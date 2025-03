Salesforce, l'éditeur de logiciels de gestion de la relation client (CRM), prévoit de recruter 1 000 employés pour vendre son nouveau produit d'agent d'IA générative, Agentforce

Cette initiative a été prise à peine quelques semaines après que Salesforce a annoncé Dreamforce, sa nouvelle stratégie en matière d'IA, et reconnu que l'IA va remplacer certains emplois humains . Avec l’essor de l’IA générative, Salesforce revoit donc son modèle économique et propose désormais des “agents” IA capables de gérer des tâches sans supervision humaine, comme le service client ou la planification de réunions.Agentforce est un agent d'IA génératif personnalisable qui dessert divers secteurs tels que la banque, la finance, l'informatique, la santé et le commerce de détail. Cet outil aide les utilisateurs à accomplir des tâches banales, comme traiter les demandes des clients et dialoguer avec les prospects 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans intervention humaine. Il prend en charge ces tâches sans intervention humaine.En outre, l'agent d'IA fournit un coach de vente qui crée des jeux de rôle personnalisés, aidant les Sales Development Representative (SDR) à s'entraîner à la présentation, à mieux gérer les objections et à négocier des contrats. Il propose également des conversations personnalisées et des recommandations de produits sur les sites de commerce électronique, et contribue à l'élaboration de campagnes de marketing pilotées par l'IA.Salesforce a commencé à mettre en œuvre sa stratégie d'IA en 2024 en se concentrant sur les agents d'IA générative. L'entreprise technologique a lancé Agentforce le 25 octobre et l'a tarifé à 2 dollars par conversation d'agent.Marc Benioff estime que Copilot de Microsoft manque de précision et a déçu les clients . Il pense que Copilot est Clippy 2.0, un assistant de Microsoft qui a été abandonné au début des années 2000. « Nous savons tous maintenant que Microsoft Copilot est en fait le nouveau Microsoft Clippy et que les clients n'en ont pas tiré profit », a déclaré M. Benioff lors d'une interview accordée à Bloomberg.Marc Benioff estime que « Agentforce est ce que l'IA était censée être ». Il a déclaré qu'il n'avait jamais vu un produit Salesforce être adopté aussi rapidement qu'Agentforce.Le PDG de la plus grande société de gestion de la relation client a pour objectif de déployer un milliard d'agents d'IA d'ici à la fin 2025. L'entreprise souhaite que chaque employé de Salesforce travaille à la réalisation de cet objectif. Actuellement, Salesforce compte environ 75 000 employés dans le monde.Marc Benioff, PDG de Salesforce ; BloombergQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que cette initiative de Salesforce est crédible ou pertinente ?