L'entreprise de logiciels basée sur le cloud Salesforce supprimerait plus de 1 000 emplois tout en recrutant des travailleurs pour vendre de nouveaux produits d'intelligence artificielle (IA)

Historiquement, Salesforce a été un pionnier dans le domaine du logiciel en tant que service (SaaS), permettant aux entreprises de louer des applications via un abonnement. Lors de sa conférence annuelle Dreamforce 2024, Salesforce a dévoilé une nouvelle stratégie en matière d’intelligence artificielle (IA) . Salesforce proposera des "agents" IA capables de gérer des tâches sans supervision humaine, comme le service client ou la planification de réunions.Récemment, Bloomberg a rapporté que Salesforce a supprimé plus de 1 000 emplois tout en recrutant des vendeurs pour ses nouveaux produits d'IA. Les employés concernés pouvaient postuler à d'autres postes en interne. Cette situation intervient alors que l'entreprise entame son dernier exercice fiscal.En janvier 2024, Salesforce comptait près de 73 000 employés. L'entreprise suit une tendance observée dans l'ensemble du secteur technologique, où les suppressions d'emplois sont de plus en plus fréquentes. En 2025, des géants de la technologie tels qu'Amazon, Microsoft et Meta Platforms ont également réduit leurs effectifs.En décembre 2024, il a été rapporté que Salesforce, qui fabrique des logiciels de gestion de la clientèle, recrute activement des vendeurs pour ses nouveaux produits d'agents d'IA. La deuxième génération de sa technologie Agentforce, conçue pour créer et exploiter des agents d'IA, devrait être mise à la disposition des clients à partir de février 2025.Agentforce est une nouvelle couche de la plateforme Salesforce, qui permet aux entreprises de créer et de déployer des agents d'IA qui exécutent de manière autonome des tâches dans le cadre de diverses fonctions commerciales. Lors de l'annonce d'Agentforce, le PDG de Salesforce, Marc Benioff, avait déclaré : "Pour mettre en avant son agent IA, Marc Benioff a également intensifié sa critique de l'assistant d'intelligence artificielle (IA) de Microsoft, Copilot , le qualifiant de peu fiable et d'imprécis. Il a notamment a déclaré que la livraison de l'outil d'IA aux clients est décevante, qu'il "" et laisse les clients aux prises avec des problèmes de données. Il a également comparé Copilot à "Clippy 2.0", soulignant sa frustration quant à ses performances et à la charge imposée aux clients pour développer des LLM personnalisés après la mise en œuvre.S'exprimant lors d'un événement organisé par Barclays en décembre 2024, Brian Millham, directeur de l'exploitation de Salesforce, a déclaré : "Un mois avant, Salesforce a prévu de recruter 1 000 employés pour vendre son nouveau produit d'agent d'intelligence artificielle (IA) générative, Agentforce. Mais l'entreprise n'envisage pas d'embaucher d'ingénieurs logiciels en 2025 . L'éditeur de logiciels se dit satisfait des gains de productivité obtenus grâce à l'intégration de l'IA dans les processus de l'entreprise. Marc Benioff a notamment révélé que le nouveau produit d'IA phare de l'entreprise, Agentforce, et d'autres outils d'IA ont permis d'augmenter la productivité de ses équipes d'ingénierie de 30 %.Pour rappel, au cours du troisième trimestre de l'exercice 2025, qui s'est achevé le 31 octobre 2024, Salesforce a déclaré un chiffre d'affaires de 9,44 milliards de dollars, soit une augmentation de 8 % d'une année sur l'autre. Malgré la croissance du chiffre d'affaires, Salesforce se concentre donc sur le maintien des marges bénéficiaires en raison de la pression exercée par les investisseurs activistes en 2023.: BloombergPensez-vous que cette décision de Salesforce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?