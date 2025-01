Les progrès de l'IA exacerbent les craintes liées à la sécurité de l'emploi

Les cols blancs sont les travailleurs les plus exposés à l'automatisation

Les nouvelles technologies peuvent augmenter la production existante

Le rapport « Future of Jobs 2025 » du Forum économique mondial a interrogé des centaines d'entreprises à travers le monde. Les conclusions du rapport ne contribueront pas à apaiser les craintes persistantes concernant la sécurité de l'emploi à l'ère de l'IA. Ces dernières années, les licenciements dans le secteur de la technologie ont explosé, un certain nombre d'entreprises admettant ouvertement qu'elles ont licencié du personnel au profit de l'IA.D'après le rapport, publié le 8 janvier 2025, 41 % des entreprises interrogées prévoient de procéder à des licenciements d'ici à 2030 en réponse aux capacités croissantes de l'IA. Le marché de l'emploi devrait être touché, car les entreprises mettent de plus en plus l'accent sur la collaboration entre l'homme et la machine. Selon Goldman Sachs, l'IA générative aura un impact sur 300 millions d'emplois à temps plein dans le monde dans les années à venir L'IA étant capable d'automatiser un certain nombre de tâches et de gagner en efficacité à une vitesse extraordinaire, le Forum économique mondial a mis en lumière la manière dont différentes entreprises prévoient de tirer parti de cette technologie naissante au cours des prochaines années. Outre les licenciements, le rapport indique que 77 % des entreprises prévoient de recycler et d'améliorer les compétences des travailleurs existants entre 2025 et 2030.Le recyclage vise à permettre aux employés de mieux travailler avec l'IA, permettant à l'entreprise de tirer le meilleur parti de programmes d'IA tels que le chatbot ChatGPT et le générateur de vidéo Sora. La question de savoir si le recyclage permettra de sauver un nombre important d'emplois reste ouverte.« Les progrès de l'IA et des énergies renouvelables remodèlent le marché du travail, entraînant une augmentation de la demande pour de nombreux postes technologiques ou spécialisés, tout en entraînant une baisse pour d'autres, tels que les graphistes », a déclaré le Forum économique mondial.Dans ce nouveau rapport, Saadia Zahidi, directrice générale du Forum économique mondial, souligne le rôle de l'IA générative dans le remodelage des industries et des tâches dans tous les secteurs. Cette technologie peut créer des textes, des images et d'autres contenus en réponse aux demandes des utilisateurs. Bien que l'IA générative soit confrontée à des défis importants, de plus en plus d'entreprises l'adoptent au détriment des travailleurs humains.Les commis des services postaux, les secrétaires de direction et les commis à la paie font partie des emplois dont les employeurs s'attendent à ce que le nombre diminue très rapidement dans les années à venir, que ce soit en raison de la diffusion de l'IA ou d'autres tendances. Selon le ministère américain du Travail, 1,6 million de cols blancs sont déjà au chômage dans le pays et ont des difficultés à retrouver des emplois à cause de l'IA qui les accapare En toile de fond, l'on assiste à la multiplication des tentatives de remplacement des humains par l'IA. C’est en tout cas ce qui ressort du rapport du ministère américain du Travail qui fait suite à la publication de résultats d’enquêtes selon lesquelles l’IA constitue une menace pour les employés à col blanc. Les travailleurs de la filière technologique ne sont pas épargnés, car de plus en plus d'entreprises remplacent des développeurs par des programmes d'IA.Selon les analystes, cette tendance devrait se poursuivre. Dans son rapport Future of Jobs 2025, le Forum économique mondial déclare : « la présence de graphistes et de secrétaires juridiques juste en dehors du top 10 des emplois connaissant le déclin le plus rapide, une prédiction inédite dans les éditions précédentes du rapport sur l'avenir de l'emploi, pourrait illustrer la capacité croissante de l'IA générative à effectuer un travail de connaissance ».Ces dernières années, certaines entreprises technologiques, dont le service de stockage de fichiers Dropbox et l'application d'apprentissage des langues Duolingo, ont invoqué l'IA pour justifier leurs licenciements. La startup Magic AI, basée à San Francisco, a remplacé ses développeurs humains par l'IA.Bien que les résultats du nouveau rapport du Forum économique mondial puissent être mal accueillis par certains, il y a un revers à la médaille : les employeurs apprécient de plus en plus les compétences liées à l'IA. Près de 70 % des entreprises prévoient d'embaucher des travailleurs capables de créer de nouveaux outils d'IA et de les améliorer, et 62 % d'entre elles recherchent des travailleurs capables de travailler efficacement en parallèle avec l'IA. Le Forum économique mondial a précédemment estimé qu'un million de spécialistes en apprentissage automatique seront nécessaires d'ici à 2027 . Son nouveau rapport souligne le potentiel de l'IA pour augmenter la production humaine, plutôt que de la remplacer complètement. Parmi ses conclusions, il attire l'attention sur « l'importance continue des compétences centrées sur l'humain ». Mais de nombreux travailleurs ont déjà été remplacés par l'IA.Depuis que l'IA générative a explosé sur la scène, et dans la conscience du public, en 2022, elle a fait face à son lot de détracteurs. Les sceptiques ont attiré l'attention sur des erreurs de l'IA, notamment ses hallucinations, et ont exprimé la crainte que la technologie ne ravage le marché de l'emploi.Avec ce rapport, il est probable que beaucoup auront le sentiment que leurs craintes ne sont pas totalement infondées. Et comme les dépenses mondiales consacrées à l'IA devraient atteindre 632 milliards de dollars d'ici à 2028, il n'est guère surprenant que tant de personnes aient exprimé leur désaccord.On ne sait pas exactement à quoi ressemblera le marché du travail dans les prochaines années. Mais tout porte à croire que les licenciements se multiplieront, que de nouveaux cas d'utilisation verront le jour et que le fossé se creusera entre les partisans de l'IA et ses farouches opposants.Source : rapport de l'étude (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des conclusions du rapport du Forum économique mondial ?L'IA pourrait faire un carnage sur le marché de l'emploi d'ici à 2023. Qu'en pensez-vous ?Selon vous, à quoi pourrait ressembler le marché du travail dans les années à venir ?Quels impacts les suppressions massives d'emplois au profit de l'IA pourraient-elle avoir sur l'humanité ?