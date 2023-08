Amazon voit certains de ses employés démissionner au lieu de déménager dans un nouvel État dans le cadre du mandat de relocalisation

Nous avons donc décidé que la meilleure chose à faire était de communiquer directement avec les équipes et les personnes concernées afin de s'assurer qu'elles reçoivent des informations exactes et pertinentes pour elles. Si une personne a l'impression de ne pas disposer des informations dont elle a besoin, nous l'encourageons à s'adresser à son partenaire RH ou à son supérieur hiérarchique. Nous avons donc décidé que la meilleure chose à faire était de communiquer directement avec les équipes et les personnes concernées afin de s'assurer qu'elles reçoivent des informations exactes et pertinentes pour elles. Si une personne a l'impression de ne pas disposer des informations dont elle a besoin, nous l'encourageons à s'adresser à son partenaire RH ou à son supérieur hiérarchique.

Selon les directives du géant du commerce électronique, les travailleurs à distance devraient rejoindre un centre principal d'Amazon d'ici la première moitié de 2024, rapporte CNBC. "", indique le rapport.Un porte-parole de l'entreprise a confirmé la politique de relocalisation, précisant qu'elle ne concernait qu'un petit pourcentage de la main-d'œuvre de l'entreprise.Pour les employés concernés par la politique de relocalisation, Amazon demande qu'ils déménagent dans un centre désigné, qui pourrait être Seattle, Arlington, New York, Chicago, San Francisco ou un autre bureau principal. "", indique le rapport. Dans certains cas, on demande aux employés de déménager hors de l'État, ce qui les obligerait à rompre leur bail de logement ou à inscrire leurs enfants dans de nouvelles écoles, selon le rapport.Le 31 mai, des centaines d'employés d'Amazon ont organisé un débrayage au siège de l'entreprise à Seattle pour protester contre la politique de retour au travail de l'entreprise et son manque de progrès en matière d'initiatives sur le changement climatique. Selon GeekWire, le débrayage des employés de l'entreprise et de la technologie au siège d'Amazon mercredi en fin de journée a pu ressembler à plusieurs milliers de participants.Amazon a mis en place sa politique de retour au bureau à partir du 1er mai, les employés devant être de retour au bureau au moins trois jours par semaine. Le géant du commerce électronique a également licencié 27 000 personnes dans le cadre de deux annonces de suppressions d'emplois. Toutefois, des milliers d'employés de l'entreprise et de la technologie n'étaient pas ravis de retourner au travail.Le géant du commerce électronique emploie plus de 65 000 salariés dans la région de Seattle.: CNBCQuel est votre avis sur cette situation ?Selon vous, cette politique de forcer le retour au bureau est-elle pertinente ?