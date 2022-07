Il est important d'examiner régulièrement les facteurs de satisfaction et d'insatisfaction des employés dans les entreprises technologiques d'aujourd'hui. Enterprise DB estime que l'analyse de ces facteurs fournit des informations précieuses que les entreprises peuvent utiliser pour s'assurer qu'elles conservent les meilleurs employés dans un contexte de concurrence accrue pour les talents technologiques. « Le plus souvent, la détermination de l'origine de la satisfaction des employés se résume à ce qu'une entreprise ne fait pas, plutôt qu'à ce qu'elle fait », explique Enterprise DB, qui fournit des solutions pour faciliter l'utilisation de PostgreSQL.Dans cette optique, EDB a interrogé plus de 1 400 développeurs d'applications, professionnels de l'informatique/des opérations et de la gestion d'entreprise à travers le monde pour connaître leur volume de travail, la qualité de la formation reçue au cours des 12 derniers mois et les motivations qui pourraient les amener à chercher d'autres opportunités d'emploi. Plus des deux tiers (67 %) des répondants ayant signalé une augmentation du volume de travail qui leur a été confié au cours des 12 derniers mois. Environ 43 % d'entre eux envisageraient une nouvelle opportunité d'emploi offrant de plus grandes possibilités de carrière.En outre, l'enquête visait à identifier le niveau de soutien, d'orientation et de formation nécessaire pour que les employés restent heureux, satisfaits et motivés. Ainsi, EDB rapporte que les développeurs continuent d'examiner leurs options dans le contexte de la "Grande Démission". Pour rappel, la Grande Démission désigne la vague de démissions professionnelles de grande ampleur qui a commencé vers l'été 2020 aux États-Unis avant de gagner le reste du monde. Depuis, des millions d'employés insatisfaits de leur travail ou de leur salaire ont quitté leur emploi à la recherche de meilleures opportunités. La tendance se poursuivrait toujours.Selon EDB, lorsqu'on interroge les talents technologiques sur leur emploi actuel, un peu moins de la moitié (46 %) sont très satisfaits. Environ 44 % sont satisfaits, mais seraient ouverts à une nouvelle opportunité si le bon poste se présentait. Enfin, 10 % ne sont pas satisfaits de leur emploi actuel, ce qui porte à 54 % le nombre de personnes interrogées qui sont ouvertes et à la recherche de nouveaux rôles. De même, plus d'un quart (28 %) ont une opinion moins favorable de leur employeur au cours des 12 derniers mois. Cela signifie qu'une proportion importante de la main-d'œuvre technologique présente un risque de fuite pour les organisations.Un autre point essentiel que révèle le rapport est que les travailleurs de l'industrie technologique sont particulièrement friands d'opportunités de mentorat et d'un meilleur accès à la formation et aux certifications. EDB précise que les talents sont susceptibles de fuir vers de meilleurs emplois s'ils n'ont pas plus de possibilités de mentorat et d'apprentissage. Pour de nombreux travailleurs, la pandémie a paralysé l'avancement de leur carrière, et maintenant que les organisations commencent à rebondir, les employés sont clairement désireux de rattraper le temps perdu. L'enquête a révélé que le développement est très recherché par les talents.Selon le rapport, le salaire et les avantages sociaux sont souvent au centre des préoccupations (46 %), mais lorsqu'on leur demande ce qui les inciterait à envisager une autre opportunité d'emploi, les employés citent l'amélioration des possibilités de carrière (43 %, contre 24 % en 2021), en mettant l'accent sur le mentorat (38 %) et un meilleur accès aux formations et aux certifications (30 %) en 2022, contre 17 % en 2021. Le rapport indique également que les personnes les plus satisfaites de leur employeur actuel ont déclaré que leur organisation avait mis en place un programme de mentorat au cours des 12 derniers mois (21 %).Par contre, les personnes insatisfaites (43 %) ont déclaré qu'elles n'avaient pas introduit de formation et de mentorat à distance cette année. Et le rapport d'EDB ne semble pas isolé. Une enquête récente de Pluralsight a révélé que 40 % des travailleurs du secteur des technologies citent le manque de possibilités d'évolution de carrière comme l'une des principales motivations pour quitter leur employeur, et ce, avant même la rémunération. Selon Pluralsight, seulement 24 % des travailleurs prévoient de rester chez leur employeur au cours des 12 prochains mois et 52 % d'entre eux envisagent de démissionner au moins une fois par mois.Cela signifie que les possibilités de développement sont essentielles dans la bataille pour les talents. Par ailleurs, EDB rapporte que le nombre d'employés qui envisagent de quitter leur poste actuel pour avoir l'opportunité de travailler avec des technologies plus pointues a doublé l'année dernière, avec 32 % d'accord (contre 16 % en 2021). Ajouté à cela, 19 % des répondants souhaiteraient un emploi leur permettant de disposer de plus de temps pour travailler sur des projets open source. EDB note qu'en 2022, les employés considèrent moins favorablement l'approche de leur employeur en matière de formation aux technologies émergentes.Presque partout, un tiers d'entre eux ont la même opinion en ce qui concerne la formation aux technologies de base (31 %), à la sécurité (31 %) et à la conformité (24 %), avec des avis moins favorables ou des affirmations selon lesquelles la formation ne leur est pas proposée du tout. Pour finir, EDB met en garde les entreprises qu'il ne suffit pas de dire au personnel qu'elles ont mis en place des programmes d'apprentissage et de développement. Au contraire, elles doivent mettre en pratique ce qu'elles prêchent. EDB souligne également que la charge de travail de certains employés ne leur permet pas de participer aux formations disponibles.À titre d'exemple, l'enquête de Pluralsight a révélé que 61 % des travailleurs estimaient être trop occupés par d'autres demandes pour participer à des formations, ce qui suggère que les dirigeants doivent réduire la charge de travail ou mieux communiquer l'importance de la formation et du développement. « Nous recommandons aux organisations de lancer des initiatives visant à soutenir spécifiquement de meilleures options de cheminement de carrière, de meilleures possibilités de mentorat et une formation plus poussée dans les technologies émergentes », recommande EDB dans son rapport.Selon lui, cela fournira l'avantage concurrentiel dont les entreprises ont besoin sur un marché des talents technologiques encombré. « En outre, il ne suffit pas qu'une entreprise prétende avoir de tels programmes ; ils doivent être correctement mis en œuvre et les employés doivent être encouragés de manière cohérente et disposer d'un espace pour investir leur temps dans ces programmes. Parallèlement à l'amélioration des salaires et des avantages sociaux, la priorité accordée à ces initiatives peut permettre à une entreprise de disposer d'une main-d'œuvre stable et satisfaite », ajoute EDB.Enfin, d'après EDB, exploiter la puissance de la communauté open source pourrait également permettre aux entreprises d'accéder aux cerveaux les plus brillants du monde entier, même lorsqu'elles rencontrent des difficultés à recruter et à retenir leurs employés.Source : EDB Open Source Talent Survey 2022 Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des résultats de l'enquête d'EDB ? Selon vous, reflètent-ils la réalité ?Selon vous, pourquoi les travailleurs recherchent davantage les possibilités de mentorat et d'apprentissage ?Pensez-vous également que l'augmentation des salaires et la possibilité de travailler à distance ne sont plus suffisantes pour retenir les talents ?Pensez-vous qu'il est possible pour les entreprises technologiques de prendre en compte tous les besoins des travailleurs alors qu'ils évoluent rapidement ?