54% des travailleurs préfèrent aller au bureau, pour avoir moins de distractions et être plus productifs

76 % des travailleurs ont déclaré qu'ils aimaient aller au bureau, même si tous ne le préfèrent pas. Il est intéressant de noter que 69% des travailleurs qui ont répondu à cette enquête ont déclaré avoir travaillé à domicile au moins partiellement au cours des 3 années précédentes. 72 % d'entre eux ont déclaré que leur environnement immédiat avait un impact considérable sur leur productivité, et le fait d'aller au bureau pourrait signifier qu'ils auraient moins de distractions.Cette enquête a également permis de mettre en évidence plusieurs autres avantages à aller au bureau, tout bien considéré : 86 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles préféraient organiser des réunions avec leurs clients au bureau, et 62 % ont également affirmé que la collaboration avec leurs collègues était beaucoup plus facile. Un autre élément surprenant de cette enquête est que 59 % des travailleurs ont déclaré avoir plus d'intimité au bureau, et 57 % l'ont également trouvé utile pour effectuer un travail créatif.Il est souvent admis que le travail à domicile est le Saint Graal, mais cela ne s'applique pas à tous. Il se peut que le travail à distance ne devienne pas l'étalon-or, car il continuera d'y avoir certains avantages à travailler au bureau. Cette enquête suggère que l'avenir ressemble davantage à un environnement de travail hybride dans lequel les employés peuvent travailler dans le confort de leur domicile ou au bureau, en fonction de l'ensemble des tâches de la journée.Source : Industriousoffice Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il des travailleurs au sein de votre organisation ? préfèrent-ils travailler au bureau ou à domicile ?