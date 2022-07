selon un rapport de 1E

Les défis de l'expérience numérique de l'employé

Facteurs à prendre en compte pour choisir un DEX en cloud ou hybride

1E aide les organisations du monde entier à améliorer activement la relation des employés avec la technologie sur le lieu de travail. La plateforme 1E Tachyon offre une solution unique qui consolide l'analyse de l'expérience numérique, l'automatisation informatique, l'intelligence des actifs et la gestion des points d'extrémité en une seule plateforme.Selon 1E, 91 % des employés croient que leur organisation a mis en place une stratégie informatique ou est en train de le faire. Dans leur grande majorité, les personnes interrogées reconnaissent également l'importance du DEX en tant qu'élément clé de la stratégie de transformation numérique (80 %), mais presque toutes les personnes interrogées indiquent qu'il y a un besoin d'amélioration (90 %).Gartner définit DEX comme une stratégie axée sur les employés, leur expérience et leur utilisation de la technologie. Cette stratégie est soutenue par un ensemble d'outils qui offrent des ensembles de fonctionnalités clés pour fournir des informations qui stimulent l'action, à la fois sous la forme d'un script ou d'une automatisation technologique et d'une action humaine ou d'un changement de comportement.La plupart des entreprises ont fait du DEX une priorité et ont fait un travail respectable pour mettre en œuvre leurs stratégies initiales. 74 % des travailleurs intellectuels interrogés déclarent que leur entreprise a mis en place une stratégie DEX complète. 80 % des personnes interrogées reconnaissent que le DEX est désormais un élément clé de la stratégie de transformation numérique de leur entreprise. De même, 81 % d'entre elles reconnaissent que les entreprises qui ne font pas du DEX une priorité du conseil d'administration se retrouveront bientôt derrière leurs concurrents.Le mois dernier, Lakeside Software a révélé que 30 % des employés envisageraient de quitter leur emploi en raison d'une expérience numérique médiocre sur le lieu de travail et 14 % ont effectivement quitté un emploi pour cette raison.Il ne suffit pas d'avoir une stratégie. Il est maintenant temps pour les organisations d'agir sur leurs objectifs stratégiques et d'offrir une expérience numérique de premier ordre si elles veulent profiter des avantages du DEX comme une meilleure efficacité opérationnelle, une augmentation des revenus et une meilleure fidélisation des employés.Deux tiers des responsables de la gestion de l'information et de la technologie affirment qu'une révision complète ou une amélioration significative des dispositions DEX actuels est nécessaire (66 %). Les décideurs en informatique et les travailleurs du domaine s'entendent sur la nécessité de raffiner davantage le DEX. Il est intéressant de noter que les DSII sont plus susceptibles de souligner ce besoin d'amélioration, ce qui indique que les dirigeants ne sont pas aveugles aux pièges des stratégies DEX actuelles et comprennent qu'il y a encore du chemin à faire.Les plus grands défis sont les politiques de sécurité et de réglementation (37%), les ressources informatiques surchargées (37%), le manque de formation du personnel informatique (35%), l'évolution des modèles de travail (34 %) et le nombre croissant de points d'extrémité à gérer (32 %).Le passage au travail hybride et à distance a modifié les attentes en matière d'expérience numérique. Ainsi, la définition même de DEX a évolué, et les entreprises doivent suivre le mouvement. La consumérisation de l'informatique reflète le désir des employés de bénéficier au travail de la rapidité et de la commodité auxquelles ils sont habitués dans leur vie privée. Il est inquiétant de constater que les entreprises ne répondent pas aux attentes (67 %). Les personnes interrogées affirment que les expériences numériques en dehors du travail sont meilleures, plus des deux tiers déclarant que les expériences numériques dans leur vie personnelle dépassent celles du lieu de travail.Le passage au travail hybride et à distance a modifié les attentes en matière d'expérience numérique. Ainsi, la définition même de DEX a évolué, et les entreprises doivent suivre le mouvement. La consumérisation de l'informatique reflète le désir des employés de bénéficier au travail de la rapidité et de la commodité auxquelles ils sont habitués dans leur vie privée.Il est inquiétant de constater que