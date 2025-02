D'autres entreprises américaines se sont également tournés vers des travailleurs à l'étranger

Le PDG de Salesforce avait pourtant souligné que les nouveaux agents IA éviterait aux entreprises d'embaucher des employés supplémentaires ou des « gig workers »

Salesforces n'embauchera pas d'ingénieurs logiciels supplémentaires en 2025

Envoyé par Marc Benioff Envoyé par Nous n'ajouterons pas d'ingénieurs logiciels l'année prochaine, car nous avons augmenté la productivité de plus de 30 % cette année grâce à Agentforce et à d'autres technologies d'IA que nous utilisons pour les équipes d'ingénieurs, à tel point que notre vitesse d'ingénierie est incroyable. Je n'arrive pas à croire ce que nous réalisons dans le domaine de l'ingénierie.



Et puis, nous aurons moins d'ingénieurs d'assistance l'année prochaine parce que nous avons une couche agentique. Nous aurons plus de vendeurs l'année prochaine parce que nous devons vraiment expliquer aux gens la valeur exacte que nous pouvons obtenir avec l'IA. Nous ajouterons donc probablement 1 000 à 2 000 vendeurs supplémentaires à court terme.

Une menace pour l’emploi local ?

Les éditeurs de logiciels sont contraints d'investir dans de nouvelles capacités d'intelligence artificielle sans pour autant réduire leurs bénéfices. Une stratégie de plus en plus populaire pour maintenir les coûts à un niveau bas consiste à déplacer les embauches en dehors des États-Unis.Salesforce Inc. et Workday Inc. procèdent simultanément à des suppressions d'emplois et mettent en avant les économies réalisées grâce à l'embauche de travailleurs au niveau international.« Avons-nous besoin d'embaucher tout le monde à San Francisco ? », a déclaré Brian Millham, directeur de l'exploitation de Salesforce, lors d'un événement organisé par Barclays Plc en décembre, selon un rapport de Bloomberg. « Ou pouvons-nous envisager d'autres endroits moins chers où nous pouvons trouver une main-d'œuvre vraiment incroyable, comme l'Inde et Mexico ? »Les employés de Salesforce basés aux États-Unis sont passés de 58 % à 51 % au cours des quatre années se terminant en janvier 2024. Au début de l'année 2023, l'entreprise a annoncé une réduction d'environ 8 000 emplois . En début de semaine, il a été rapporté que l'entreprise de logiciels basée à San Francisco supprimerait plus de 1 000 postes , en grande partie pour faire de la place à de nouvelles embauches axées sur l'IA.Le fabricant de logiciels de ressources humaines Workday, basé à Pleasanton, en Californie, a annoncé mercredi qu'il supprimerait environ 1 750 emplois. L'année dernière, le directeur général Carl Eschenbach a mis l'accent sur l'augmentation des marges, déclarant qu'embaucher davantage dans des pays comme le Costa Rica contribuerait à cet effort.Eschenbach a également souligné l'utilisation accrue de l'IA dans les centres d'appels ou les départements financiers. Environ 65 % des employés de Workday se trouvent aux États-Unis, selon une personne familière avec les chiffres qui a demandé à ne pas être identifiée en discutant d'informations internes. Comme beaucoup de ses pairs, Workday ne divulgue pas la répartition géographique de ses effectifs.D'autres entreprises telles que PayPal Holdings Inc, ServiceNow Inc et Synopsys Inc ont également fait état d'une diminution de la part des travailleurs basés aux États-Unis au cours des dernières années. La part des employés de PayPal aux États-Unis est passée de 53 % à 38 % sur une période de cinq ans se terminant en 2023.Checkr Inc, une plateforme qui aide les entreprises à vérifier les antécédents de leurs nouveaux employés, a déclaré avoir constaté une augmentation de 42 % en 2024 par rapport à l'année précédente dans le volume d'embauches internationales parmi une cohorte de milliers de clients du secteur de la technologie.Selon Daniel Yanisse, PDG de l'entreprise, cette augmentation est due en grande partie à la pression exercée sur la rentabilité. Selon lui, les entreprises ont toujours considéré les talents internationaux pour des tâches de niveau inférieur, mais aujourd'hui, les employeurs constatent « qu'il existe des talents internationaux étonnants pour des tâches de haut niveau, comme l'ingénierie ou les professionnels de la finance ».Certaines entreprises, comme Oracle Corp. emploient depuis longtemps la plupart de leurs travailleurs en dehors des États-Unis. Microsoft Corp emploie environ 45 % de sa main-d'œuvre à l'étranger.« En ce qui concerne la marge d'exploitation, je pense simplement que la rigueur avec laquelle nous inspectons l'entreprise et la manière dont nous la gérons sont différentes de ce qu'elles étaient dans le passé », a déclaré Eschenbach de Workday lors d'une conférence en septembre. « Historiquement, une grande partie des activités se déroulait ici, dans notre siège en Californie. Aujourd'hui, nous avons une empreinte globale avec des bureaux dans le monde entier, ce qui nous permet d'accéder à beaucoup plus de talents ».Dans l'édition 2024 de sa conférence annuelle Dreamforce, Salesforce a affirmé que ses outils d'IA peuvent gérer des tâches sans supervision humaine , changeant la façon dont elle facture ses logiciels.Salesforce a repensé son modèle commercial pour la technologie émergente. Il était question de facturer 2 dollars par conversation tenue