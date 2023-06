71% des salariés souhaitent travailler selon un horaire hybride ou à distance de leur choix

Seuls 43 % des salariés peuvent travailler dans le lieu de leur choix

La différence entre les deux chiffres ci-dessus crée un "écart de préférence" de 28 points

Un employé de bureau de moins de 40 ans sur trois admet avoir "démissionné discrètement"

Plus d'un employé de bureau de moins de 40 ans sur quatre envisage de quitter son emploi au cours des six prochains mois.

Les principales raisons de cet état d'esprit sont l'épuisement professionnel dû à la charge de travail (35 %), les problèmes de santé mentale (35 %) et un meilleur salaire arrivant en troisième position (33 %).

66% des employés de bureau déclarent n'avoir ressenti aucun effet secondaire négatif du travail hybride/virtuel - une augmentation de 15 points par rapport à l'enquête de 2022.

Seuls 2 % des employés de bureau pensent qu'ils ont été écartés d'une promotion en raison du travail hybride, ce qui représente une baisse significative par rapport aux 9 % de l'enquête de 2022.

Les employés de bureau seraient prêts à accepter une baisse de salaire de 8,9 % pour pouvoir travailler à distance, contre 5 % en 2022.

Investir dans la technologie du "faire partout" - Il est temps d'envisager la collaboration non seulement en termes de communication, mais aussi en termes de processus. Une solution simplifiée de gestion des services à l'échelle de l'entreprise rend la vie professionnelle plus facile et plus productive, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. Remettre en question la façon dont les organisations conçoivent la sécurité - Lorsque les employés travaillent virtuellement, il y a moins de surveillance de leurs activités, ce qui signifie que les organisations prennent des risques supplémentaires. Pour relâcher un peu la pression, les employeurs devraient investir dans une stratégie de remédiation basée sur les risques à l'échelle de l'entreprise. Prêter attention à l'épuisement informatique - Dans les années à venir, le leadership des entreprises consistera à maîtriser la complexité et à simplifier les piles technologiques et les flux de travail afin de minimiser l'épuisement des employés. Réduire le fossé des préférences - Écouter les employés et rechercher des technologies innovantes telles que des outils de collaboration dynamiques, l'automatisation des flux de travail et même des robots alimentés par l'IA pour permettre aux travailleurs d'être plus efficaces et efficients.

Ivanti a collaboré avec des experts de l'avenir du travail et a interrogé 8 400 employés de bureau, professionnels de l'informatique et cadres supérieurs dans le monde entier pour comprendre les attitudes, les attentes et les défis auxquels sont confrontées les organisations tournées vers l'avenir et leurs employés. L'objectif : explorer ce qui se passe lorsque les employés veulent travailler à tout moment et en tout lieu... mais que leur entreprise n'est pas équipée pour le faire.Le nombre d'employés souhaitant contrôler leur lieu de travail est resté constant à 71% depuis le rapport 2022 Everywhere Workplace d'Ivanti, mais l'étude révèle que les employeurs et les employés restent bloqués dans une lutte pour savoir qui doit définir le temps, le lieu et la manière dont le travail est effectué.En outre, le rapport constate que les avantages et la flexibilité du travail en tous lieux ne sont pas encore totalement démocratisés - lorsque l'on interroge les cadres et les professionnels de l'informatique, l'écart de préférence se réduit à 12 points et 13 points respectivement.", a déclaré Jeff Abbott, PDG d'Ivanti. "Les employés réclament de nouvelles méthodes de travail. Ils veulent préserver leur temps personnel et minimiser les aspects les plus pénibles de la vie professionnelle : les longs trajets, le temps passé loin de la famille et les effets négatifs sur la santé et le bien-être. Mais jusqu'à présent, les employeurs avancent lentement, considérant encore le travail virtuel comme une expérience qui peut encore être inversée. En fait, l'étude révèle un épuisement et un désengagement endémiques chez les travailleurs du savoir, en particulier chez les plus jeunes :Il est de plus en plus admis que les options de travail hybride et à distance augmentent la satisfaction des employés et rendent l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée plus réalisable. Pas moins de 71 % des dirigeants d'entreprise interrogés par Ivanti affirment que le travail à distance a un impact positif sur le moral des employés. En outre :Le rapport présente également quatre façons pour les entreprises de favoriser le Work Everywhere :Source : Rapport d'Ivanti Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des conclusions de ce rapport d'Ivanti ? Trouvez-vous qu'elles sont pertinentes ?