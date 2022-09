4 0

Du retour que j'en ai pour faire des projets tant pour des petits que des gros, les TPE/PME ont les reins solides pour prendre des salariés, mais dans la très grande majorité des cas elles font les mauvais choix (surtout les startups): Au lieu de prendre UN développeur (réellement) sénior qui va faire l'équivalent de dix juniors, les boites préfèrent prendre 10 juniors qui acceptent d'être payés au lance pierre.Voir encore mieux, de ne pas prendre un salarié supplémentaire, mais de faire appel à un Freelance, car ces boites là ne se rendent pas compte qu'en réalité, même si un Freelance chiffre sur du 10/15k par mois un projet, ça revient à la fin des comptes largement moins cher que de prendre un salarié même junior.A titre personnel, même dans mon entreprise ou il y a 48 développeurs, je fais appel quasiment tous les deux mois à un Freelance, car lorsque je calcul le final du cout du projet, je sais que je suis gagnant et donc je préfèrerais toujours prendre un Freelance à 700/800 euros par mois minimum avec des entreprises à son actifs et surtout des diplômes, plutôt qu'un Freelance à 200 euros qui à la fin va me pondre un truc qui va me faire perdre de l'argent.En bref, les conséquences ont les connais, des dettes techniques qui tendent vers l'infini, des dépassement de délais abusifs, ...Concernant ta question "est-ce que je reçois des CV sérieux" ... dans 90% des cas : Non.Ce sont des CV qui ressemblent plus à quelqu'un qui postulerais à une école de commerce qu'à un poste de développeur.Déjà, parce qu'un recruteur comme moi (qui ne tiens pas une ESN ou autre entreprise arnaque) se fiche totalement de la tronche du CV, ce qu'il veut voir c'est ce qu'il y a dedans et ensuite, parce que les gens postulent alors qu'ils n'ont aucune formation sérieuse opérationnelle.Ensuite, parce qu'ils mettent des mots clés random "React, Symfony, Angular, ..." mais n'ont rien de concret à présenter à part des projets scolaires qui ne démontrent au final rien du tout.Dans la grande majorité des cas et je t'invite à tester par toi même, en postant une offre d'emploi fictive sur Linkedin par exemple, ce sont des développeurs issus de formations accélérées type o'clock, openclassroom ou des autodidactes qui postulent et quand les tests techniques arrivent, quasiment 9 fois sur dix, avec ce type de profils, ils échouent juste les tests.Je suis partisan de ne pas tester un profil qui a déjà plusieurs entreprise derrière lui, déjà des diplômes, ...Par contre, je ne suis pas suicidaire et les autres entreprises non plus. Une entreprise ne recrutera pas un autodidacte ou une personne issue d'une formation bidon sans l'avoir testé avant pour vérifier ce que la personne vaut réellement, dans le second cas, il est beaucoup trop dangereux de reposer sur de la confiance.Mais pour en revenir au sujet de ton propos : "Nos grand-parents, peut-être nos parents pour certains ont connu une époque ou un employeur pouvait proposer un deal avec évolution car ne pouvait pas forcément prétendre à verser un gros salaire"J'ai 55 ans, j'ai connu cette époque et ça, ça n'a jamais existé dans le monde l'IT, je ne sais pas pour les autres domaine de l'ingénierie, mais en tout cas, surtout de nos jours, proposer ça à un salarié il faut être fou, personne n'acceptera j'en met ma main au feu.Les développeurs étaient largement mieux payés avant que maintenant à cause de l'arrivée des ESN qui ont tué ce marché en ultra spécialisant les développeurs et en en faisant un métier d'usine.Les années ont démontrées que faire ça avec un métier d'ingénieur ça ne marche pas, car les gens ne sont pas dupes et savent très bien que quand un projet est facturé 300 000 euros pour 5 mois de travail et qu'eux sont payés 2500 euros par mois pour le faire, il y a un problème et il se demandent vite ou part la différence de cet argent, raison pour laquelle personne n'est payé moins de 4 000 euros net d'impôts par mois (soit environs 5000 euros non net d'impôts) dans ma boite, et surement aussi raison pour laquelle depuis 10 ans je n'ai que de nouveaux développeurs à venir et quasiment aucun à partir.