Elle pointe du doigt la mauvaise qualité du matériel informatique comme 3cause de burnout des travailleurs de la filière dans une liste où l’on retrouve des facteurs comme la rémunération, la culture d’entreprise toxique, la pénibilité du transport, etc. Le classement attire l’attention sur l’importance de l’aspect qualité du matériel informatique sur l’épuisement professionnel ou les décisions de départ des acteurs de l’IT.« Chaque problème IT rencontré agit comme autant de coups de canif dans l’expérience des collaborateurs. Tout comme l’engagement des employés peut créer un effet d’entraînement positif sur l’entreprise, les déboires informatiques de ces derniers peuvent faire pencher la balance dans l’autre sens. Quand la technologie n’est pas à la hauteur, elle perturbe, distrait et décourage les talents mêmes les plus motivés. Or, des effectifs désengagés engendrent des pertes de productivité qui se chiffrent en milliards de dollars, l’organisation américaine Gallup faisant même état de pertes de 7 trillions de dollars par an au niveau mondial en raison du désengagement des collaborateurs », indique l’étude.L’étude fait état de ce qu’un nombre considérable de collaborateurs (40 %) et de responsables IT (68 %) confient rencontrer au moins un problème informatique par semaine qui entrave leur travail. Dans certains cas, ces problèmes peuvent durer plus de 30 minutes. Les chiffres d’études similaires indiquent qu’il faut jusqu’à 25 minutes aux collaborateurs pour se concentrer à nouveau sur leur travail après une seule interruption.Chez les collaborateurs comme chez les responsables IT, les problèmes technologiques rencontrés sont sensiblement les mêmes, avec en tête de liste des pannes de logiciel ou d’Internet.Face à un problème technologique, les collaborateurs rechignent à contacter le helpdesk. C’est même seulement leur troisième voie de recours, après avoir redémarré leur système et demandé à leurs collègues s’ils rencontrent le même problème.Le fait est que 30 % des collaborateurs ne savent pas vraiment qui est chargé d’améliorer leur expérience numérique, voire si une telle fonction existe dans leur entreprise.Grosso modo, le rapport indique que si le salaire, la culture d’entreprise et l’autonomie restent des piliers essentiels de l’attractivité de la marque de l'employeur, l’expérience numérique s’impose de plus en plus comme un élément déterminant. En effet, 28 % des salariés entre 25 et 34 ans sont susceptibles de quitter leur emploi en raison d’une mauvaise expérience IT. La tranche de 25 à 44 ans mobilise plus de la moitié des répondants dans cette posture.Source : étude Les chiffres de cette étude sont-ils cohérents avec la réalité dont vous êtes au fait ? Sont-ils pertinents ou pas ?Comment appréciez-vous votre expérience technologique dans l’entreprise pour laquelle vous travaillez ? En êtes-vous satisfait ? Quels sont les aspects à revoir ? Partagez votre expérience