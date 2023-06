Google s'oppose ouvertement au télétravail à 100 %

Google exprime de plus en plus sa désapprobation des configurations de travail à distance, exprimant sa préférence pour la collaboration en face à face.Maintenant que plusieurs années se sont écoulées depuis que le personnel de bureau du monde entier a été contraint de travailler à domicile, de nombreuses entreprises révoquent les privilèges du 100% télétravail et demandent à leurs employés de retourner au bureau, au moins certains jours de la semaine.Bien que Google ne s'est pas fait beaucoup entendre sur le retour à la « normale » qu'Amazon et Meta, la société a néanmoins été claire avec ses attentes. En effet, la directrice des ressources humaines de Google, Fiona Cicconi, a écrit un courriel aux employés en fin de journée mercredi, dans lequel il était indiqué que l'entreprise prévoyait de doubler le temps en présentiel estimant « qu'il n'y a tout simplement pas de substitut qui remplace efficacement la réunion en personne ».« Bien sûr, tout le monde ne croit pas aux "conversations magiques dans les couloirs", mais il ne fait aucun doute que travailler ensemble dans la même pièce fait une différence positive », lit-on dans l'e-mail de Cicconi. « Beaucoup des produits que nous avons dévoilés à I/O et Google Marketing Live le mois dernier ont été conçus, développés et construits par des équipes travaillant côte à côte ».Dans sa note, elle rappelle également aux employés qu'ils doivent venir au bureau trois jours par semaine s'ils ne sont pas déjà désignés comme distants et « qui sont constamment absents du bureau », précisant que les responsables peuvent tenir compte de leurs absences dans les évaluations de performances. Meta a récemment publié un avis similaire à ses employés.Cicconi a même demandé aux travailleurs à distance déjà approuvés de reconsidérer leur situation : « Nous savons qu'un certain nombre de personnes sont passées au travail entièrement à distance pour de nombreuses bonnes raisons, car nous nous sommes tous adaptés à la pandémie. Pour ceux qui vivent à distance et à proximité d'un bureau Google, nous espérons que vous envisagerez de passer à un horaire de travail hybride. Nos bureaux sont l'endroit où vous serez le plus connecté à la communauté Google. À l'avenir, nous n'examinerons les nouvelles demandes de travail à distance que par exception. »Aux États-Unis, l'entreprise vérifiera périodiquement si les employés adhèrent à la politique de présence au bureau à l'aide des données des badges, et les dirigeants examinent actuellement les exigences locales à mettre en œuvre dans d'autres pays, indique l'un des documents. Si les travailleurs ne suivent pas la politique après une période prolongée, les ressources humaines communiqueront avec eux sur les « prochaines étapes ».À l'avenir, a déclaré Cicconi, le nouveau travail entièrement à distance ne sera accordé que « par exception uniquement ».« Du jour au lendemain, le professionnalisme des travailleurs a été méprisé au profit de pratiques de suivi de présence ambiguës liées à nos évaluations de performance », a déclaré Chris Schmidt, ingénieur logiciel chez Google et membre du syndicat Alphabet Workers Union. « L’application pratique de cette nouvelle politique sera une confusion inutile parmi les travailleurs et un mépris pour nos diverses circonstances de vie ».Dans une déclaration, Ryan Lamont, un porte-parole de Google, a déclaré que sa politique de travail au bureau trois jours par semaine se « passe bien, et nous voulons voir les Googlers se connecter et collaborer en personne, nous limitons donc le télétravail aux exceptions uniquement ». Lamont a déclaré que les dirigeants d’entreprise peuvent voir des rapports montrant comment leurs équipes adoptent le modèle de travail hybride, y compris des « données agrégées” sur les balayages de badges. Il a ajouté que maintenant que l’entreprise est depuis plus d’un an dans son modèle hybride, “nous intégrons formellement cette approche dans toutes nos politiques sur le lieu de travail”.Google n'est pas la seule entreprise technologique à faire face à la résistance des employés. D'autres entreprises technologiques se demandent également comment obliger les travailleurs à venir au bureau après s'être habitués à une plus grande flexibilité. Le bras de fer est aggravé par le fait que les entreprises technologiques ont licencié des dizaines de milliers d'employés au cours de l'année écoulée, portant un coup dur au moral des employés. Il faut dire qu'en quelques mois, plus de 70 000 employés du secteur ont été licenciés . En janvier, 37 000 travailleurs ont été licenciés chez Twitter, 18 000 chez Amazon et 11 000 chez Meta, la maison-mère de Facebook.Chez Amazon, les tensions ont franchi un cap il y a quelques jours tandis que des centaines d'employés de bureau ont organisé une grève pour attirer l'attention sur leurs griefs, y compris le mandat de retour au bureau de trois jours qui a été mis en œuvre en mai.Ce mois-là, un courriel a fait l'objet de fuite, révélant que les propres employés d'Amazon ne sont pas satisfaits de la politique de l'entreprise en matière de climat . Un groupe de travailleurs accuse Amazon de contribuer activement à l'accélération de la crise climatique. Le courriel met en évidence la frustration et les préoccupations de ces travailleurs concernant l'impact environnemental d'Amazon. Le groupe énumère notamment cinq domaines de préoccupation concernant les initiatives en matière de climat du leader mondial du commerce électronique. En outre, le groupe prévoyait de ce mettre en grève fin mai afin de protester contre cette situation.Une travailleuse actuelle d'Amazon qui a pris la parole lors de la grève a déclaré qu'elle avait lancé une chaîne interne Slack appelée « plaidoyer à distance » parce qu'elle voulait un espace où les travailleurs pourraient discuter de l'impact de la nouvelle politique de retour au bureau sur leur vie.