par ses nouveaux « agents », des IA génératives conçues pour gérer des tâches telles que le service client ou la planification de réunions de vente sans nécessiter de supervision humaine. La nouvelle stratégie de tarification vise également à protéger Salesforce si l'IA contribue à de futures pertes d'emplois et que les entreprises clientes ont moins de travailleurs pour acheter des abonnements aux logiciels de l'entreprise.Salesforce se penche même sur le potentiel de remplacement d'employés de la nouvelle technologie. Lors d'un discours d'ouverture de la conférence annuelle, Marc Benioff, PDG de Salesforce, a souligné que ces nouveaux agents IA permettront aux entreprises d’augmenter leur capacité de travail pendant les périodes de forte activité sans avoir à embaucher des employés supplémentaires ou des « gig workers ». Cette flexibilité pourrait réduire la nécessité d’embaucher des travailleurs à temps plein ou des travailleurs temporaires, ce qui pourrait avoir des conséquences significatives sur le marché de l’emploi.La nouvelle itération des produits d'IA de Salesforce est destinée à fonctionner sans supervision, « contrairement aux copilotes et chatbots aujourd'hui dépassés qui s'appuient sur des demandes humaines et peinent à accomplir des tâches complexes ou à plusieurs étapes », a déclaré l'entreprise dans un communiqué. Par exemple, l'éditeur John Wiley & Sons Inc. a déclaré qu'il était en mesure d'augmenter le nombre de réclamations de service client qu'il a résolues en utilisant des « agents » Salesforce sans interaction avec les employés.L'un des principaux atouts de l'IA est l'efficacité de la main-d'œuvre. Une entreprise qui utilise des outils d'IA pour le service à la clientèle aura besoin de moins de représentants humains pour servir la même base, par exemple. Mais le ralentissement de la croissance de la main-d'œuvre dans les entreprises freinera la croissance du chiffre d'affaires des éditeurs de logiciels, qui facturent en grande partie en fonction du nombre de travailleurs autorisés à utiliser leurs produits. En fixant le prix de ses nouvelles fonctions d'IA en fonction des résultats plutôt que du nombre d'employés qui les utilisent, Salesforce se prémunit contre les suppressions d'emplois chez les clients.Marc Benioff est intervenu en décembre dans le podcast 20VC with Harry Stebbings et a évoqué brièvement les plans de l'entreprise pour 2025. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas de bonnes nouvelles pour les ingénieurs logiciels en quête d'emplois. Marc Benioff a fait savoir à son interlocuteur que « la seule chose qui compte vraiment pour Salesforce aujourd'hui est le produit phare d'IA de l'entreprise, Agentforce ».Marc Benioff a laissé entendre que « l'éditeur de logiciels est moins préoccupé par sa croissance que par l'amélioration de ses capacités en matière d'IA ». Par conséquent, Salesforce pourrait ne pas embaucher d'ingénieurs logiciels en 2025. Selon Marc Benioff, Salesforce a réalisé un gain de productivité de 30 % grâce à l'IA. Selon lui, si Salesforce doit embaucher de nouveaux salariés, il s'agirait probablement de « personnes capables de vendre les avantages de l'IA :Outre les inquiétudes concernant une éventuelle catastrophe existentielle, la sécurité de l'emploi devient une préoccupation majeure à mesure que les capacités de l'IA générative s'améliorent. Ces dernières années, les licenciements dans le secteur de la technologie ont atteint un niveau sans précédent, un certain nombre d'entreprises admettant ouvertement qu'elles ont licencié du personnel au profit de l'IA . Et cette tendance devrait se poursuivre cette année.Il semble que l'une des stratégies pour économiser de l'argent soit l'appel aux travailleurs à l'étranger.L’un des grands débats autour de cette stratégie concerne son impact sur l’emploi aux États-Unis. En privilégiant l’embauche à l’étranger, Salesforce et Workday risquent d’accentuer la précarisation du marché du travail dans leurs pays d’origine. Cette tendance pourrait alimenter les tensions entre entreprises et régulateurs, notamment aux États-Unis, où la question du rapatriement des emplois est devenue un enjeu politique majeur.Cependant, il convient de noter que cette stratégie n’implique pas forcément un remplacement direct des emplois locaux par des travailleurs étrangers. Certaines tâches, notamment celles liées au support technique et au développement de produits, peuvent être délocalisées sans pour autant impacter les postes les plus stratégiques.Source : rapportQuelle lecture faites-vous de la situation quand Salesforce déclare aux entreprises que ses agents IA leur permettront d’augmenter leur capacité de travail pendant les périodes de forte activité sans avoir à embaucher des employés supplémentaires ou des « gig workers », tandis qu'elle-même se tourne vers des travailleurs à l'étranger ?La réduction des coûts justifie-t-elle à elle seule une telle délocalisation des emplois, ou les entreprises devraient-elles privilégier d’autres critères (qualité, innovation, culture d’entreprise) ?À long terme, ces économies réalisées sur les salaires ne risquent-elles pas d’être compensées par une baisse de la productivité ou de l’engagement des employés ?L’éclatement géographique des équipes peut-il nuire à l’innovation, ou au contraire favoriser une diversité de perspectives bénéfique pour l’entreprise ?