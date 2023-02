Informatique et systèmes d’information

Ingénierie, études, R&D

Production industrielle, travaux et chantiers

L'informatique : premier métier le plus à la recherche de cadres et qui peine à en trouver selon l'APEC













D’après une étude dévoilée par l’Association pour l’emploi des cadres (Apec), 14% des entreprises interrogées en décembre 2022 envisageaient de recruter au moins un cadre au premier trimestre (de janvier à mars) 2023 notamment dans les PME (hors TPE) (22 % ; + 3 pts). C’est deux points de plus que lors de la précédente enquête réalisée en septembre dernier, et même quatre points de plus qu’en juin 2022.Sans surprise et comme en 2022, les cadres les plus prisés seront les développeurs informatiques qui comptabilisent 31 258 offres, soit 5 % de plus qu’en 2022.Parmi les 54 métiers cadres de l’informatique et des systèmes d’information, certains ont donné lieu à la publication en 2022 d’un important nombre d’offres d’emploi sur apec.fr : développeur (31 258 offres), chef de projet en informatique (10 988 offres), ingénieur d’études en développement informatique (8 730 offres) et ingénieur systèmes (6 308 offres). Ces métiers sont de véritables « poids lourds » de l’emploi cadre. À eux seuls, ils représentent près de 10 % des offres d’emploi cadre publiées en 2022 sur apec.fr.Voici la formulation de l'Apec :Essentiellement émis par les prestataires de services informatiques, les besoins en compétences cadres dans ces métiers se démarquent par leur récurrence. En effet, ces entreprises affichent des besoins constants pour assurer la production, l’exploitation et la maintenance informatique chez leurs clients. Face à la concurrence, elles ne peuvent se passer de ces forces de frappe si elles veulent remporter des marchés et fidéliser leur clientèleAussi, ces métiers de l’informatique sont d’autant plus recherchés que tout un pan de l’économie passe par le développement de solutions informatiques : la production industrielle, la construction, la vente, la communication, la planification et le suivi d’activité, la gestion et l’analyse de données, etc.Dans un contexte où la recherche de performance reste cruciale pour les entreprises et où le numérique offre de nombreuses opportunités de suivis d’indicateurs, les offres liées au métier de data analyst connaissent une évolution notable. Entre 2021 et 2022, elles ont été multipliées par 1,6, soit une évolution de 55 %.Parmi les 444 métiers de cadres, 70 concernent la fonction ingénierie, études – R&D. Portés par l’innovation et la recherche de solutions pour accroître la performance de l’entreprise, ces métiers sont emblématiques du statut de cadre.Le métier d’ingénieur R&D est l’un de ceux-là. Essentiellement présent dans l’industrie et parmi ses sous-traitants, sa mission est de concevoir des moyens pour développer ou améliorer un produit, une pièce technique, un équipement, un procédé ou système existant ou nouveau. Les cadres qui exercent ce métier figurent parmi les plus recherchés. En 2022, 1,2 % des offres d’emploi publiées sur apec.fr leur étaient adressées (soit 7 045 offres).Ce métier connaît de profondes transformations depuis plusieurs années, en lien avec le développement du numérique et du big data. Les analyses scientifiques sont ainsi plus rapides et intègrent de plus en plus de paramètres. Et les outils technologiques s’avèrent de plus en plus innovants : robots, outils de découpe numérique, composants intégrés, etc.Parfois impulsées par de nouvelles réglementations, ces transformations concernent quasiment tous les métiers de l’ingénierie, dont ceux de la mécanique et de l’efficacité énergétique. Ces deux derniers figurent parmi les plus dynamiques sur le marché de l’emploi cadre. Le nombre d’offres d’emploi adressées à ces ingénieurs ont toutes deux été multipliées par 1,5 contre 1,2 en moyenne.Dans l’ingénierie mécanique, ceci s’explique par la nécessité d’accroître la performance des équipements utiles aux activités de l’industrie lourde, du machinisme agricole, ou même de la construction par exemple. Dans le domaine énergétique, la recherche de modes de production plus durables, associée aux impératifs de transitionécologique, constitue le facteur le plus déterminant.Parmi les métiers cadres de la production industrielle, des travaux et chantiers, celui de conducteur de travaux est celui qui a généré le plus d’offres d’emploi sur apec.fr en 2022 (10 052 offres), ce qui représente 1,7 % des opportunités d’emploi cadre et permet de considérer ce métier comme un véritable poids lourd du marché del’emploi cadre. Plusieurs facteurs expliquent cette forte volumétrie. En premier lieu, la