Aux États-Unis, les pertes d'emplois au cours du premier semestre 2023, y compris les licenciements massifs, ont nui à l'ensemble des embauches dans le secteur des technologies, toutes industries confondues. Janco Associates fonde ses analyses sur les données du département américain du Travail, notamment du Bureau of Labor Statistics (Bureau américain des statistiques du travail). Selon les analystes, le ralentissement de la croissance du marché américain de l'emploi dans le secteur des technologies de l'information en 2023 peut paraître alarmant, mais pas surprenant. Janco affirme que plusieurs facteurs peuvent expliquer cet état de choses.La croissance de l'emploi dans le secteur technologique en 2022 a été tirée par la reprise après la pandémie de Covid-19 ; les entreprises ont repris leurs activités et ont réembauché une partie des techniciens qu'elles avaient licenciés. Selon Victor Janulaitis, PDG de Janco Associates, la cybersécurité, l'IA et la science des données font partie des segments responsables de la création d'emplois dans l'informatique en 2022, tandis que les fonctions de gestion des applications d'entreprise telles que les systèmes de paie et de ressources humaines sont remplacées par des logiciels basés dans le cloud. Janco rapporte que 267 000 emplois ont été créés en 2022.Cependant, en 2023, les choses ont été différentes. Seulement 700 emplois créés au cours de l'année civile 2023, même si l'IA générative a suscité un vif intérêt de la part des entreprises. Janco rapporte que les embauches pour les postes informatiques de niveau débutant en 2023 ont également commencé à baisser, l'IA accélérant l'automatisation continue du service à la clientèle et des rôles liés aux centres de données. Les salaires des informaticiens débutants auraient augmenté d'environ 2 %, contre 14 % pour les directeurs des systèmes d'information, un poste de haut niveau qui a connu la plus forte augmentation de toutes les fonctions informatiques.« Les salaires pour les postes de direction avec des compétences en IA se situent entre 150 000 et 250 000 dollars. Les managers et les développeurs expérimentés reçoivent des offres comprises entre 125 000 et 165 000 dollars », explique Janulaitis. Les personnes touchées par les licenciements dans le secteur de la technologie cette année semblent avoir une solution simple entre les mains, si l'on en croit les données de Janco : se recycler dans l'IA. Cependant, ce faisant, le problème est résolu jusqu'à ce que la prochaine grande nouveauté arrive. Les données analysées par Janco n'indiquent pas clairement comment se déroulera l'année 2024.Aux États-Unis, les ingénieurs logiciels se sentent menacés en raison de la surpopulation de talents dans le domaine et de l'arrivée des outils d'IA capables de générer du code informatique fonctionnel. Le nombre d'ingénieurs logiciels disponibles sur le marché américain aurait considérablement augmenté, réduisant les perspectives d'emploi. Et la frontière entre les ingénieurs et les non-ingénieurs pourrait s'estomper avec la montée en puissance de l'IA générative. Un sondage rapporte que 9 388 ingénieurs pensent que l'IA entraînera une baisse des embauches. Seuls 6 % sont convaincus qu'ils obtiendront un autre emploi avec la même rémunération.Selon les données de Janco, les embauches dans le secteur de la technologie au cours du quatrième trimestre ont entraîné une légère croissance nette des emplois dans l'informatique pour 2023. Il y aurait eu 21 300 emplois informatiques ajoutés au cours du trimestre, un signal positif pour l'augmentation de l'embauche dans le secteur de la technologie en 2024. Dans le même temps, le rapport révèle que 88 000 offres d'emploi pour des professionnels en informatique n'ont pas été pourvues. « Selon notre analyse, le marché de l'emploi et les opportunités pour les professionnels de l'informatique sont au mieux médiocres », a déclaré Janulaitis.