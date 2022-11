L'étude mondiale réalisée par le fournisseur de services gérés Ensono révèle également que 45 % d'entre elles ont été découragées de poursuivre une carrière STEAM au lycée ou avant. 44 % ont l'impression que le parcours professionnel est dominé par les hommes et 36 % se sont fait dire que ce parcours était trop difficile pour les femmes.Bien que 60 % des femmes affirment avoir entendu des employeurs dire que le manque de compétences les freine, aux États-Unis et au Royaume-Uni, seul un tiers des femmes affirment que leur entreprise propose des programmes de formation ou des académies. Comme 20 % des femmes déclarent avoir l'intention de chercher un nouvel emploi au cours de l'année à venir, la demande d'initiatives d'apprentissage et de formation montre que les employeurs ont la possibilité d'investir dans le développement de la carrière des travailleuses de la technologie.Le rapport met également en lumière certaines tendances inquiétantes sur le lieu de travail : 44 % des femmes interrogées disent avoir constaté une augmentation du harcèlement sexuel sur le lieu de travail au cours des cinq dernières années. Une femme sur cinq (22 %) aux États-Unis et en Inde déclare avoir été victime d'abus verbal, le Royaume-Uni suivant de près avec 21 %. Au Royaume-Uni, les femmes signalent des formes de discrimination plus subtiles, telles que les microagressions (23 %) ou le fait d'être rejetées dans des groupes (25 %).Les résultats sont toutefois positifs : 85 % des femmes travaillant dans le secteur des technologies estiment avoir plus de possibilités d'emploi grâce au travail à distance et au travail hybride, et 82 % déclarent que le travail à distance/hybride les a rendues plus heureuses. Il est clair que la flexibilité du travail à distance a eu un impact positif sur les femmes et leurs carrières, surtout au niveau régional.", explique Meredith Graham, directrice des ressources humaines chez Ensono. "."Source : Ensono Trouvez-vous cette étude pertinente ?Qu'en est-il de votre expérience personnelle ?