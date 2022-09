Représentation des femmes dans les grandes entreprises technologiques

Dans une interview Cook a déclaré que la technologie « n'atteindra pas ce qu'elle pourrait atteindre » sans une main-d'œuvre plus diversifiée. Il a déclaré qu'il n'y avait « pas de bonnes excuses » pour le manque de femmes dans le secteur. Il a également déclaré qu'il pensait que la réalité augmentée (AR), et le concept de Metaverse, étaient « profonds ».Deloitte Global prévoit que les grandes entreprises technologiques mondiales atteindront, en moyenne, près de 33 % de représentation féminine globale dans leurs effectifs en 2022, soit un peu plus de 2 points de pourcentage par rapport à 2019. La proportion de femmes occupant des postes techniques augmentera également, bien qu'elle ait eu tendance à accuser un retard d'environ 8 points de pourcentage sur la proportion globale de femmes,Une augmentation de 2 points de pourcentage, bien que faible, représente un progrès notable. Il est difficile de faire bouger les choses, et même les campagnes agressives de recrutement, d'embauche, de maintien en poste et de promotion des femmes ne fonctionnent que lentement. Mais si ces progrès constituent un pas dans la bonne direction, les entreprises technologiques devront peut-être travailler encore plus dur pour améliorer ces chiffres.Les femmes n'accèdent pas aux emplois technologiques au même rythme que les hommes - et l'une des raisons peut être attribuée aux lieux de travail dominés par les hommes. Un sondage réalisé en 2017 dans le rapport du Pew Research Center a révélé que 50 % des femmes ont déclaré avoir été victimes de discrimination sexuelle au travail, alors que seulement 19 % des hommes ont dit la même chose.Les chiffres étaient encore plus élevés pour les femmes ayant un diplôme de troisième cycle (62 %), travaillant dans des emplois informatiques (74 %) ou dans des lieux de travail à prédominance masculine (78 %). À la question de savoir si leur sexe rendait plus difficile la réussite au travail, 20 % des femmes ont répondu par l'affirmative et 36 % ont déclaré que le harcèlement sexuel était un problème sur leur lieu de travail.En plus d'augmenter la probabilité de discrimination liée au sexe à l'égard des femmes, les lieux de travail à prédominance masculine accordent moins d'attention à la diversité des genres (43 %) et amènent les femmes à ressentir le besoin de faire leurs preuves tout le temps ou en partie (79 %), selon les recherches de Pew en 2017. À titre de comparaison, seulement 44 % des femmes travaillant dans des environnements où l'équilibre entre les sexes est meilleur ont déclaré avoir été victimes de discrimination liée au sexe au travail, 15 % ont estimé que leur organisation accordait "trop peu" d'attention à la diversité des sexes, et 52 % ont dit ressentir le besoin de faire leurs preuves.Apple vient de lancer son programme de développement des fondateurs pour les femmes fondatrices et créatrices d'applications au Royaume-Uni. « Je pense que l'essence de la technologie et son effet sur l'humanité dépendent de la présence des femmes à la table », déclare Cook. « La technologie est une chose formidable qui permettra d'accomplir beaucoup de choses, mais si vous n'avez pas de points de vue différents à la table des négociations, vous n'obtiendrez pas de grandes solutions. »Source : BBCPartagez-vous l'avis de Tim Cook, qui estime qu'« aucune excuse valable pour le manque de femmes dans le secteur de la technologie » ?Comment peut-on selon vous adresser ce problème de femmes dans l'industrie technologique ?