De plus en plus de femmes travaillent à domicile

Le travail à distance favorise les travailleurs diplômés de l'enseignement supérieur

Avantages du télétravail

Le télétravail, une épine dans le pied des géants de la technologie ?

Le télétravail s'est imposé aux entreprises dans le monde entier avec la COVID-19. Si la vie a repris son cours normal, le monde du travail post-COVID ne sera plus celui qu'il a été avant la pandémie. Certains pays ont saisi l'opportunité pour faire du télétravail une nouvelle norme. Au Canada par exemple , le gouvernement a décidé de promouvoir le télétravail et annoncé que ce serait le mode de travail « par défaut » dans un « avenir prévisible ». De même, tous les ministères et les grandes entreprises ont adopté le modèle du travail à domicile.Aux Etats-Unis également, le télétravail semble avoir posé ses valises pour toujours. De nombreux employés qui se sont retrouvés chez eux pendant les fermetures liées à la pandémie sont retournés au bureau, mais un nombre très élevé ne l'a pas fait.Le travail à domicile « est un changement permanent », a déclaré Julia Pollak, économiste en chef chez ZipRecruiter. « Nous voyons maintenant de nombreuses entreprises se lancer en tant qu'entreprises axées sur le travail à distance. » Les nouvelles données sont une « continuation de ce que nous avons observé » dans la population active américaine, a-t-elle déclaré.L'enquête annuelle menée par le Bureau des statistiques du travail et le Bureau du recensement a révélé qu'un tiers des travailleurs américains font encore du télétravail. Précisons que ce sont des milliers d'Américains qui ont été interrogés sur la façon dont ils ont passé les 24 dernières heures de leur vie au moment de l'enquête dans différentes catégories d'activités.En 2022, 34 % des travailleurs âgés de plus de 15 ans ont déclaré travailler à domicile contre 69 % sur leur lieu de travail, ce chiffre étant légèrement inférieur à celui de l'année précédente. Le total dépasse 100 % car certains travailleurs interrogés ont travaillé à la fois chez eux et sur leur lieu de travail en une journée. Notons aussi que les employés ont passé en moyenne 5,4 heures par jour à travailler chez eux.Les résultats de 2019 à 2021 ont montré que la pandémie a radicalement modifié la durée du temps que les gens passent à travailler chez eux. Les nouvelles données suggèrent que ces changements ont persisté en 2022, même si la vie est en grande partie revenue à la normale avec la vaccination accrue contre le coronavirus et la baisse du nombre de cas.Au début de la pandémie en 2020, la proportion d'Américains employés travaillant à domicile est passée de 24 à 42 % par rapport à 2019. Le nombre moyen d'heures passées à travailler à domicile a également augmenté, passant de 3,3 heures par jour à près de 5,8 heures par jour, selon les données de l'ATUS. L'année suivante, le nombre de travailleurs à domicile a légèrement diminué, la part des travailleurs à domicile s'étant maintenu à environ 38 % de l'ensemble des travailleurs.Le changement spectaculaire vers le travail à domicile est plus prononcé dans la population féminine. Avant la pandémie, 26,2 % des femmes travaillaient à domicile en 2019, ce chiffre est passé à 49,3 % en 2020 avant de diminuer à 41 % en 2021.En 2020, les femmes étaient beaucoup plus susceptibles que les hommes de travailler à domicile, et depuis 2021, cet écart s'est creusé. L'année dernière, 41 % des femmes travaillaient à domicile contre 28 % des hommes.Selon des enquêtes menées auprès de la population active américaine, les femmes sont plus enclines à préférer travailler à domicile que les hommes. Cela pourrait expliquer en partie l'écart entre les genres. Mais pourquoi les femmes préfèreraient plus le télétravail ? Pour Sarah Jane (SJ) Glynn, conseillère principale pour le Bureau des femmes au ministère du Travail, les données révèlent des tendances de longue date dans les écarts entre les sexes en matière de travail domestique. Pour elle, « les femmes sont plus susceptibles de s'engager quotidiennement dans les tâches ménagères et y consacrent plus de temps. » C'est l'une des raisons pour lesquelles elles préfèrent plus le télétravail par rapport aux hommes.Selon Betsey Stevenson, professeure de politique publique et d'économie à l'Université du Michigan, cet écart reflète également les différents emplois occupés par les hommes et les femmes. Les femmes ont plus souvent des diplômes supérieurs, ce qui leur permet d'exercer des emplois plus éligibles au travail à distance.