En général, les employés ne sont pas très doués pour utiliser Excel et ont donc du mal à comprendre les mécanismes de fonctionnement. Mais ils ont peur que, puisque la compétence est très basique, ne pas savoir comment s'y prendre peut vraiment les mettre dans l'embarras.De nouveaux chiffres sont disponibles grâce à OSlash, qui a confirmé la situation par une étude récente. L'entreprise a révélé que l'objectif était de prendre en compte la façon dont les collègues de travail finissent par demander de l'aide aux autres en matière d'assistance technique.Près de la moitié des personnes interrogées ont admis s'être appuyées ou avoir dépendu de leurs collègues pour accomplir une certaine tâche parce qu'elles avaient besoin d'une assistance technique supplémentaire. Il est intéressant de constater qu'environ 50 % de ces collaborateurs se sont tournés vers leurs collègues au moins une fois dans la journée pour obtenir de l'aide pour une tâche.En outre, un employé sur cinq a confirmé que c'est lui qui s'adresse à ses collègues pour obtenir une aide technique. Mais la question de savoir si ces personnes ont besoin d'aide était présente dans l'esprit de nombreux lecteurs. Et l'étude a réussi à résoudre ce mystère également.En moyenne, la plupart des personnes se heurtent à des problèmes liés à des dysfonctionnements logiciels et à des problèmes matériels. D'autres ne parvenaient pas à faire fonctionner des appareils de bureau importants comme les scanners et les imprimantes. Quelques-uns ont également signalé des problèmes liés au gel de l'écran de l'ordinateur et des problèmes avec les fichiers informatiques.L'étude d'OSlash a également montré qu'il existe un fossé générationnel très net entre ceux qui posent les questions et ceux qui y répondent. Il est intéressant de noter que la majorité des générations qui ont eu des problèmes et ont eu besoin d'aide sont celles de la génération X et des baby-boomers.Quant aux membres de la génération Z, ils ont expliqué que le fait d'aider leurs collègues à rechercher des fichiers leur faisait perdre près de huit heures par semaine.Il y a certainement des exceptions à la norme. Il est évident que certains jours, de nouvelles avancées logicielles et technologiques sont introduites sur le lieu de travail et que cela perturbe tout le monde.Certains travailleurs ont même raconté comment les employeurs ont commis des erreurs majeures lors du déploiement des avancées techniques. Ces erreurs prennent la forme d'une mauvaise formation, d'un manque d'assistance, voire de l'envoi de nouvelles mises à jour techniques un peu trop souvent pour que les employés puissent les gérer.Si l'on ajoute à cela des environnements de travail médiocres, la productivité de l'entreprise peut s'en ressentir, ajoute l'étude.Si la plupart des travailleurs apprécieraient de disposer de plusieurs types de possibilités d'apprentissage, d'autres ont souligné l'importance de participer à des sessions de formation hebdomadaires. C'est également une bonne pratique de procéder à des évaluations régulières pour voir où en sont les employés, tandis que d'autres aimeraient que des conférenciers invités viennent dispenser des formations.Source : Oslah Trouvez-vous cette étude pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?Quelles sont les dispositions prises pour résoudre ce problème ?