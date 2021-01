Un tiers des travailleurs du secteur des technologies admettent ne travailler que 3 à 4 heures par jour, d’après une enquête réalisée sur la plateforme Blind

Voici quelques-uns des chiffres importants de l’enquête :

31 % des professionnels disent travailler 3-4 heures par jour (43 % des professionnels d'eBay disent travailler 3-4 heures par jour) ;

27 % des professionnels disent travailler 5-6 heures par jour (50 % des professionnels d'AirBnb disent travailler 5-6 heures par jour) ;

15 % des professionnels disent travailler 7-8 heures par jour (27 % des professionnels de ByteDance disent travailler 7-8 heures par jour, 30 % des professionnels de Zoox disent travailler 9 à 10 heures par jour) ;

11 % des professionnels disent travailler 1 à 2 heures par jour (25 % des professionnels de Capital One disent travailler 1 à 2 heures par jour).

Autrefois, travailler signifiait se lever à l'aube et sauter dans la douche, avaler son café et partir. Il fallait faire un trajet qui semblait secouer l'employé moyen pour qu'il se débarrasse des toiles d'araignée du matin avant de se rendre au bureau pour y effectuer un quart de travail de huit heures. Mais en raison de la pandémie, le télétravail s’est de plus en plus imposé et est devenu la norme pour plusieurs. Désormais, les travailleurs jonglent entre la vie quotidienne à la maison et chaque moment de leur travail.Pendant la pandémie, des recherches ont montré que les salariés passaient plus d'heures à consacrer à leur travail et il a également été prouvé que ceux-ci étaient plus productifs à la maison. Mais dans le secteur des technologies, les employés travaillent à peine une demi-journée, selon une nouvelle enquête. Celle-ci a été menée par Blind, une plateforme communautaire qui permet aux travailleurs de poster anonymement des réponses à des questions et d’évaluer leurs employeurs. l’enquête a révélé qu'un tiers des professionnels exerçant dans des entreprises technologiques ne travaillent que trois à quatre heures par jour. Un utilisateur du site a demandé « Combien d'heures de travail réel effectuez-vous chaque jour ? ».Le fait est qu'il s'agit d'une question délicate ; surtout pendant cette période de pandémie qui a bouleversé les entreprises de toutes sortes. En effet, de nombreuses personnes affirment travailler encore plus longtemps qu'avant. Les personnes qui ont la chance d'avoir encore un emploi ont déclaré qu'elles font beaucoup plus d'heures lorsqu'elles travaillent à distance, en partie parce qu'elles n'ont pas de trajet à faire pour se rendre au bureau. Pour ce qui est de ceux qui occupent les fonctions essentielles, ils font de plus longues heures, car les commerces de détail et les établissements de santé ont connu une forte augmentation de la demande de services.Visiblement, ces travailleurs ne font pas partie des 31 % de professionnels de 42 entreprises technologiques qui ont répondu à la question de l'enquête de Blind et qui ont déclaré ne travailler qu'entre trois et quatre heures par jour. En outre, l'enquête a révélé que 27 % des professionnels des entreprises technologiques disent travailler cinq à six heures par jour, et 11 % disent ne travailler qu'une à deux heures par jour. En revanche, 30 % ont déclaré travailler entre sept et dix heures par jour.L'enquête n'a pas demandé aux travailleurs de déclarer eux-mêmes leur productivité, qui est très certainement différente pour chacun. Et les réponses des personnes interrogées sont toutes aussi contrastées. Un employé d'Amazon a déclaré : « Amazon exige au moins 10 heures de travail par jour, avec des exceptions et peut-être moins de travail le vendredi ou plus de travail le week-end. Je travaille beaucoup plus pendant la COVID-19, le calendrier est plein à craquer, la direction en redemande ». Pendant ce temps, un professionnel de Facebook a déclaré : « Si les réunions comptent, alors c’est entre 9 et 10 heures. Si elles ne comptent pas… Inférieur à 1 heure », confirmant le fait que la pandémie n'a pas eu le même impact sur tout le monde.Le rapport indique que les employeurs utilisent le temps de la journée de travail pour s'occuper de responsabilités personnelles, ce qui n'existait pas avant la pandémie. « Les données montrent que lorsqu'ils travaillent à distance, la majorité de ces employés s'occupent également de quelques courses personnelles, que ce soit pour aller chercher les enfants à l'école l'après-midi ou pour promener le chien à midi », selon le rapport.Dans bien de pays au monde, la journée de travail a une durée de 8 heures, pourtant des études ont montré que travailler huit heures par jour n'est pas la recette du succès pour maintenir le bonheur et la productivité. De quoi s’agit-il dans la réalité ? De « 8 heures de travail » ou « 8 heures au travail » ? En d’autres termes, pour combien de temps les travailleurs sont-ils productifs sur une journée de travail ? Invitation Digital Ltd – une firme de marketing basée au Royaume Uni – a répondu à ces questions en 2019. L’étude d’Invitation Digital Ltd a porté sur près de 2000 employés de bureau (à temps plein) âgés de plus de 18 ans et disséminés sur l’ensemble du territoire du Royaume-Uni. En réponse à la question de savoir s’ils se considèrent productifs tout au long d’une journée de travail, la grande majorité (soit 79 %) a répondu non. D’après les résultats de l’étude, seul le cinquième (donc les 21 % restants) a répondu par l’affirmative. Le sondage a ensuite révélé que la durée moyenne de productivité sur le lieu de service est de 2 h 53 mns, soit moins de 3 h.Toujours dans le but d’améliorer la productivité, la semaine de travail de quatre jours a été testée et mise en application avec succès dans différentes parties du monde(au Japon et en France entre autres). Mais la semaine de travail de 5 jours est une structure profondément enracinée dans le monde et il reste à savoir si on est prêt à accorder une chance à la semaine de quatre jours dans cette réalité post-pandémique.Source : BlindQue pensez-vous des résultats de cette étude ? Qu’en est-il selon votre expérience ?Le travail au bureau est-il plus productif que le télétravail, selon vous ?Quelle est votre expérience du télétravail ? Quels sont de votre point de vue les inconvénients pour un travailleur de la filière informatique ?Combien d'heures de travail réel effectuez-vous chaque jour ?