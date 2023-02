Alors que presque tous les développeurs (88,8 %) travaillent avec un concepteur ou une équipe de conception, près de la moitié du temps d'un développeur (43,4 %) est consacré au codage d'une application, selon l'enquête. Les trois quarts (76,8 %) des entreprises résolvent le problème de la pénurie de développeurs qualifiés en se tournant vers des outils sans code ou à faible code.", explique Casey McGuigan, responsable des produits Reveal et Slingshot chez Infragistics. "Parmi les autres défis auxquels sont confrontées les équipes de développement figurent les difficultés de communication et de collaboration au sein des équipes distantes et hybrides, maintenant que de nombreuses organisations ont adopté des équipes distantes/hybrides et réduit leur présence physique, avec seulement 18,6 % des développeurs de logiciels et des professionnels de l'informatique travaillant entièrement sur place.Si plus de la moitié des personnes interrogées (57,9 %) déclarent avoir plus de temps pour mener à bien leurs projets professionnels en raison de la réduction du temps de trajet, quatre sur dix (42 %) ont des difficultés à suivre les projets et un tiers (31,9 %) se disent moins productifs dans l'environnement hybride.Un tiers des développeurs de logiciels (31,5 %) ont intégré un nouveau logiciel pour les travailleurs distants/hybrides en 2022, car ils s'efforcent d'identifier les meilleurs moyens d'assurer une productivité optimale. Plus de la moitié (54,4 pour cent) souhaitent utiliser un seul outil où chacun peut collaborer et résoudre les problèmes. Par ailleurs, 47,5 % souhaitent automatiser les flux de travail et les processus et 43,7 % veulent éliminer le partage manuel des fichiers.Les développeurs prévoient de mieux utiliser leurs ressources en 2023 en améliorant la gestion de projet (30 %), en améliorant la collaboration concepteur/développeur (30 %), en utilisant des logiciels qui fonctionneront pour les développeurs citoyens (27 %), en utilisant du personnel à distance (25 %) et en intégrant un catalogue de données/analytique (25 %).", ajoute McGuigan. "Source : Reveal Quel est votre avis sur le sujet ? Trouvez-vous que les résultats de cette enquête sont pertinents ?Selon vous, dépenser la moitié de son temps au codage est-il contre-productif ?Que pensez-vous de l'utilisation des outils de no-code ou low-code ? Peuvent-ils résoudre le problème de pénurie de talent sur le long terme ?