L'étude de Navisite a interrogé plus de 100 femmes travaillant dans le secteur des technologies, dont les deux tiers occupent des postes d'ingénieurs ou de techniciens au sein de leur organisation, et 94 % d'entre elles estiment qu'elles sont soumises à des normes plus strictes que leurs collègues masculins.De plus, 61 % d'entre elles pensent avoir perdu une promotion ou une opportunité d'emploi en raison de leur sexe, tandis que 75 % disent qu'elles ou d'autres femmes avec lesquelles elles ont travaillé se sont systématiquement vu demander d'effectuer des tâches administratives par rapport à leurs collègues masculins, notamment de prendre des notes, d'aller chercher du café/thé, de commander des rafraîchissements et de préparer les réunions en général.En outre, 74 % des personnes interrogées estiment que leur avis a été négligé ou ignoré lors de réunions en raison de leur sexe.", déclare Gina Murphy, présidente et directrice de la transformation chez Navisite. "."La disparité se fait également sentir dans les paquets de salaires, 45 % des femmes interrogées estiment être sous-payées par rapport à leurs collègues masculins, et 12 % ne savent pas si elles sont payées équitablement ou non. En 2021, un rapport de Hired sur l'inégalité salariale et la discrimination dans le secteur de la technologie a révélé que, dans 59 % des cas, les hommes se voyaient offrir un salaire plus élevé que les femmes pour le même poste dans la même entreprise.Source : Navisite Trouvez-vous cette étude pertinente ?En tant que femme travaillant dans la technologie, quels sont les principaux problèmes que vous rencontrez ?