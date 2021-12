L'étude de la société de formation numérique Skillsoft identifie un décalage entre les avantages que les femmes recherchent sur le lieu de travail et ceux qui leur sont actuellement offerts.Les possibilités de développement professionnel et de formation sont considérées comme extrêmement ou très importantes par 86 % des personnes interrogées. Cependant, 42 % seulement déclarent que leur employeur offre actuellement cet avantage. En outre, lorsqu'on leur demande quels sont les principaux défis auxquels elles ont été confrontées dans le cadre de leur carrière dans le secteur des technologies, près d'un tiers des femmes interrogées (32 %) citent le manque de formation.", explique Potoula Chresomales, vice-présidente directrice de la gestion des produits chez Skillsoft. "."Parmi les autres résultats, 70 % des femmes interrogées déclarent que les hommes sont plus nombreux qu'elles sur le lieu de travail dans un rapport de deux pour un ou plus. Skillsoft a également constaté que, par rapport aux hommes, les femmes dans le secteur des technologies doivent travailler plus longtemps pour gravir les échelons de l'entreprise. Le pourcentage le plus élevé d'hommes occupant des postes de direction a entre 15 et 20 ans d'expérience, contre 26 ans ou plus pour les femmes.Pour encourager davantage de femmes à s'engager dans des carrières liées à la technologie, les répondants affirment que les organisations devraient offrir des possibilités de développement professionnel et de formation (55 %), de garde d'enfants (47 %), d'accompagnement de carrière, de mentorat et de conseil (43 %), ainsi qu'une culture de travail équitable (41 %).Source : Skillsoft Trouvez-vous cette étude pertinente ?En tant que femme travaillant dans le secteur de la technologie, quels sont les obstacles que vous rencontrez ?Quelles solutions préconisez-vous pour permettre aux femmes de mieux se développer dans ce secteur ?