La pandémie de la Covid-19 a déclenché la plus grande expérience de télétravail dans le monde. Les travailleurs ont apprécié le fait de ne pas avoir à se déplacer pour aller au bureau et d'avoir une tenue de travail plus décontractée. Dans certains cas, certaines entreprises ont même signalé avoir constaté une nette amélioration de la productivité des travailleurs lorsqu'ils ont été confinés à la maison. Cependant, un document de travail publié par les économistes de la Réserve fédérale de New York (Fed de New York), de l'université de l'Iowa et de l'université de Harvard affirme que le travail à distance pénalise les jeunes professionnels sur certains points.Le rapport, intitulé "The Power of Proximity" (le pouvoir de la proximité), suggère que parmi toutes les choses dont les travailleurs à distance se privent - les trajets pénibles, le café au bureau et même la restauration de luxe - l'une d'entre elles, moins visible, pourrait bien être la plus importante : le retour d'information. Le rapport affirme qu'il est beaucoup plus fréquent d'obtenir un retour d'information lorsque vous travaillez au bureau que lorsque vous travaillez à distance. Selon les spécialistes, cet état de choses pourrait être particulièrement préjudiciable pour les travailleurs en début de carrière, ainsi que pour les femmes et les personnes de couleur.Cela s'explique en partie par le fait que ces groupes n'ont souvent pas les réseaux professionnels que les bureaux peuvent soutenir. « C'est ce que les grands-parents disent depuis longtemps. Les réunions en face à face sont très différentes de celles qui se déroulent sur FaceTime », a déclaré Natalia Emanuel, économiste à la Fed de New York. Dans le cadre de l'étude, les chercheurs ont étudié les ingénieurs d'une grande entreprise technologique. Ils ont constaté que le travail à distance améliorait la productivité des ingénieurs confirmés (ils ne sont pas exposés aux risques), mais qu'il réduisait le retour d'information que recevaient les ingénieurs débutants.Ici, ce retour d'information peut se présenter sur la forme de commentaires sur leur code. L'étude estime que cela peut parfois pousser certains jeunes ingénieurs à quitter l'entreprise. « Nous constatons que le travail à distance implique un compromis entre le présent et le futur. En particulier pour les jeunes ingénieurs qui sont nouveaux dans cette entreprise, ils reçoivent moins de commentaires de leurs collègues plus anciens lorsqu'ils travaillent à distance », a déclaré Emma Harrington, économiste à l'université de l'Iowa. Pour certains grands employeurs, la recherche confirme un sentiment qui a guidé leur prise de décision sur le travail hybride.Les économistes ont déclaré que leurs résultats suggéraient quelque chose de plus large : « le bureau, au moins pour un certain type de travailleurs intellectuels en col blanc, jouait un rôle important dans l'évolution des débuts de carrière. En plus, le mentorat et la formation que les gens reçoivent en personne se sont jusqu'à présent avérés difficiles à reproduire sur Slack et Zoom ». « Il est difficile de reproduire les possibilités d'apprentissage et de formation offertes par les interactions en personne », a déclaré Sara Wechter, responsable des ressources humaines chez Citi, où la plupart des employés sont au bureau au moins trois jours par semaine.Chez Verkada, une entreprise technologique de San Francisco qui rappelle ses employés au bureau cinq jours par semaine, des entretiens avec plusieurs employés ont montré pourquoi certains choisissaient de quitter des emplois aux conditions de travail flexibles pour chercher un bureau où ils pourraient cultiver des relations. « Ceux qui veulent travailler à distance - ceux qui sont susceptibles de profiter du travail à distance - sont probablement ceux qui perdront leur emploi ou au moins des opportunités à cause du télétravail », a déclaré Kweilin Ellingrud, directeur du McKinsey Global Institute, qui a étudié l'impact du télétravail sur l'évolution de la carrière.Mais encore, Ellingrud affirme que le prix de la flexibilité peut ne pas être évident pour les travailleurs ou les entreprises jusqu'à de nombreuses années plus tard, lorsque des disparités de salaire ou de promotion apparaissent. Selon les économistes, les conclusions de l'étude constituent l'une des premières recherches significatives sur les pièges professionnels potentiels du travail à distance. Lorsque vous travaillez à distance, vous êtes loin des yeux, loin du cœur, a déclaré Jackiez Gonzalez, 36 ans, qui travaille à distance pour Best Buy. Elle a ajouté que, bien qu'elle ait été généralement satisfaite de son travail flexible, "il y a des problèmes de croissance".L'étude indique que les personnes qui risquent de passer à côté de leur évolution professionnelle sont les plus favorables au travail à distance. Il s'agit notamment des femmes, des personnes en début de carrière et des personnes de couleur. De nombreux travailleurs souhaitent encore travailler à distance, même si les offres d'emploi pour ce type de fonctions sont devenues plus rares. Mais certains partisans du télétravail ont d'autres arguments. Les femmes et les personnes de couleur ont indiqué qu'elles étaient moins confrontées à des obstacles tels que le sexisme et à "des comportements discriminatoires" lorsqu'elles ne sont pas dans un bureau.Pourtant, malgré tous les dangers potentiels du bureau, les économistes ont constaté qu'il y avait des avantages à en tirer. L'étude révèle que les ingénieurs de moins de 30 ans recevaient généralement plus de commentaires de la part de leurs collègues plus expérimentés s'ils se trouvaient tous dans le même bâtiment. Cela peut aider les jeunes travailleurs à se développer plus rapidement. Enfin, selon les auteurs de l'étude, même quelque chose comme le travail hybride, qui semblerait être un compromis évident entre les adeptes du travail sur site et ceux qui veulent ne plus jamais voir un bureau, n'est pas nécessairement une solution facile.Selon eux, même si un membre d'une équipe travaille à distance alors que le reste de l'équipe est réuni, la collaboration globale peut encore diminuer. Les résultats de l'étude sont préliminaires et relativement restreints, car ils ne mesurent directement qu'une seule forme d'interaction entre un groupe de travailleurs d'une entreprise technologique. Elle intervient à un moment où de plus en plus d'entreprises ordonnent à leurs employés de retourner au bureau. Apple, Google et Amazon ont tenté de rappeler leurs salariés au bureau, mais des milliers d'entre eux s'y sont opposés, mettant en avant leurs antécédents en matière de productivité à domicile.Source : rapport de l'étude (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des conclusions de l'étude ? Êtes-vous du même avis ?Selon vous, le travail à distance nuit-il à l'évolution de carrière ? Pourquoi ?Selon vous, pourquoi certains préfèrent rester en télétravail malgré les risques ?