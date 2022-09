La Grande Démission a eu un impact réel : 44 % des fondateurs et dirigeants d'entreprises technologiques déclarent qu'un nombre important de leurs meilleurs éléments ont quitté l'entreprise en raison de la Grande Démission.





Ils sont frustrés par le modèle de recrutement traditionnel : 67% s'accordent à dire que le processus de recrutement traditionnel est défaillant et doit être revu.





Recruter les meilleurs talents en matière de produits et d'ingénierie reste un défi : 62 % affirment qu'il faut en moyenne 4 mois ou plus pour recruter les meilleurs talents en matière de produits et d'ingénierie.





Les conditions d'embauche traditionnelles changent : 80 % des entreprises se disent prêtes à embaucher une personne sans diplôme universitaire pour n'importe quel poste.

Les équipes intégrées "mixtes" composées d'employés à temps plein et de travailleurs indépendants sont devenues la norme : 73 % des entreprises technologiques ont désormais des équipes intégrées composées d'indépendants et d'employés à temps plein.





Les fondateurs et dirigeants d'entreprises technologiques considèrent les talents indépendants comme un outil essentiel dans un contexte d'incertitude économique et de travail à distance : 71 % d'entre eux reconnaissent que le recours à des freelances ou à des travailleurs indépendants donne à leur entreprise une plus grande souplesse en période d'incertitude économique, et 70 % affirment que le travail à distance les a incités à faire appel à des freelances.





Un modèle de travail flexible donne des résultats, mais beaucoup envisagent de retourner au bureau : 62% pensent que le passage à un modèle de travail plus flexible pendant la pandémie a augmenté la productivité des employés, mais 37% disent avoir l'intention de travailler davantage depuis le bureau au cours de l'année prochaine. Parmi les entreprises plus matures des séries B, C, D, E et les sociétés publiques, ce chiffre passe à 55 %.

Malgré les mises en garde des principaux VC contre les levées de fonds dans les 24 prochains mois, la plupart d'entre eux prévoient d'essayer : 60 % prévoient de lever des fonds dans les 12 prochains mois et 78 % dans les 18 prochains mois.





Ils le font en se préoccupant davantage de la santé à long terme de leur entreprise : 57 % sont plus préoccupés par la santé et la viabilité à long terme de leur organisation qu'il y a six mois. Seuls 10 % étaient moins inquiets.





Deux ans après le début de la pandémie, les dirigeants sont inquiets pour eux-mêmes et pour leurs employés : 72 % des fondateurs et dirigeants d'entreprises technologiques s'inquiètent de la santé mentale de leurs employés, et 62 % de leur propre santé mentale.

De nombreux dirigeants souhaitent que les employés reviennent au bureau, malgré le succès du travail à distance et le défi de remplacer les meilleurs éléments qui sont partis pendant la pandémie.Face aux frustrations suscitées par le modèle d'embauche traditionnel, les fondateurs et les dirigeants du secteur des technologies accélèrent les plans d'embauche, font appel à des indépendants et adoptent un nouveau modèle d'"équipes mixtes".Malgré les mises en garde des principaux VC de ne pas lever de fonds dans les 24 prochains mois, la plupart des fondateurs et cadres prévoient toujours de le faire dans l'année à venir.Source : A.Team Que pensez-vous de cette étude ? la trouvez-vous pertinente ?Quelle est la situation au sein de votre entreprise ?