les entreprises ne répondent pas aux attentes (67 %). Les personnes interrogées affirment que les expériences numériques en dehors du travail sont meilleures, plus des deux tiers déclarant que les expériences numériques dans leur vie personnelle dépassent celles du lieu de travail.Rappelons que, la consumérisation est l'impact spécifique que les technologies issues de la consommation peuvent avoir sur les entreprises. Elle reflète la manière dont les entreprises seront affectées par les nouvelles technologies et les nouveaux modèles qui naissent et se développent dans l'espace des consommateurs plutôt que dans le secteur informatique des entreprises, et dont elles peuvent en tirer parti.Landing.jobs a publié l'édition 2022 de son rapport annuel Global Tech Talent Trends selon lequel 88,6 % des professionnels travaillent à distance de manière complète ou hybride. Selon le rapport, l'Europe est le continent préféré pour le télétravail transfrontalier (34,1 %), suivi de l'Amérique du Nord (24,9 %) et la principale raison de travailler à distance au-delà des frontières est "un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée" (25,1 %).Ces chiffres révèlent une déconnexion intéressante si l'on considère que 58 % des personnes interrogées considèrent que leur organisation est en avance sur les autres en termes de DEX. Au vu des résultats ci-dessus, il est clair que même les entreprises dont l'expérience numérique des employés est supérieure à celle du marché ne parviennent pas à offrir une expérience numérique réellement compétitive pour le lieu de travail hybride.Le passage au travail hybride a engendré de nouvelles formes de difficultés numériques, laissant les employés aux prises avec des problèmes de logiciels, de connectivité, d'accès et de matériel qui affectent considérablement leur expérience numérique. Seule une petite minorité de la population statistique suggère que leur organisation parvient à échapper complètement à la frustration numérique (3 %), ce qui montre clairement qu'il s'agit d'un domaine à affiner dans le cadre du DEX.Près de la moitié des personnes interrogées estiment que les problèmes informatiques sont toujours ou le plus souvent traités de manière réactive (47 %), et que le service informatique n'est jamais informé d'un problème avant de recevoir un ticket. Mais certaines organisations vont dans la bonne direction : 33 % estiment que leur service informatique est souvent ou toujours proactif. « Nous imaginons un nouveau statu quo, dans lequel l'informatique résout les problèmes de manière proactive et automatique avant que quiconque ne s'en aperçoive », déclare 1E.Pour y parvenir, les entreprises doivent faire davantage pour combler le fossé entre les employés et l'informatique. La plupart des solutions disponibles aujourd'hui sur le marché ne sont pas suffisamment efficaces pour offrir la visibilité et l'automatisation nécessaires à un DEX proactif et de qualité supérieure. Après tout, seuls 12 % des travailleurs déclarent disposer d'un service informatique toujours actif.Pour chacune des mesures informatiques qui couvrent plusieurs domaines où les perturbations informatiques sont fréquentes (comme les performances du matériel ou des applications), environ un DSI sur cinq déclare que son service a une visibilité complète. Il n'est donc pas surprenant que le service informatique soit limité dans sa capacité à être proactif pour résoudre les problèmes informatiques des employés.Les résultats de l’enquête montrent une nette préférence des DSII pour les solutions DEX basées sur le cloud ou hybrides, seuls 15 % d'entre eux déclarant que les solutions sur site sont leur préférence. Des facteurs tels que l'évolutivité, la facilité des mises à jour et la sécurité sont parmi les raisons les plus courantes de favoriser une solution basée sur le cloud ou hybride.Aucun facteur ne se démarque des autres, ce qui suggère que les fournisseurs doivent être en mesure d'illustrer la manière dont leur solution répond à tous les besoins. Les fournisseurs doivent donc être en mesure d'illustrer comment leur solution répond à tous les critères d'évolutivité, de facilité de solides capacités de sécurité et de conformité.Source : 1E Quel est votre avis surle sujet ?Dans quelle mesure pensez-vous que l'expérience numérique des employés (DEX) dans votre organisation est meilleure ou pire que le niveau d'expérience numérique que vous rencontrez dans votre vie personnelle ?Selon vous, les résultats de cette enquête sont-ils pertinents ?