pression démographique se traduit par une continuité des programmes de construction, tandis que les projets de rénovation du bâti restent de mise dans un contexte de fortes évolutions réglementaires. Aussi, de grands chantiers ont été lancés ces dernières années, comme le Grand Paris ou la construction d’infrastructures sportives en vue des JO de 2024, ce qui nécessite de recruter des cadres chargés d’assurer leur supervision et de coordonner les équipes de terrain.Si pris individuellement, les métiers de la production industrielle recrutent moins que dans d’autres fonctions, certains métiers se démarquent cependant par leur fort dynamisme. C’est le cas des Ceci concerne les métiers d’ingénieur industrialisation, d’ingénieur procédés, d’ingénieur process et d’ingénieur qualité. Le volume d’offres afférentes a augmenté de 40 % entre 2021 et 2022 (vs +20 % en moyenne). Ces métiers ont été marqués par de profonds bouleversements technologiques et réglementaires, avec aussi la nécessité pour les industries de se réinventer pour rester compétitives. Les obligations d’aller sur des modes de production plus durables ainsi que les impératifs de conformité en sont des exemples. À cela peuvent se rajouter les opportunités d’investir dans le numérique et d’être formés à de nouveaux outils pour réduire les temps et les coûts de production.Dans un précédent rapport publié en novembre, l'informatique représentait le premier métier le plus à la recherche des cadres et qui peine à en trouver.La filière mobilière a le taux de difficultés de recrutement le plus élevé de toutes les grandes fonctions de cadres, loin devant les études, la recherche et le développement (57 %) qui arrive en deuxième position. Des chiffres cohérents avec l’une des conclusions de l’édition 2022 du rapport de l’IESF : les entreprises françaises peinent à recruter des ingénieurs sur le sol du pays. De quoi remettre sur la table la question de savoir quelles en sont les raisons.« À mi-année, les besoins des entreprises ne semblent pas baisser en intensité. Au 1er semestre 2022, les offres d’emplois de cadres publiées sur apec.fr ont progressé en volume de 27 % par rapport à l’an dernier à la même période. Revers de la médaille, cette forte demande de compétences se heurte à d’importantes tensions. Les entreprises estiment que les deux tiers des recrutements de cadres informaticiens prévus (67 %) en 2022 seraient difficiles (51 % pour l’ensemble des métiers de cadre). C’est le taux de difficultés de recrutement le plus élevé de toutes les grandes fonctions-cadres, loin devant les études, R&D (57 %) qui arrive en 2e position. Les tensions sont particulièrement marquées dans certaines régions : Hauts-de-France (86 %), Bretagne (83 %), PACA et Corse (80 %) ou encore les Pays de la Loire (74 %). Ces territoires ont en commun de polariser de nombreuses entreprises de service du numérique (ESN), de nombreux éditeurs de logiciels ou encore des spécialistes du conseil technologique qui se livrent une vive concurrence sur le marché de l’emploi cadre. Pour mémoire, le secteur des activités informatiques représenterait, à lui seul, 80 % des 59 200 recrutements de cadres informaticiens prévus en 2022. Dans d’autres territoires, en revanche, la problématique est tout autre : en Normandie, qui ne se caractérise pas par une spécificité marquée dans le domaine informatique, les entreprises peinent à attirer les profils d’informaticiens dont elles ont besoin », souligne l’APEC.Le rapport 2022 de l’IESF avait dressé une liste de raisons à cet état de choses : « les entreprises ont du mal à recruter des ingénieurs parce qu’on n’en fabrique pas assez [la France a formé 44 000 ingénieurs en 2021 et il estime qu’il en faudrait 60 000 par an] » ; la rareté et les prétentions salariales des profils spécialisés en intelligence artificielle et en cybersécurité.Le fait est que le traitement salarial des tiers spécialisés dans ces domaines est meilleur dans d’autres pays que la France. Aux USA, il est courant de voir des mastodontes comme Google ou Apple offrir des salaires annuels de 100 000 à 200 000 $. Dans des domaines qui ont le vent en poupe comme l’intelligence artificielle, les experts ont des paies annuelles qui, dans certains cas, frôlent le million de dollars . En 2016, OpenAI d’Elon Musk a arraché Sutskever et Ian Goodfellow – deux chercheurs en IA – à Google grâce à des salaires respectifs de 1,9 million et 800 000 dollars l’an. Une étude de Hired publiée sur cette plateforme avait déjà souligné ces disparités. En France, les entreprises du logiciel sont bien moins généreuses avec les développeurs.L’étude Developpez.com basée sur les offres d’emploi postées sur la plateforme en 2021 permet de se faire une idée des écarts. 