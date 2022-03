52 % des femmes ont déclaré qu'elles avaient l'impression que leur genre les empêchait de progresser autant qu'elles le souhaitaient dans le monde de la technologie. Ces chiffres sont tirés d'une enquête menée par Ipsos en collaboration avec la Tech Talent Charter et WeAreTechWomen. Ils montrent que, malgré les progrès considérables réalisés par les femmes dans le secteur de la technologie et les innovations importantes dont elles sont responsables, elles ne bénéficient toujours pas de l'environnement équitable qu'elles recherchent.38 % des femmes qui ont répondu à cette enquête ont déclaré qu'elles n'avaient pas beaucoup d'opportunités en matière de promotions et autres. Cependant, 35 % d'entre elles ont également déclaré qu'elles n'avaient pas la confiance nécessaire pour gravir les échelons de leur organisation, mais il ne faut pas oublier non plus que 33 % d'entre elles ont estimé qu'elles n'avaient pas de modèles adéquats à suivre au niveau de la direction.L'absence de modèles est certainement un facteur qui peut réduire la confiance en soi, il est donc logique que ces femmes aient l'impression de ne pas pouvoir accéder à des postes plus élevés dans leur entreprise. Il y a beaucoup de changements à mettre en œuvre avant que ces femmes puissent avoir une chance égale d'atteindre le sommet de la chaîne alimentaire technologique.Source : Ipsos Trouvez-vous cette étude pertinente ?La disparité homme-femme au sein de votre entreprise est-elle grandement marquée ?Votre organisation met-elle des mesures en place afin de lutter contre ce phénomène ?