L'étude montre que 64 % des employés pensent que leur expérience de la technologie a un impact sur leur moral, et que 49 % sont frustrés par la technologie fournie par leur travail.Cependant, ces chiffres sont en contradiction avec l'opinion de la direction, puisque seuls 20 % des dirigeants allouent un budget à l'amélioration du DEX et que seuls 21 % des responsables informatiques donnent la priorité à l'expérience de l'utilisateur final lors du choix d'un outil. Sans surprise, la priorité numéro un de la C-suite est la productivité des employés, la culture d'entreprise et la satisfaction des employés arrivant en fin de liste. En outre, 62 % des dirigeants admettent que la rentabilité prime sur l'expérience des employés.", déclare Steve Brasen, directeur de recherche chez Enterprise Management Associates. "Parmi les autres résultats, 26 % des employés disent qu'ils envisagent de quitter leur emploi parce qu'ils ne disposent pas d'une technologie adaptée, tandis que 42 % ont dépensé leur propre argent pour acquérir une meilleure technologie qui leur permettrait de travailler de manière plus productive. 65 % estiment qu'ils seraient plus productifs s'ils disposaient d'une meilleure technologie.Le travail hybride a également entraîné une prolifération des appareils. La variété croissante des appareils et des réseaux utilisés par les travailleurs hybrides a considérablement augmenté l'inventaire des actifs que les équipes informatiques doivent gérer. Pourtant, 32 % des professionnels de l'informatique utilisent encore des feuilles de calcul pour suivre ces actifs et seulement 47 % reconnaissent que leur entreprise a une visibilité totale de chaque appareil qui tente d'accéder à son réseau.", déclare Jeff Abbott, PDG d'Ivanti. "."Source : Ivanti Que pensez-vous de ce rapport ? le trouvez-vous pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?