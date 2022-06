Ces données sont tirées d'un rapport récemment publié par Comptia, qui suggère que l'industrie technologique croît à un rythme régulier de 5 à 6 %, ce qui indique un retour aux niveaux d'avant la pandémie. Cela signifie que la valeur de l'industrie mondiale dépassera probablement les 5 300 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, et que l'emploi dans le secteur suivra probablement la même voie. L'industrie technologique est un choix populaire pour les candidats, pour de meilleures perspectives d'emploi et une plus grande sécurité professionnelle.Certains emplois dans le domaine des technologies devraient être multipliés par cinq cette année, et le taux d'emploi général dans ce secteur est deux fois supérieur à la moyenne nationale. Malgré cela, il n'est pas possible d'obtenir un emploi dans le secteur de la technologie sans acquérir au préalable certaines compétences nécessaires. Il existe dix compétences de base pour lesquelles les entreprises technologiques recrutent actuellement des candidats, et la blockchain est évidemment un domaine très demandé.La cybersécurité est également une compétence très utile à acquérir si vous voulez un emploi dans la technologie, et de nombreuses compétences sont également axées sur le back-end de l'informatique. Cela inclut des choses comme l'informatique en cloud, l'apprentissage automatique, la science et l'analyse des données et le génie logiciel.Les compétences orientées vers les smartphones sont également un excellent moyen d'obtenir un emploi technique bien rémunéré. Les développeurs Android et iOS sont assez bien payés, et ils ont également d'excellentes opportunités de travail à distance en raison de la nature intrinsèquement décentralisée du travail. Les compétences en matière d'expérience utilisateur et d'interface utilisateur sont également très appréciées dans l'industrie technologique, tout comme les spécialistes de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, en raison de l'importance croissante de ces technologies dans le contexte de l'essor du métavers. Les compétences DevOps sont également précieuses pour obtenir les meilleurs emplois que la technologie a à offrir.Si l'on se concentre davantage sur la RA et la RV, le métavers à lui seul devrait créer des centaines de milliards de dollars de valeur et les emplois associés à ce secteur seront tout aussi lucratifs. Le marché des métavers devrait atteindre environ 678 milliards de dollars au début de la prochaine décennie, et nombre de ces emplois créeront des rôles satellites qu'il faudra également remplir.On estime que pour chaque nouvel emploi individuel dans le secteur du développement de logiciels, près de cinq emplois supplémentaires, ou 4,8 pour être précis, sont créés pour les rôles de soutien. Cela signifie que les experts en technologie peuvent gravir les échelons en obtenant un rôle de soutien pendant qu'ils acquièrent l'expérience nécessaire pour les grands emplois.Cela montre que le secteur de la technologie ne se contente pas de créer de nombreux emplois pour les diplômés, mais qu'il contribue aussi grandement à l'économie. Bon nombre de ces emplois très rémunérateurs ne requièrent pas d'études universitaires, et plusieurs jeunes entreprises préfèrent embaucher des codeurs et des programmeurs autodidactes.Cela ouvre donc une multitude de possibilités pour les personnes qui veulent entrer dans le monde de la technologie. Les emplois de ce type sont de plus en plus nombreux, et il ne faudra pas longtemps avant que l'étendue de ces rôles ne s'accroisse à mesure que la technologie devient un aspect de plus en plus prépondérant et essentiel de notre vie quotidienne. La blockchain, en particulier, devrait connaître une croissance considérable au cours des prochaines années.Source : CompTia Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Quelles sont les compétences les plus recherchées au sein de votre organisation ?