« Les différences entre les sexes sont minimes par rapport aux différences en matière d'éducation », a déclaré Stevenson. Elle a raconté avoir parlé à quelques ouvriers de l'automobile qui ont déclaré qu'il leur était impossible de travailler à domicile. « Vous ne pouvez pas construire une voiture chez vous », a-t-elle dit.Pour ceux qui ont un diplôme d'études secondaires ou moins, la part des travailleurs à domicile a été constamment faible - moins d'un employé sur cinq titulaire d'un diplôme d'études secondaires a travaillé à domicile en 2021, une tendance qui s'est poursuivie en 2022. Les travailleurs sans diplôme d'études secondaires étaient encore moins susceptibles de travailler à domicile en 2022 qu'avant la pandémie.L'explosion du travail à domicile pendant la pandémie était limitée aux travailleurs diplômés de l'enseignement supérieur, en particulier ceux qui détiennent un bachelor ou un diplôme supérieur, environ 54 % d'entre eux ont travaillé chez eux en 2022.Il y a un avantage clair au travail à distance pour les employés, a déclaré Pollak. Le travail à domicile permet d'économiser du temps et de l'argent liés aux déplacements, et de nombreux employés souhaitent la flexibilité de pouvoir travailler de n'importe où pour mieux soutenir leurs parents ou leurs enfants.Elle a ajouté que le travail à distance est également « l'une des raisons de cette énorme explosion de nouvelles créations d'entreprises. Cela a réduit les obstacles à la création d'une entreprise. »Avant la pandémie, les travailleurs cherchaient déjà à négocier le travail à distance, a déclaré Stevenson. La pandémie a forcé les employeurs à adopter les outils et les téléconférences permettant le travail à distance à un rythme plus rapide que le changement qui était déjà en cours.« Ce que la pandémie a fait, c'est nous permettre de découvrir les avantages du travail à distance, du travail à domicile et de la technologie par nécessité, pour survivre à la pandémie », a déclaré Stevenson. « La nécessité a disparu, mais les enseignements n'ont pas disparu. »Si le télétravail s'est ancré dans le monde du travail, il ne fait pas toujours la joie de certaines entreprises qui trouvent que dans une certaine mesure, il pourrait pénaliser leurs activités.Google, par exemple, ne veut plus du 100 % télétravail et fait pression sur ses employés pour qu'ils reviennent au bureau. La firme de Mountain View prévoit de sévir contre les employés qui ne viennent pas régulièrement dans ses bureaux. La société a mis à jour sa politique de travail hybride récemment et elle comprend le suivi de la présence des badges de bureau, la confrontation des travailleurs qui ne viennent pas quand ils sont censés le faire et la participation aux évaluations de performance des employés, selon des notes internes. La plupart des employés sont attendus dans des bureaux physiques au moins trois jours par semaine.Snap, l’entreprise derrière l’application de communication visuelle Snapchat, a ordonné à ses employés de revenir au bureau 4 jours par semaine afin de retrouver le « succès collectif » en sacrifiant le « confort individuel » qui résulte du travail à distance. L’entreprise relançait ainsi le débat sur la question de savoir qui des employés en télétravail ou de ceux dans les bureaux sont les plus productifs. En effet, l’appel au retour laisse entendre que le travail « en équipe » au bureau permet l’atteinte de cimes de productivité que l’approche télétravail ne permet pas. Le PDG de Lyft a également demandé à ses employés de retourner au bureau car cela permet de « travailler ensemble sur des problèmes » ; ce qui sous-entend que le télétravail réduit la productivité des employés.Dans ce contexte de multiplication des appels au retour au bureau, Sam Altman, PDG d'OpenAI et créateur de ChatGPT, estime que c'est l'une des pires erreurs commises par l'industrie technologique que de penser que tout le monde peut travailler à distance sans perdre sa créativité. Elon Musk va plus loin en demandant « d'arrêter avec cette connerie de télétravail » qui, selon lui, pose un problème moral car le télétravail est injuste pour les personnes qui ne peuvent travailler à domicile et cause une baisse de productivité.La liste est longue, et tout cela suscite des réflexions profondes sur la meilleure formule à adopter en ce qui concerne le télétravail.Source : Bureau américain des statistiques du travail Que pensez-vous des résultats et conclusions de cette enquête ?Quelle est la meilleure formule à adopter en ce qui concerne le télétravail ?