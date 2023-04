Avoir des conversations régulières sur l'évolution de carrière

manifester de l'intérêt pour les opportunités de développement professionnel

Se porter volontaire pour diriger ou contribuer à des projets

Le passage soudain au travail à distance et au travail hybride a entraîné des changements importants pour les employeurs, les employés et les demandeurs d'emploi. Mais après plusieurs années d'adaptation, où en est-on lorsqu'il s'agit de travailler au bureau ou n'importe où ? Une nouvelle étude de Robert Half, société de conseil et de solutions pour les talents, révèle cinq tendances du travail à distance qui se dessinent pour 2023.. Les professionnels restent confiants dans le marché de l'emploi et le fait de disposer d'une plus grande flexibilité pour choisir où et quand travailler est l'une des principales motivations pour changer d'emploi. Près de neuf travailleurs sur dix qui envisagent de changer d'emploi (87 %) et sont intéressés par des postes hybrides ou entièrement à distance. Et ils ont le choix : 28 % de toutes les nouvelles offres d'emploi en janvier 2023 ont été annoncées comme étant à distance, contre 29 % il y a un an.Plus des trois quarts des professionnels (77 %) qui peuvent travailler où et quand ils sont le plus productifs font plus d'heures aujourd'hui qu'il y a trois ans. Malgré des journées de travail plus longues, 46 % d'entre eux se déclarent plus satisfaits de leur travail.Près d'un tiers des travailleurs (32 %) qui se rendent au bureau au moins un jour par semaine sont prêts à accepter une baisse de salaire pour pouvoir travailler à distance en permanence. Lorsqu'on leur demande de combien, la réponse moyenne est de 18 %. Les professionnels de la technologie (47 %), les jeunes de 18 à 25 ans (42 %) et les parents qui travaillent (41 %) sont les plus susceptibles d'accepter une réduction de salaire pour pouvoir travailler entièrement à distance.Près de deux tiers des professionnels (65 %) déclarent avoir des relations plus efficaces avec les collègues qu'ils ont rencontrés en personne qu'avec ceux qu'ils n'ont pas rencontrés. En outre, davantage de travailleurs se sentent à l'aise pour collaborer en personne (49 %) que virtuellement (31 %).La plupart des cadres (82 %) qui supervisent des équipes hybrides estiment que les employés au bureau et à distance ont les mêmes possibilités d'avancement. Pourtant, 42 % des travailleurs à distance s'inquiètent de ne pas être visibles pour les opportunités de projets et les promotions. Les managers ont déclaré que les meilleurs moyens pour les employés hors site de se positionner pour la croissance sont les suivants :« Même si nous avons vu plus de gens retourner au bureau ces derniers temps, les entreprises ne devraient pas revenir sur leurs politiques de travail à distance. La flexibilité et le choix sont clairement des éléments non négociables pour de nombreux professionnels, et les employeurs perdront de bons collaborateurs s'ils limitent les options de travail à distance sans raison valable.», a déclaré Paul McDonald, directeur exécutif senior de Robert Half.Lynne Smith, vice-présidente senior des ressources humaines mondiales de Robert Half, a ajouté : « Il n'est pas facile de soutenir une main-d'œuvre hybride. Elle nécessite une planification approfondie, une attention particulière aux besoins des employés et de l'entreprise, ainsi que des changements pour obtenir de bons résultats. Mais l'adoption d'une philosophie de travail flexible et axée sur les personnes présente d'énormes avantages, notamment une équipe plus engagée et plus productive ».Les enquêtes en ligne ont été élaborées par Robert Half et menées par des cabinets d'études indépendants. Elles comprennent les réponses de plus de 2 500 travailleurs âgés de 18 ans ou plus (enquête menée du 17 octobre au 7 novembre 2022) et de 2 175 cadres ayant des responsabilités en matière d'embauche (enquête menée du 20 octobre au 3 novembre 2022) dans des entreprises comptant 20 employés ou plus aux États-Unis.Source : PRNewswire Que pensez-vous des résultats de cette recherche ? Les trouvez-vous pertinents ?