Un ultimatum donné aux employés

Une remise en cause de la culture d’innovation d’Amazon

Les entreprises de la tech multiplient leurs efforts pour faire revenir leurs travailleurs en présentiel

Amazon demande à certains employés de son siège social de déménager dans d’autres villes dans le cadre de sa politique de retour au bureau, qui impose aux travailleurs d’être au bureau trois jours par semaine. Un porte-parole d’Amazon a confirmé vendredi que des déménagements avaient lieu mais n’a pas commenté les rapports de plusieurs médias selon lesquels la grande enseigne de la technologie exigeait que certains employés de petits bureaux déménagent vers des bureaux principaux situés dans des villes plus grandes. Amazon n’a pas fourni de détails sur le nombre d’employés qui devront déménager.Les déménagements représentent une escalade des efforts de la société pour ramener les travailleurs au bureau. En février, Amazon a introduit une nouvelle politique qui obligerait les travailleurs à être au bureau trois jours par semaine. La politique est entrée en vigueur en mai, provoquant la protestation de centaines d’employés du siège social devant le siège de la société à Seattle. Amazon avait auparavant permis aux chefs d’équipe de déterminer comment leurs équipes travaillaient.Amazon a déjà supprimé 27 000 emplois au cours des derniers mois.La nouvelle politique d’Amazon s’inscrit dans le cadre de son plan de retour au bureau, annoncé en février dernier par le PDG Andy Jassy. Ce dernier a assuré avoir pris pris sa décision de ramener les travailleurs après avoir observé ce qui fonctionnait pendant la pandémie. Entre autres choses, il a déclaré que l’équipe de direction avait observé comment le personnel se comportait et avait parlé aux dirigeants d’autres entreprises. Il a déclaré qu’ils avaient conclu que les employés avaient tendance à être plus engagés en personne et à collaborer plus facilement.Il a également précisé que chaque équipe aurait un “hub” assigné, c’est-à-dire un bureau central où la majorité des membres devraient se rendre.Or, certains employés ont découvert récemment que leur “hub” se situait dans une ville ou un pays différent de leur lieu de résidence actuel. C’est le cas, par exemple, d’un manager qui a déclaré des hubs à Seattle, New York, Houston et Austin pour son équipe, selon un message Slack obtenu par Insider. Ceux qui ne souhaitent pas se rapprocher de l’un de ces hubs devront soit trouver une nouvelle équipe qui leur permette de rester dans leur ville, soit quitter l’entreprise par une « démission volontaire ».Cette mesure a provoqué la colère et l’incompréhension de nombreux salariés, qui se sentent trahis par leur employeur. Certains ont vu leurs offres d’emploi annulées ou retirées, alors qu’ils avaient été embauchés en virtuel ou qu’ils avaient obtenu l’autorisation de déménager dans un autre pays pendant la pandémie. D’autres craignent pour leur avenir professionnel et personnel, s’ils doivent choisir entre abandonner leur famille, leurs amis ou leur logement, ou renoncer à leur poste chez Amazon.Au-delà du mécontentement des employés concernés, la politique de « démission volontaire » d’Amazon soulève aussi des interrogations sur la culture d’innovation de l’entreprise. En effet, Amazon doit une grande partie de son succès à sa capacité à investir dans des projets ambitieux et visionnaires, qui ne génèrent pas forcément des bénéfices immédiats, mais qui lui permettent de se positionner comme un leader dans des secteurs variés, comme le cloud, la publicité ou les assistants vocaux.Or, certains employés se demandent si Amazon va continuer à encourager et à soutenir ces initiatives, ou s’il va privilégier les équipes qui apportent des revenus directs ou qui sont considérées comme « les plus sûres ». Un manager senior chez Amazon depuis plus de 10 ans a confié à Recode que cette situation était « très dommageable pour l’esprit ‘Penser grand’ et ‘Inventer et simplifier’ de cette entreprise ». Ces deux expressions font partie des 16 principes de leadership qui sont censés guider le travail chez Amazon.Face à la polémique, le porte-parole d’Amazon, Brad Glasser, a déclaré que la société fournirait des « avantages de réinstallation » aux travailleurs qui sont invités à déménager et qu’elle examinerait les demandes d’exception au cas par cas. « Il y a plus d’énergie, de collaboration et de connexions depuis que nous travaillons ensemble au moins trois jours par semaine, et nous l’avons entendu de la part de nombreux employés et des entreprises qui entourent nos bureaux », a déclaré Glasser dans un communiqué préparé. « Nous