« Actuellement, il y a près de 100 000 emplois non pourvus et plus de 101 000 informaticiens professionnels au chômage, une inadéquation des compétences », a-t-il ajouté. En d'autres termes, bien que nous soyons certainement confrontés à la correction d'une pandémie de surembauche, nous entrons également dans un nouveau paradigme où des talents technologiques vont devoir se recycler parce que l'IA générative est introduite partout où les employés de niveau C peuvent s'y coller. Selon les analystes, bien qu'elle en soit encore à ses débuts, l'IA générative est un autre facteur qui devrait affecter l'embauche dans la technologie en 2024.La plupart des licenciements qui ont touché les emplois dans le secteur des technologies de l'information ont concerné des postes de débutants, en particulier dans les domaines du service à la clientèle, des télécommunications et de l'automatisation de l'hébergement. Selon le rapport, une partie des responsabilités de ces postes est confiée à l'IA. La demande pour les talents débutants diminue, bien que la demande pour ceux qui ont des compétences en IA, en sécurité, en développement et en blockchain reste souhaitée. « Les professionnels de l'informatique spécialisés dans l'IA et l'apprentissage automatique sont très demandés », affirme Janulaitis.Les plans visant à remplacer davantage les travailleurs humains par l'IA sont loin d'être farfelus, comme en témoignent de nombreux rapports qui vont dans le même sens. Selon Resume Builder, environ 40 % des entreprises prévoient de remplacer une partie de leurs employés humains par des systèmes pilotés par l'IA au cours de l'année 2024, avec des suppressions d'emplois correspondantes dans l'assistance à la clientèle, la recherche, l'assistance bureautique, et bien plus encore. Resume Builder rapporte qu'environ 96 % des entreprises recherchent des travailleurs ayant des compétences en IA, pour soutenir leurs armées d'automatisation.« Il est clair que nous ne sommes pas dans un environnement de recrutement aussi frénétique aujourd'hui. Les employeurs n'ont pas à travailler aussi dur », explique Tim Herbert, directeur de la recherche pour le groupe professionnel CompTIA. Selon la CompTIA, les embauches dans le secteur de la fabrication de technologies, en particulier les semiconducteurs, ont également augmenté d'environ 1 600 emplois le mois dernier. L'industrie des semiconducteurs, qui a connu un ralentissement prolongé, s'est largement redressée grâce à des facteurs tels que la forte demande pour les puces d'IA émanant des entreprises comme Meta et Microsoft.Dans l'ensemble de l'économie, de nombreuses entreprises se sont efforcées de conserver leurs employés, même si elles craignent une récession. Parmi les exceptions récentes, citons le fabricant d'imprimantes Xerox, qui a annoncé mercredi qu'il réduirait ses effectifs de 15 % pour se concentrer sur son unité émergente de services informatiques et numériques. Cette année encore, les DSI doivent faire face à des budgets plus serrés, car les signaux économiques mitigés les empêchent de faire de gros investissements dans la technologie. Certains ont investi dans l'IA en réduisant les dépenses dans des domaines tels que le cloud computing.Selon de nombreux témoignages de travailleurs, les entreprises réduisent les coûts en augmentant silencieusement la charge de travail des employés existants. Et les équipes sont mal constituées et manquent de membres. Un internaute rapporte : « par exemple, les responsables tentent de faire fonctionner une équipe d'ingénieurs de 300 personnes avec seulement 100 personnes. Cela se traduit par une augmentation des incidents, une baisse de la productivité, un ralentissement des livraisons, une diminution de l'innovation et un allongement des heures de travail. Même ceux qui sont encore employés voient leurs conditions de travail se détériorer ».Source : Janco Associates Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du ralentissement de l'emploi dans le secteur technologique aux États-Unis ?Selon vous, quels sont les facteurs à l'origine de ce ralentissement ? La tendance va-t-elle se poursuivre en 2024 ?Quel est votre avis sur les projets visant à supprimer des emplois au profit de l'IA générative ?L'IA va-t-elle créer plus d'emplois que les autres domaines informatiques comme la cybersécurité ou le génie logiciel ?Quid du marché français de l'emploi dans le secteur des technologies de l'information ?Les analyses vont-elles révéler les mêmes tendances dans l'Hexagone ?