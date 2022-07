Données démographiques





l'argent reste le principal moteur de carrière, tandis que les répondants ne se soucient guère de la reconnaissance et du statut. Mais l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est un facteur de carrière de plus en plus important ;

la progression de la carrière, l'apprentissage/la formation et les défis technologiques sont des sujets auxquels les entreprises devraient prêter attention ;

les différences selon le sexe sont significatives : les hommes s'orientent vers des facteurs plus "durs" comme le défi technologique et le salaire, tandis que les femmes sont motivées par des éléments plus "doux" comme l'adéquation culturelle et la flexibilité des horaires ;

les professionnels qui entretiennent des relations de travail différentes avec leur employeur accordent des valeurs différentes ;

les employés à temps plein se soucient davantage des salaires, de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et de la progression de leur carrière. Les entrepreneurs se soucient davantage de l'apprentissage et de la formation, l'impact de leur travail et les défis technologiques. Il s'agit clairement de deux segments différents.

Landing.jobs est une place de marché pour les carrières dans le secteur de la technologie. Le rapport Global Tech Talent Trends a une couverture mondiale et est alimenté par les données de 6 568 répondants dans le monde entier. Ses sections - Démographie, Rôles professionnels, Piles technologiques, Travail à distance et international, Gestion de carrière et Salaires et avantages - fournissent des informations qui, selon les auteurs, permettent aux professionnels de la technologie de prendre des décisions de carrière plus éclairées dans une perspective mondiale. Le rapport aide également les organisations à prendre des décisions.Selon les auteurs, les conclusions du rapport aident les organisations à mieux comprendre la nouvelle nature du marché mondial de la technologie et la manière dont elles doivent se positionner pour recruter et retenir les talents dont elles ont tant besoin. En effet, le monde a radicalement changé au cours des deux dernières années, notamment en raison de la crise sanitaire de la Covid-19. Le travail à distance est passé d'une situation agréable il y a environ 3 ans à une situation presque obligatoire désormais. Embaucher et travailler au-delà des frontières ou s'installer dans un autre pays ne sont plus des exceptions, mais des tendances avérées.En outre, la pénurie de talents technologique à l'échelle mondiale est plus importante que jamais et a un impact considérable sur les marchés technologiques locaux et mondiaux. Ces changements soulèvent de nombreuses questions sérieuses, auxquelles le rapport Global Tech Talent Trends 2022 essaie de répondre. Voici ci-dessous les points forts du rapport de cette année :Le rapport Global Tech Talent Trends 2022 indique que les professionnels de la technologie qui ont répondu à l'enquête se distinguent par le fait que seuls 14,4 % d'entre eux travaillent comme contractants ou indépendants et qu'ils sont moins nombreux en Europe et en Amérique du Sud, tout comme les travailleurs à temps partiel. Cela peut être un signe de stabilité ou de stagnation du marché de l'emploi dans le secteur des technologies. Le marché africain est le seul à compter moins de 50 % d'employés à temps plein, ce qui pourrait être un signe de faible stabilité de l'emploi.La tranche d'âge 25-54 ans représente plus de 90 % des répondants. Les professionnels de la technologie d'Europe et d'Amérique du Sud sont les plus âgés, tandis que les répondants d'Asie et d'Afrique ont une moyenne d'âge plus basse, reflétant le profil démographique plus général de ces régions. En ce qui concerne l'éducation, le rapport indique qu'il n'est pas surprenant que l'Amérique du Nord et l'Europe soient en tête du peloton, que ce soit en raison de la présence de personnes de langue maternelle anglaise ou de meilleurs systèmes d'éducation.Le modèle différent en Europe serait probablement dû au processus de Bologne, qui a provoqué des changements importants dans la dénomination des diplômes de licence et de master. Enfin, le rapport ajoute que la catégorie "startups" en Afrique pourrait indiquer un marché énergisé pour combler les lacunes de la faible stabilité de l'emploi de la population