« Avant que je réalise ce qui se passait, cette chaîne comptait 33 000 personnes », a déclaré la travailleuse, qui s'est identifiée uniquement comme Pamela, à la foule lors de l'événement. Pamela a qualifié la chaîne Slack prônant le travail à distance « la plus grande expression concrète de l'insatisfaction des employés de toute l'histoire de notre entreprise ».Mais les critiques des employés n'empêchent pas les entreprises technologiques, qui ont dépensé des milliards sur des campus tentaculaires au fil des ans et prêchent souvent la valeur des interactions fortuites sur le lieu de travail, d'aller de l'avant avec leurs politiques de retour au bureau.En réponse au mouvement de grève, Amazon avait précédemment déclaré que certains travailleurs pourraient « prendre du temps » pour s'adapter au fait d'être au bureau plus de jours. Mais la société a également déclaré qu'elle était « satisfaite de la façon dont le premier mois de retour de plus de personnes au bureau s'est déroulé » et a vanté « l'énergie, la collaboration et les connexions supplémentaires qui se produisent » au bureau.Meta, la maison-mère de Facebook, a également accentué ses efforts pour faire venir des travailleurs au bureau, avertissant que les employés actuellement affectés à un bureau doivent retourner au travail en personne trois jours par semaine à partir de septembre. Toutefois, un porte-parole de Meta a déclaré que la politique mise à jour n'était pas gravée dans le marbre et que les employés désignés comme travailleurs à distance seront autorisés à conserver leur statut à distance.Salesforce, pour sa part, tente d'attirer le personnel dans les bureaux en proposant de faire un don de 10 $ à un organisme de bienfaisance local pour chaque jour où un employé revient au bureau du 12 juin au 23 juin, selon un message interne Slack rapporté.Un porte-parole de Salesforce a déclaré : « Redonner est profondément ancré dans tout ce que nous faisons, et nous sommes fiers de présenter Connect for Good pour encourager les employés à nous aider à collecter plus d'un million de dollars pour les organisations à but non lucratif locales ».Mais il faudra peut-être plus que des contributions caritatives temporaires pour convaincre certains travailleurs qu'il vaut la peine de revenir. Schmidt, l'ingénieur logiciel de Google, a déclaré que même si vous allez au bureau, rien ne garantit que vous aurez des personnes dans votre équipe avec qui travailler ou même un bureau pour vous asseoir.Il faut rappeler que Google réduit son empreinte immobilière dans le cadre d'une réduction des coûts plus large. Fin février, Google a demandé à ses employés dans sa division cloud de partager leurs bureaux à partir du prochain trimestre, évoquant « l'efficacité immobilière ». Afin de partager un bureau entre plusieurs employés, Google a encouragé le personnel à alterner leurs journées de travail, comme les lundis et mercredis ou les mardis et jeudis. Les jours sans bureau attribué, les employés sont autorisés à venir au bureau, mais ils devront être dans un environnement de travail partagé.« De nombreuses équipes sont réparties, et pour certains d'entre nous, il se peut qu'il n'y ait personne avec qui collaborer dans nos bureaux physiques », a déclaré Schmidt. « Actuellement, les travailleurs de New York n'ont même pas assez de bureaux et de salles de conférence pour que les travailleurs puissent les utiliser confortablement ».« Une politique unique ne répond pas à ces circonstances », a-t-il ajouté. « Nous méritons d'avoir une voix dans l'élaboration des politiques qui ont un impact sur nos vies afin d'établir des conditions de travail claires, transparentes et équitables pour nous tous ».La bataille sur le retour au bureau dans les entreprises technologiques soulève des questions sur l’avenir du travail et la culture d’entreprise dans un secteur qui se targue d’être innovant et progressiste. Alors que certaines entreprises cherchent à préserver les avantages de la collaboration en personne, d’autres reconnaissent que le télétravail offre plus de choix et de flexibilité aux employés. Il reste à voir comment ces politiques divergentes affecteront la satisfaction, la productivité et la rétention des employés à long terme.Sources : communiqué de Google, CNNQuelle est votre expérience du télétravail pendant la pandémie?Préférez-vous travailler au bureau ou à distance? Pourquoi?Quels sont les avantages et les inconvénients du télétravail pour vous?Comment votre entreprise gère-t-elle le retour au bureau? Êtes-vous satisfait de sa politique?Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, encourager les employés à retourner au bureau ? Devrait-elle être volontaire ou imposée ? Pourquoi ?Comment le télétravail a-t-il affecté votre équilibre entre vie professionnelle et vie privée, votre santé mentale et votre créativité?