Après une année 2020 chaotique sous fond de pandémie, l'année 2021 a été une année de reprise générale. Le télétravail a été moins imposé que pour l'année précédente, mais est entré dans les mœurs et devient du coup davantage un choix.En quoi ces changements économiques et de méthodes de travail ont pu affecter les technologies sur lesquelles les développeurs travaillent ? Est-ce que les technologies qui payaient hier, payent toujours autant aujourd'hui ?Nous vous proposons de découvrir les différentes technologies SGBD, basées sur les offres d'emploi postées en 2021 sur le, spécialisé dans les offres d'emploi destinées aux développeurs et professionnels de l'informatique. Cette étude fait suite à quatre autres études réalisées les années précédentes. Celle-ci se situe en 2021, et donc concerne en particulier une reprise après une année pleine d'incertitudes, mais aussi une banalisation du télétravail.Voici pour commencer la popularité des différents SGBD dans les 20 000 offres d'emploi postées en 2021 sur Developpez.com :Ainsi que l'évolution de la popularité des différents SGBD de 2013 à 2021 :La grande surprise de cette année est le retour de MySQL sur le haut du podium des SGBD les plus populaires. Depuis 2018, cette base avait été doublée par Oracle et surtout SQL Server. Même si SQL Server a raté le haut du podium de très peu, sa demande est en chute libre alors que MySQL progresse depuis plusieurs années, doucement mais sûrement.SQL-Server n'est pas le seul SGBD à avoir une chute vertigineuse. Oracle a aussi largement dévissé, passant de la deuxième place à la quatrième, doublée par MySQL donc, mais aussi par PostgreSQL qui progresse très significativement et décroche une solide troisième place, bien que loin derrière les deux premiers, MySQL et SQL Server.MongoDB est probablement le SGBD de type NoSQL le plus connu. Après une belle embellie dans les années 2015 à 2017, sa demande avait vu un net repli ces dernières années, mais en 2021, il est tout simplement le SGBD dont la progression est la plus forte. Peut-être assistera-t-on à une entrée sur le podium l'année prochaine.La base de données Access, qui n'est pas réellement un SGBD mais plutôt un système de base fichier orienté écran mais qui peut être programmé par du VBA, souvent vu comme une solution flaibarde, sa demande reste globalement stable durant toute la période. Comme quoi un outil performant mais complexe n'est pas forcément meilleur, d'un point de vue utilisation en entreprise, qu'une simple base de données grand public.La demande plus ou moins élevée d'une base de données par rapport à une autre est une chose, mais un autre aspect tout aussi important est ce que ça peut vous rapporter comme salaire. On dit souvent que ce qui est rare est cher, du coup est-ce que les technologies plus confidentielles rapportent vraiment plus, au prix d'une recherche d'emploi plus délicate ? C'est ce que nous allons voir.Pour commencer, voici les salaires moyens proposés enCette année, c'est Redis qui remporte la palme du salaire proposé le plus élevé en région parisienne, suivi par Cassandra et SAP HANA. Au-delà de ces trois-là on observe un tassement de l'ensemble des offres, avec un dévissement pour Splunk et surtout Access, avec des salaires proposés nettement en retrait.Il est aussi intéressant de constater que les bases les plus populaires, MySQL et SQL-Server, sont aussi celles qui sont les moins valorisées côté salaires si on met de côté les deux lanternes rouges.Ce n'est pas la première fois qu'on le constate dans ce type d'études, mais une technologie qui est peu valorisée en région parisienne peut l'être en province et vice versa.Ainsi Splunk est classé ici troisième, à un cheveu des deux premiers que sont Azure SQL et DynamoDB.En revanche, les deux derniers de la liste sont exactement les mêmes que pour la région parisienne, MySQL et SQL Server, alors qu'ils sont les plus demandés... ou peut-être devrait-on direils sont les plus demandés.On pourra aussi constater que l'écart-type entre les salaires est largement plus faible qu'en région parisienne, donc autrement dit, une offre d'emploi dans un SGBD est susceptible de vous donner un bon salaire quelque soit le SGBD choisi.Quand Oracle a rachetévia l'acquisition de Sun en 2009, de nombreux analystes avaient estimé que le produit allait disparaître. Et pourtant, il est aujourd'hui la base de données la plus demandée dans les offres d'emploi. Les salaires ne sont pas mirobolants cependant.est passé deuxième cette année, mais la popularité de cette base, aussi bien dans les entreprises que chez les développeurs, reste importante. Cependant, là encore les salaires de sont pas mirobolants., considérée par beaucoup comme la base de données open source la plus puissante, a progressé significativement pour se retrouver en troisième place. Les salaires proposézs sont aussi nettement meilleurs qu'avec les deux premiers.Dans le domaine des SGBD cette année, le syllogisme ancien « ce qui est rare est cher » s'applique parfaitement. Si votre technologie est relativement confidentielle, la demande le sera aussi, mais le salaire sera valorisé en conséquence.La popularité de MySQL est-elle méritée ?Retrouvez aussi l'étude langage 2021 ainsi que l'étude base de données 2020