locale.Autre constatation, les diplômés de bootcamp et les autodidactes ne représentent que 4,2 % des professionnels de la technologie. Selon les auteurs du rapport, cela montre que la plupart des professionnels de la technologie préfèrent encore les diplômes universitaires pour entrer sur le marché. Les bootcamps sont-ils principalement utilisés pour la requalification et l'amélioration des compétences ?Selon le rapport, 51,7 % des professionnels de la technologie qui occupent un poste de développeur sont dans le domaine du full-stack, du back-end ou du front-end. Environ 30 % des postes seraient liés à la gestion de la technologie, ce qui pourrait témoigner d'un intérêt croissant pour la qualité et l'impact de la technologie mise en place. Les rôles liés aux données représentent un pourcentage respectueux de ce groupe plus large, ce qui montre l'importance que les données prennent progressivement. Quid de l'expérience professionnelle des répondants à l'étude ?Le rapport note que les répondants d'Afrique et d'Asie ont l'expérience professionnelle moyenne la plus faible, ce qui est probablement directement lié à la démographie de ces continents et à la maturité du marché des technologies. Le secteur des données semble être un rôle "jeune", tandis que les professionnels des applications commerciales ont tendance à avoir plus d'expérience. Les développeurs front-end interrogés sont moins expérimentés. S'agit-il d'un domaine où les gens commencent leur carrière, puis passent à d'autres fonctions ? En ce qui concerne les langages de programmation, JavaScript reste roi.Selon le rapport, non seulement c'est le langage de programmation le plus utilisé (15,8 %), mais les frameworks basés sur JavaScript représenteraient plus de 60 % de l'utilisation totale. Outre les langages structurels tels que SQL et HTML/CSS, Python arrive en tête des langages génériques, probablement grâce à la contribution importante des travaux liés aux données. Java, malgré toute son histoire, reste l'un des langages les plus répandus. TypeScript est également en hausse, montrant un élan croissant. C# occupe une bonne position, probablement en raison des systèmes d'entreprise, et PHP, malgré ses fragilités, est toujours largement utilisé.En plus de cela, le rapport révèle que VBA et Visual Basic 6 sont toujours utilisés. .NET et Asp.NET sont toujours bien vivants, avec Spring (Java) et Django (Python) en bas de l'échelle, mais honorables positions. Le rapport note cependant que, RoR (Ruby on Rails), malgré tout le potentiel et la force montrés il y a des années, n'a pas évolué en dehors de sa position de niche sur le marché.En ce qui concerne le type de travail des professionnels de la technologie, 88,6 % d'entre eux travaillent entièrement à distance ou de manière hybride - ce qui montre que le travail à distance est très répandu et qu'il est appelé à perdurer - et 18,6 % travaillent à distance pour une entreprise basée dans un autre pays. La motivation de ces professionnels de la technologie pour travailler pour une entreprise basée dans un autre pays est élevée (8,9/10), principalement à la recherche d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les plus motivés étant ceux d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie.Quant au continent sur lequel ils aimeraient le plus travailler au-delà des frontières, c'est l'Europe qui l'emporte. Mais certains professionnels souhaitent également s'installer sur un autre continent pour leur travail, principalement parce qu'ils recherchent une meilleure qualité de vie. Les professionnels de la technologie d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Afrique sont les plus ouverts à la délocalisation (et l'Europe est la destination la plus convoitée), tandis que les Européens sont plus enclins à s'installer dans un pays du même continent. C'est un signe important que l'Europe est la destination idéale pour les professionnels de la technologie.Le rapport note que la recherche d'une meilleure qualité de vie l'emporte clairement sur le salaire et les avantages - il semble que les professionnels de la technologie constituent une classe qui ne se situe pas au niveau inférieur de la pyramide de Maslow. La liberté de travailler où ils veulent arrive en troisième position, ce qui montre la pertinence d'améliorer l'appropriation de leur carrière et de contribuer à des niveaux plus élevés de qualité de vie.En ce qui concerne les moteurs de carrière, le