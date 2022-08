Les détails de l’ajustement dans des mémos internes par l’équipe dirigeante

Une politique hybride qui vaut déjà des démissions à l’entreprise

Des vagues de démission sont à prévoir à l’échelle mondiale

« Équipe,La phase de démarrage de notre projet pilote de travail hybride a été une excellente occasion de se réunir, de renouer avec nos équipes et de rencontrer de nouveaux collègues en personne. Il s'agit d'une transition pour beaucoup d'entre nous, car nous avons dû faire face à l'évolution du nombre de dossiers dans de nombreuses régions du monde.Je vous écris aujourd'hui avec deux mises à jour, l'une concernant les changements que nous apportons à notre projet pilote hybride, l'autre concernant son calendrier.Lorsque nous avons annoncé le projet pilote il y a un an, nous avons dit qu'il s'agirait d'une expérience d'apprentissage pour nous tous. Et nous nous sommes engagés à nous adapter en cours de route pour créer un environnement flexible qui permette à nos équipes de s'épanouir. Sur la base des commentaires et des idées que nous avons reçus de vous et de vos managers, nous procédons à l'ajustement suivant :Les équipes participant au projet pilote viendront au bureau trois jours par semaine, le mardi et le jeudi étant des jours fixes dans l'ensemble de l'entreprise, mais désormais, le troisième jour où vous viendrez au bureau sera décidé par vos équipes. Chaque équipe décidera du jour qui lui convient le mieux, et vous aurez bientôt des nouvelles de vos chefs. Comme auparavant, de nombreux employés auront la possibilité de travailler à distance deux jours par semaine. En fonction de votre rôle, vous aurez également la possibilité de travailler à distance jusqu'à quatre semaines par an.Nous sommes ravis d'aller de l'avant avec le projet pilote et nous pensons que ce cadre révisé améliorera notre capacité à travailler de manière flexible, tout en préservant la collaboration en personne qui est si essentielle à notre culture. Nous savons également que nous avons encore beaucoup à apprendre. Et nous nous engageons à écouter, à nous adapter et à grandir ensemble dans les semaines et les mois à venir.En termes de calendrier, de nombreux sites dans le monde en sont à différentes phases et vous aurez plus de détails sous peu. Pour Santa Clara Valley, nous prévoyons de commencer notre nouveau pilote ajusté avec tous les employés au bureau trois jours à partir de la semaine du 5 septembre.À court terme, nous continuerons à naviguer ensemble sur la pandémie à mesure que la situation évolue. Nous suivons les données de près et vous continuerez à recevoir des mises à jour sur les protocoles de santé et de sécurité pour votre site, si nécessaire, de la part de notre équipe d'intervention COVID-19. En attendant, il est encourageant de constater que les enfants de moins de cinq ans peuvent désormais être vaccinés dans de nombreux pays, et j'invite tous ceux qui sont en mesure de se faire vacciner ou de recevoir un rappel à le faire si ce n'est pas déjà fait.Alors que nous poursuivons ce voyage, je tiens à vous dire à quel point je vous suis reconnaissante pour tout ce que vous faites. Je n'ai jamais été aussi enthousiaste à l'idée des possibilités qui s'offrent à nous, de l'impact que nous pouvons avoir sur les vies que nous touchons et de l'équipe exceptionnelle qui rend tout cela possible. J'ai hâte de travailler avec vous pour créer un environnement flexible chez Apple où, ensemble, nous pourrons faire une différence encore plus grande dans la vie de nos utilisateurs du monde entier », a déclaré Tim Cook.