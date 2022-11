Parmi toutes les personnes qui ont répondu à cette enquête, 70 % ont déclaré qu'elles seraient plus loyales envers leurs employeurs et plus dévouées à leurs rôles respectifs si elles disposaient de meilleures technologies. 94 % des personnes interrogées souhaiteraient également avoir plus de choix en termes de technologies à utiliser pour travailler.22 % des répondants à l'enquête ont déclaré avoir eu de mauvaises expériences avec la technologie sur le lieu de travail dans le passé, et 29 % ont déclaré utiliser une technologie dépassée qui a jusqu'à cinq ans. Deux travailleurs sur trois sont contraints d'utiliser des appareils personnels, ce qui peut déclencher toute une série de failles de sécurité, et ils doivent également dépenser de l'argent pour des appareils dédiés au travail.57 % des employés ont dépensé au moins 500 dollars en appareils technologiques pour le travail, et 28 % ont dépensé plus de 1 000 dollars. 45 % des travailleurs techniques envisagent de changer d'emploi parce qu'ils sont frustrés par l'état actuel de la technologie sur leur lieu de travail, ce qui peut rendre plus difficile pour les entreprises de conserver leurs employés.Le paysage post-pandémique est tout à fait différent, puisque 88 % des travailleurs affirment désormais avoir besoin de technologies avancées. Si ces besoins ne sont pas satisfaits, la Grande Démission pourrait s'aggraver avant de s'améliorer.Source : Compucom Trouvez-vous cette étude pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?