont augmenté d'environ 40 % au cours de cette année civile pour atteindre 176 dollars, ce qui représente encore une baisse d'environ 60 % par rapport aux sommets atteints à la fin de 2021, lorsque les prix des actions technologiques étaient gonflés par les blocages, les faibles taux d'intérêt et les dépenses de relance du gouvernement.Une multitude de grandes entreprises technologiques, dont Google, Microsoft et plusieurs sociétés de productivité moins connues, ont récemment annoncé des licenciements, les investisseurs se détournant du secteur, faisant baisser le cours des actions et mettant à nouveau l'accent sur les bénéfices.Atlassian a longtemps semblé défier le ralentissement de l'embauche, le cofondateur Scott Farquhar s'étant joint à un camping-car itinérant lors d'arrêts dans tout le pays pour annoncer ses plans de recrutement en octobre dernier. L'entreprise s'est engagée à embaucher 1032 personnes dans des fonctions de recherche et de développement en Australie et en Nouvelle-Zélande dans les 12 mois à venir.", a déclaré M. Farquhar au Daily Telegraph en octobre.Mais l'entreprise continue de recruter du personnel dans certains domaines. Atlassian a 700 postes à pourvoir et les équipes touchées par les licenciements de mardi ne recoupent pas les fonctions de recherche et de développement recherchées dans le cadre de la campagne de recrutement. L'entreprise n'a pas voulu répondre publiquement aux questions sur les licenciements ou les embauches, se contentant de renvoyer à la note des fondateurs.", écrivent Cannon-Brookes et Farquhar. Cela diffère d'une réduction motivée par des considérations financières, où l'on chercherait à procéder à des "réductions générales" - par exemple, une réduction de 10 % répartie de manière égale entre toutes les organisations de l'entreprise. Ce n'est pas ce qui se passe ici".Les employés licenciés d'Atlassian se verront offrir un ensemble d'avantages dépassant largement les exigences légales, Cannon-Brookes et Farquhar rendant hommage aux employés qui quittent l'entreprise.", ont-ils écrit aux employés concernés. "".Les réductions coûteront à l'entreprise de 45 milliards de dollars américains (66 milliards de dollars) jusqu'à 75 millions de dollars américains en dépenses ponctuelles, selon une déclaration réglementaire américaine.Source : AtlassianQuel est votre avis sur la situation ?