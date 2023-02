L'année dernière, l'entreprise de médias sociaux a licencié 13 % de ses effectifs, soit plus de 11 000 employés, alors qu'elle était aux prises avec la flambée des coûts et la faiblesse du marché publicitaire. Meta prévoit maintenant de pousser certains dirigeants dans des rôles de niveau inférieur sans rapports directs, aplanissant les couches de gestion entre le grand patron Mark Zuckerberg et les stagiaires de l'entreprise, a rapporté le Washington Post, citant une personne familière avec la question.Le porte-parole de Meta, Andy Stone, a cité dans une série de tweets plusieurs déclarations antérieures de Zuckerberg suggérant que d'autres réductions étaient en cours.Au début du mois, M. Zuckerberg a déclaré aux investisseurs que les licenciements de l'année dernière étaient "le début de notre souci d'efficacité et non la fin". Il a ajouté qu'il s'efforcerait "d'aplanir notre structure organisationnelle et de supprimer certaines couches de cadres intermédiaires."Les licenciements de l'année dernière étaient les premiers en 18 ans d'histoire de Meta. D'autres entreprises technologiques ont supprimé des milliers d'emplois, notamment Alphabet Inc (GOOGL.O), la société mère de Google, Microsoft Corp (MSFT.O) et Snap Inc.Meta a embauché de manière agressive pendant la pandémie de COVID pour répondre à une poussée de l'utilisation des médias sociaux par les consommateurs coincés à la maison. Mais les affaires ont souffert en 2022, les annonceurs ayant cessé de dépenser face à la hausse rapide des taux d'intérêt.Meta, qui valait autrefois plus de 1 000 milliards de dollars, est maintenant évaluée à 446 milliards de dollars. L'action Meta a baissé d'environ 0,5 % mercredi.La société a déclaré qu'elle allait également réduire l'espace de bureau, diminuer les dépenses discrétionnaires et prolonger un gel de l'embauche jusqu'en 2023 afin de limiter les dépenses.Selon un rapport du cabinet d'emploi Challenger, Gray & Christmas Inc., plus de 100 000 licenciements ont été annoncés dans les entreprises américaines en janvier, notamment dans les entreprises technologiques.Source : The Washington PostQuelle lecture faites-vous de cette situation ?Selon vous, quelles pourraient-être les conséquences de ces licenciements pour le secteur de l'emploi dans les technologies ?Votre entreprise envisage-t-elle de procéder à des réductions d'effectifs en 2023 ?