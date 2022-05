Emploi informatique 2021 : les tendances et les effets de mode

Les nouveaux métiers et technologies sur le marché de l'emploi

Les offres d'emploi sont une grande source d'informations sur le marché du travail. Outre les langages, les bases de données et les salaires, elles donnent également des indices sur les tendances du moment. Par exemple, des technologies sont parfois à la mode, mode qui peut finir par passer. Parfois, ce sont même de simples noms qu'on donne à des choses qui existaient déjà, mais la mode « décide » qu'un nouveau terme dédié serait mieux. Mais le plus souvent, il s'agit des besoins qui évoluent, en fonction des nouvelles technologies, ou des événements extérieurs, tels que des pandémies et indirectement les nouvelles méthodes de travail, notamment le recours au télétravail nettement plus massif qu'auparavant. Cette étude se situe un an après le démarrage d'une pandémie qu'il est inutile de présenter, et ses conséquences sur le marché du travail.C'est le but de cette étude, basée sur les offres du Portail Emploi de 2013 à 2021 et découvrir les tendances et leur évolution. Commençons par voir les tendances principales avec les termes à la mode les plus souvent rencontrés, entre 2013 et 2021 :Les six termes choisis ici sont connus de presque tout le monde, plus ou moins parfaitement bien entendu en fonction des connaissances techniques de votre interlocuteur.L'évolution ici cependant semble se conformer aux tendances qu'on peut observer depuis d'autres sources que les offres d'emploi, notamment les actualités informatique.Ainsi, le, bien que cela ne soit pas un terme nouveau, n'était pour ainsi dire jamais mentionné dans les offres d'emploi avant 2017, mais a commencé à devenir un peu plus à la mode en 2018 et 2019, comme quoi cette technique de travail moderne n'a pas attendu un quelconque coronavirus pour exister. Mais le fameux virus a rendu le terme réellement populaire avec une montée en flèche en 2020, et qui n'as pas fléchi, bien au contraire, en 2021.Leest également un terme qui n'était évoqué que rarement dans les offres d'emploi avant 2017, mais a connu une montée spectaculaire cette année-là. Un deuxième pic, au même niveau que 2017, s'observe également en 2020, coïncidant avec un besoin élevé en ces périodes de confinement.Lesemblait être originellement promis à un brillant avenir, étant donné la masse d'informations que les réseaux sociaux brassent, et de manière générale, tout ce qui peut être présent sur Internet. Mais la croissance s'est stoppée en 2019, et en chute libre en 2021. En effet, depuis le RGPD d'un côté, le scandale Cambridge Analytica d'autre part et de manière générale une défiance qui grandit chez les internautes, le Big Data est peut-être vu plus comme une nuisance ou une sorte d'ennuis qu'une force. Dernièrement, Google Analytics, énorme source d'aspiration de données, va même changer son code pour collecter beaucoup moins d'informations. Oui clairement, le Big Data, bien que toujours utile, est passé de mode par la force des choses.Le terme, terme désignant, grosso-modo, un informaticien maîtrisant toute la chaîne de ses applications, était un terme presque inconnu en 2013, et a connu une croissance fulgurante. Sa baisse en 2021 est curieuse, cela sera à surveiller les prochaines années.Le développement, numéro 1 en 2013 et autrefois très porteur, est en baisse continue depuis. Autrefois, la mode était dans l'application mobile pour tout est n'importe quoi. Force est de constater que l'application mobile, bien que toujours utile, n'est plus nécessairement incontournable.Au niveau des tendances sur les termes plus spécialisés, on peut faire quelques constatations intéressantes.Le développementa toujours existé. Il s'agit d'une branche très importante du développement informatique spécialisé. Numéro 1 en 2013, sa suprématie dans les tendances spécialisées a été un temps menacée par des notions modernes plus à la mode, mais en 2021, il retrouve sa première place bien méritée.A propos de ces fameuses tendances à la mode, on trouve notamment le. Technologie inventée dans le cadre de la cryptomonnaie Bitcoin, beaucoup d'entreprises ont essayé d'y trouver une application concrète de cette technologie en-dehors du cadre des cryptomonnaies. Las, chercher une utilité, et donc un besoin, pour une technologie existante semble être une manière contre productive de raisonner. En ajoutant à cela les considérations environnementales et la raréfaction des sources d'énergies, il n'est pas étonnant de voir sa demande en nette baisse après un pic en 2020.Deux autres termes ont été très à la mode ces dernières années, il s'agit de l'et du(apprentissage profond). Plus concrets que la blockchain, ces solutions techniques tendent d'être proposées pour résoudre un large éventail de problèmes logistiques. Mais bon l'I.A. ne fait visiblement pas tout, ces termes sont également en baisse après un pic en 2020.La, fortement associée au Big Data, a connu un très nec pic en 2019, et depuis connaît une chute importante. Les raisons sont probablement les mêmes que pour le Big Data : Cambridge Analytica, le RGPD et la prise de conscience d'une partie des internautes.Maintenant, intéressons-nous aux tendances des termes spécialisées du développement Web.En 2013, on parlait couramment de, qui était le terme à la mode à l'époque, numéro 1, éclipsant les anciens termes de Webmaster et Webdesigner. Mais déjà à l'époque, on savait que certaines personnes étaient plus douées dans le traitement serveur, le fameux, alors que d'autres excellaient plutôt dans l'apparence et le traitement côté client, le. Le terme deétait à ce moment-là inexistant.En 2021, tout a bien changé. Sietsont toujours très demandés, respectivement troisième et deuxième dans la demande, le terme de, désignant de manière précise les développeurs maîtrisant les deux fronts, est le terme nettement majoritaire, et ça depuis 2019. Si Développeur Web est encore utilisé, à une solide quatrième place, ce terme, imprécis sur les compétences actuellement demandées, est en chute libre. Enfin, Webmaster et Webdesigner sont des termes passés de mode, devenus, for logiquement, parfaitement inexistants.Enfin, intéressons-nous aux tendances sur les demandes en système d'exploitation.Dans les demandes explicites en système d'exploitation,est le numéro 1 sur l'ensemble de la période, même si, éternel numéro 2, a failli lui voler la place en 2019. Il ne faut pas forcément y voir une domination du système du manchot, mais probablement plus une connaissance supposée de Windows amenant moins de mention explicite du système, même si cette supposée connaissance "innée" doit être de moins en moins vraie, du moins chez l'utilisateur lambda, avec la généralisation des appareils mobiles comme les téléphones, les tablettes et Chromebook, où Windows est la plupart du temps absent. Bien entendu, la situation n'est pas la même chez un professionnel de l'IT, travaillant sur ordinateur.L'autre aspect intéressant de ce graphique est le fait que l'ensemble de ces mentions explicites sont en baisse. Cela s'explique peut-être dans des travaux moins centrés ou moins spécifiques à ces différentes systèmes et un vrai essor du multi plate-forme, où le client final peut accéder au logiciel quel que soit son périphérique.