continuons à chercher les meilleurs moyens de rassembler plus d’équipes dans les mêmes lieux, et nous communiquerons directement avec les employés lorsque nous prendrons des décisions qui les affectent. »Mais ces explications risquent de ne pas suffire à apaiser les tensions internes et à préserver la réputation d’Amazon sur le marché du travail.Meta, la maison-mère de Facebook, a également accentué ses efforts pour faire venir des travailleurs au bureau, avertissant que les employés actuellement affectés à un bureau doivent retourner au travail en personne trois jours par semaine à partir de septembre. Toutefois, un porte-parole de Meta a déclaré que la politique mise à jour n'était pas gravée dans le marbre et que les employés désignés comme travailleurs à distance seront autorisés à conserver leur statut à distance.Salesforce, pour sa part, tente d'attirer le personnel dans les bureaux en proposant de faire un don de 10 $ à un organisme de bienfaisance local pour chaque jour où un employé revient au bureau du 12 juin au 23 juin, selon un message interne Slack rapporté.Un porte-parole de Salesforce a déclaré : « Redonner est profondément ancré dans tout ce que nous faisons, et nous sommes fiers de présenter Connect for Good pour encourager les employés à nous aider à collecter plus d'un million de dollars pour les organisations à but non lucratif locales ».Google exprime de plus en plus sa désapprobation des configurations de travail à distance, exprimant sa préférence pour la collaboration en face à face. Maintenant que plusieurs années se sont écoulées depuis que le personnel de bureau du monde entier a été contraint de travailler à domicile, de nombreuses entreprises révoquent les privilèges du 100% télétravail et demandent à leurs employés de retourner au bureau, au moins certains jours de la semaine.La directrice des ressources humaines de Google, Fiona Cicconi, a écrit un courriel aux employés le mois dernier, dans lequel il était indiqué que l'entreprise prévoyait de doubler le temps en présentiel estimant « qu'il n'y a tout simplement pas de substitut qui remplace efficacement la réunion en personne ».« Bien sûr, tout le monde ne croit pas aux "conversations magiques dans les couloirs", mais il ne fait aucun doute que travailler ensemble dans la même pièce fait une différence positive », lit-on dans l'e-mail de Cicconi. « Beaucoup des produits que nous avons dévoilés à I/O et Google Marketing Live le mois dernier ont été conçus, développés et construits par des équipes travaillant côte à côte ».Dans sa note, elle rappelle également aux employés qu'ils doivent venir au bureau trois jours par semaine s'ils ne sont pas déjà désignés comme distants et « qui sont constamment absents du bureau », précisant que les responsables peuvent tenir compte de leurs absences dans les évaluations de performances. Meta a récemment publié un avis similaire à ses employés.Cicconi a même demandé aux travailleurs à distance déjà approuvés de reconsidérer leur situation : « Nous savons qu'un certain nombre de personnes sont passées au travail entièrement à distance pour de nombreuses bonnes raisons, car nous nous sommes tous adaptés à la pandémie. Pour ceux qui vivent à distance et à proximité d'un bureau Google, nous espérons que vous envisagerez de passer à un horaire de travail hybride. Nos bureaux sont l'endroit où vous serez le plus connecté à la communauté Google. À l'avenir, nous n'examinerons les nouvelles demandes de travail à distance que par exception. »Aux États-Unis, l'entreprise vérifiera périodiquement si les employés adhèrent à la politique de présence au bureau à l'aide des données des badges, et les dirigeants examinent actuellement les exigences locales à mettre en œuvre dans d'autres pays, indique l'un des documents. Si les travailleurs ne suivent pas la politique après une période prolongée, les ressources humaines communiqueront avec eux sur les « prochaines étapes ».À l'avenir, a déclaré Cicconi, le nouveau travail entièrement à distance ne sera accordé que « par exception uniquement »Source : lettre interne AmazonQue pensez-vous de la politique de « démission volontaire » d’Amazon ?Si vous étiez employé chez Amazon, accepteriez-vous de déménager près du hub de votre équipe ou de quitter l’entreprise ?Selon vous, cette politique va-t-elle nuire à la culture d’innovation d’Amazon et à sa réputation sur le marché du travail ?Avez-vous déjà été confronté à une situation similaire dans votre carrière ? Si oui, comment l’avez-vous vécue ?Quels conseils donneriez-vous aux employés d’Amazon qui sont affectés par cette politique ?