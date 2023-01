Selon la dernière annonce de la société mère de Window, Microsoft, l'organisation est en train de licencier 10 000 travailleurs, ce qui signifie qu'un total de cinq pour cent de ses employés sera congédié d'ici le 31 mars 2023. Le président-directeur général de Microsoft, Satya Nadella, a publié un mémo indiquant que l'entreprise compte se renforcer grâce à cette mesure.De même, Amazon a également décidé de se séparer de plus de 18 000 de ses employés. Au début de l'année 2023, Andy Jassy, le PDG de cette entreprise, a révélé le plan et a indiqué aux employés que des coupes importantes seraient observées dans la section des ressources humaines, puis dans les magasins. Initialement, on s'attendait à ce que l'entreprise ne licencie qu'une dizaine de milliers de travailleurs, mais la dernière annonce laisse entendre que le chiffre sera d'environ 18 000.Alphabet, une autre société célèbre pour être la maison mère de Google, faisait de son mieux pour protéger ses travailleurs de cette situation, mais la crise s'aggravant, Alphabet a libéré plus de 15 % de son personnel de Verily.Des entreprises telles que Crypto.com et Coinbase ont également décidé de retirer respectivement 20 % et 18 % de leur personnel de service, en raison de l'effondrement du marché des crypto-monnaies l'année dernière, qui a touché un grand nombre d'utilisateurs.Salesforce, qui accueillait plus de 79 000 travailleurs, va licencier 10 % de ses effectifs, ce qui signifie qu'environ 7 000 seront bientôt licenciés. La décision a été annoncée par le co-directeur général, Marc Benioff.Meta, célèbre pour être la société mère du géant des médias sociaux Facebook, va également licencier environ 11 000 employés, ce qui représente 13 % du personnel total. L'entreprise a subi une perte en raison de la concurrence croissante dans le monde des médias sociaux ainsi que des nouvelles politiques d'Apple visant à protéger ses utilisateurs contre l'accès de tiers à leurs informations.Une autre plateforme de médias sociaux, Snapchat, a également retiré des milliers d'employés de sa liste. Evan Spiegal, le directeur général de l'entreprise, a déclaré qu'elle prévoyait de réorganiser ses activités, car elle n'a pas réussi à atteindre son objectif annuel.Avec l'achat de Twitter par Elon Musk, l'application a été placée sous les feux de la rampe. Peu après sa prise de contrôle, Musk a licencié plus de 37 000 travailleurs, soit près de 50 % de l'effectif total. Musk a justifié son acte en révélant que l'entreprise était confrontée à une perte de 4 millions de dollars par jour et que cette mesure cruciale était importante.Musk a également été critiqué pour le licenciement de 6 000 employés d'une autre de ses entreprises, Tesla. Musk a expliqué que l'entreprise était en sureffectif et que les travailleurs devaient être licenciés.Source : Microsoft, Amazon, Alphabet, etc.Quelle lecture faites-vous de ce rapport ? Est-il pertinent selon vous ?Selon vous, quelles pourraient-être les conséquences de ces licenciements pour le secteur de l'emploi dans les technologies ?Votre entreprise envisage-t-elle de procéder à des réductions d'effectifs en 2023 ?