« Équipe,Cet après-midi, Tim a envoyé une note aux membres de l'équipe à travers Apple sur notre projet pilote hybride et nos plans de retour au bureau et je voulais faire le point sur l'impact de cette nouvelle sur notre équipe.Tout d'abord, un grand merci. Ces dernières années ont présenté de véritables défis pour ce que nous faisons tous, et j'apprécie votre passion et votre engagement à créer des logiciels délicieux, étonnants et de haute qualité pour nos clients et nos développeurs à travers le monde.Après des années d'incertitude (et quelques faux départs), c'est maintenant chose faite : la semaine du 5 septembre marque le véritable début de notre projet pilote de travail hybride dans la vallée de Santa Clary - et je suis personnellement impatient de ressentir l'énergie particulière qui se dégage de notre retour au bureau, tous ensemble ! Remarque : pour tous les autres sites, les dates de reprise peuvent varier en fonction des conditions actuelles de COVID-19 dans le monde. Vous pouvez vous attendre à recevoir bientôt des communications spécifiques à votre site de la part de l'équipe d'intervention Covid-19, avec les détails des dates de reprise pour votre région.Comme vous l'avez lu dans la note de Tim, nous modifions le projet pilote de manière à ce que nos trois jours au bureau comprennent deux jours où nous travaillons tous ensemble au bureau, le mardi et le jeudi (nos jours de travail à l'échelle de l'entreprise), et un jour supplémentaire au bureau choisi par votre équipe, en privilégiant la collaboration avec vos collègues immédiats. Au cours de la semaine à venir, veuillez faire part de votre avis sur le troisième jour au bureau de votre équipe à votre responsable. Cela l'aidera à déterminer le jour qui convient le mieux à l'ensemble de l'équipe.Inutile de dire que cette nouvelle phase est un projet pilote, donc la seule chose dont nous pouvons être sûrs est que nous apprendrons beaucoup dans les mois à venir.Je me réjouis de ce nouveau chapitre et de tout ce qui nous attend. À bientôt ! », a poursuivi Craig Federighi.Le directeur de l'apprentissage automatique d'Apple, Ian Goodfellow, a démissionné de son poste un peu plus de quatre ans après avoir rejoint l'entreprise et y avoir été l'un des meilleurs employés en matière d'intelligence artificielle. Goodfellow a annoncé la nouvelle au personnel dans un courriel, disant que sa démission est en partie due au plan d'Apple pour revenir au travail en personne et à son manque de flexibilité en matière de travail à distance.C’est le cas pour certains employés d’Apple. À l’échelle mondiale, 64 % d’un échantillon de 32 000 travailleurs disséminés dans divers pays envisagent de démissionner si on leur demande de retourner au bureau à temps plein. 52 % des employés au sein cet échantillon mondial envisagent d’accepter une baisse de salaire pour éviter de retourner au bureau à temps plein.Ce sondage fait suite à celui de GoodHire qui révèle que les travailleurs des États-Unis seraient prêts à renoncer à beaucoup de choses pour demeurer sur la formule travail à distance. De l'enquête de GoodHire, il ressort que plus des deux tiers (68 %) choisiraient le travail à distance plutôt que le travail dans un bureau. 61 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles seraient prêtes à accepter une baisse de salaire en échange de la possibilité de travailler à domicile de façon permanente. Certains ont même suggéré qu'ils sacrifieraient jusqu'à 50 % de leur salaire actuel pour le faire. Néanmoins, le lot le plus important s’est positionné pour une baisse de salaire maximale de 10 %.Les salaires ne sont pas la seule chose à laquelle les employés sont prêts à renoncer en échange du travail à distance. 70 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles renonceraient à des avantages tels qu'une assurance maladie, dentaire ou visuelle, des congés payés, des abonnements à des salles de sport, etc.45 % des participants à l'enquête ont déclaré qu'ils quitteraient immédiatement leur emploi ou commenceraient à chercher un nouvel emploi à distance s'ils étaient contraints par leur employeur à retourner au bureau à plein temps.Grosso modo, les participants au sondage ont fait montre d’une envie de demeurer en télétravail de façon permanente ou au moins sur l’approche mixte après la pandémie.Source : mémos en pièces jointesQue pensez-vous de ces tendances ? Sont-elles cohérentes avec la réalité dont vous êtes au fait ?Êtes-vous en télétravail ? Accepteriez-vous une diminution de votre salaire pour y rester après la pandémie ? Que pensez-vous de l’approche travail à distance de façon générale ?