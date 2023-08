Selon les directives de l'entreprise, les travailleurs à distance devraient se présenter au centre principal d'ici le premier semestre 2024

Amazon a procédé à plus de 27 000 suppressions d'emplois dans le monde cette année.

Le porte-parole d'Amazon, Rob Munoz, a déclaré que l'entreprise versait des indemnités de réinstallation à tous les employés à qui elle demandait de déménager.

Le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a clairement indiqué que les employés de l'entreprise devaient commencer à travailler depuis leur bureau. Selon un rapport d'Insider, Andy Jassy a déclaré aux employés travaillant à domicile que "" s'ils ne commencent pas à travailler depuis le bureau. L'entreprise a notamment demandé à certains employés de se rendre au centre de l'entreprise. Ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas s'y plier ont été invités à chercher un nouvel emploi ailleurs.M. Jassy aurait déclaré : "".Jassy aurait précisé que les employés qui ne peuvent pas se conformer aux règles de l'entreprise sont libres de partir. Il s'agit d'un "", a-t-il ajouté.En mai dernier, l'entreprise avait expliqué : "Selon les directives de l'entreprise, les travailleurs à distance devraient se rendre au centre principal d'ici le premier semestre 2024, a rapporté CNBC. Ces centres désignés comprennent Seattle, Arlington, New York, Chicago, San Francisco, etc. Le porte-parole d'Amazon, Rob Munoz, a notamment révélé que l'entreprise verse des indemnités de déménagement à tous les employés qui sont invités à déménager.M. Munoz a déclaré à CNBC : "".Amazon a procédé à plus de 27 000 suppressions d'emplois dans le monde cette année. Dans un mémo, Jassy a révélé qu'il s'agissait du plus grand licenciement de l'histoire d'Amazon.Source : Andy Jassy, PDG d'AmazonQue pensez-vous de cette décision de la part d'Amazon ?Votre entreprise procède-t-elle également au retour forcé des travailleurs au bureau ?Que feriez-vous dans ce cas ?