salaire et les avantages sociaux arrivent en tête (19,2 %), suivis par l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée (16,6 %). La motivation à changer d'emploi dans les trois prochains mois est relativement élevée (7,6/10), mais il semble que les professionnels européens soient les moins enthousiastes à cette idée. Les points forts de cette partie de l'analyse se présentent comme suit :Selon le rapport, l'avantage santé, la prime annuelle et le parrainage de la formation sont les avantages professionnels les plus importants, et ce qui est intéressant, c'est que ce classement est le même dans toutes les régions analysées, ce qui montre clairement ce que les entreprises doivent privilégier pour plaire aux talents de la technologie. L'allocation pour l'achat d'ordinateurs et d'équipements arrive en quatrième position dans toutes les régions, ce qui montre que les techniciens aiment la technologie.Les options d'achat d'actions arrivent en cinquième position, ce qui montre une évolution intéressante des professionnels de la technologie concernant les avantages possibles à long terme. Dans le bas du classement, on trouve les vacances payées/supplémentaires (est-ce déjà un acquis dans tous les pays ?), les horaires de travail flexibles (la plupart des gens étant à distance, cela a-t-il cessé d'être un problème ?) et l'esprit d'équipe (aucun indice ici).Le rapport indique que les salaires des professionnels de la technologie en Amérique du Nord sont les plus élevés, l'Europe arrive en deuxième position, et l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie sont nettement derrière, ce qui donne une fourchette de salaires annuels moyens qui varie de 20 071 € (Afrique) à 84 224 € (Amérique du Nord). Le rapport ajoute que les postes de gestion technique gagnent, en moyenne, 1,4 fois plus que les développeurs. L'externalisation locale est le type d'entreprise qui paie le moins bien, tandis que les "scale-ups" arrivent en tête (le salaire moyen est 2 fois plus élevé que pour les premières).En outre, le rapport révèle que travailler pour une entreprise de grande envergure est apparemment très rémunérateur, probablement parce qu'elle considère que les meilleurs talents techniques sont un facteur concurrentiel essentiel et qu'elle a les moyens d'investir. Les contractants ont tendance à gagner plus que les employés à temps plein, ce qui démontre l'un des principaux principes de cette option de travail. Les contractants africains et européens gagnent environ 45 % de plus que les employés à temps plein, les Africains 30 % et les Sud-Américains seulement 6 %.En effet, selon le rapport, les emplois de bureau sont les plus mal payés (1,9 fois moins que les emplois entièrement à distance). Les différences peuvent être très significatives, et une hypothèse pour soutenir cela pourrait être que les entreprises moins compétitives sont moins enclines au travail à distance, perdant ainsi de l'attrait pour les meilleurs professionnels de la technologie, et nuisant encore plus à leur compétitivité. Une spéculation, mais qui mérite d'être débattue. Le fait que l'Amérique du Nord soit la seule région à payer moins pour le travail à distance complet que pour le travail à distance hybride est également curieux.En ce qui concerne les augmentations de salaire, le rapport indique que 60,9 % des professionnels de la technologie ont vu leur salaire augmenter au cours des 12 derniers mois, tandis que 7,5 % ont subi une baisse. En ce qui concerne le sexe, les salaires des hommes ont varié positivement plus que ceux des femmes (d'environ 11 %), et les femmes ont vu leur salaire baisser plus que les hommes. Ce n'est certainement pas un bon signe pour les efforts de diversité. Il semble que les entreprises qui pratiquent le travail à plein temps ne soient pas aussi compétitives que celles qui ont une sorte de politique de travail à distance.Source : Rapport de l'étude Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des conclusions du rapport Global Tech Talent Trends 2022 ? Reflètent-elles la réalité ?Selon vous, pourquoi les emplois à distance semblent être mieux rémunérés que les emplois à temps plein ?Pensiez-vous que les professionnels de la technologie qui préfèrent les emplois de bureau sont moins exigeants ?Selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer la baisse des salaires des femmes malgré les efforts de diversité et d'égalité des entreprises technologiques ?