Plus de deux tiers (67 %) des professionnels de l’informatique n’expriment aucune inquiétude quant à leur choix de carrière, même face à un ralentissement économique potentiel. Cependant, un tiers des professionnels interrogés ont indiqué être légèrement inquiets en ce qui concerne l’avenir de leur emploi.





22 % pour cent d’entre eux ont commencé un nouvel emploi au cours de l’année dernière et un total de 51 % pour cent ont indiqué avoir au moins envisagé de le faire.





Mais moins d’un tiers (34%) de ceux qui ont changé d’emploi ont affirmé vraiment aimer leur nouveau poste. 15 % ont indiqué que leur nouveau poste était pire que le précédent, tandis que 54 % ont affirmé que leur nouveau rôle était équivalent à l’ancien.





Lorsqu’on leur a demandé de classer ce qui leur semblait le plus important dans leur carrière, ce sont le salaire et l’équilibre travail-famille qui priment pour les professionnels de l’informatique.





Cependant, près d’un tiers (31 %) ne pensent pas être justement rémunérés dans leur rôle et seuls 4 % d’entre eux pensent être surpayés.





Les avis des personnes interrogées sur l’adéquation du niveau de personnel dans leur entreprise au cours des deux dernières années étaient partagés. La moitié d’entre elles (50%) ont indiqué avoir l’impression d’assumer deux fonctions, alors que l’autre moitié (50%) a indiqué que l’entreprise avait suffisamment de personnel.





Mais ceux qui pensent que leur entreprise n’a pas assez de personnel ne sont sans doute pas près d’être soulagés car 46 % des personnes interrogées ont répondu que leur entreprise avait soit ralenti soit gelé les embauches dans un contexte de ralentissement économique potentiel.

SolarWinds, un éditeur de logiciels de gestion informatique simples, puissants et sécurisés, a dévoilé les résultats d'une nouvelle enquête portant sur l'état du marché de l'emploi dans le secteur des technologies dans un contexte difficile en matière d'embauche et de pénurie de main-d'œuvre. Publiée pour coïncider avec la célébration annuelle de l'IT Pro Day, l'enquête révèle que malgré un ralentissement économique potentiel, plus de deux tiers des professionnels de l'informatique et des technologies indiquent n'avoir aucune inquiétude en ce qui concerne leur choix de carrière.