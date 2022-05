Emploi informatique 2021 : les langages de programmation les plus demandés et les mieux payés

« Très bien payés »

~ 5 000 euros « Bien payés »

~ 4 250 euros « Assez bien payés »

~ 4 000 euros « Correctement payés »

~ 3 750 euros « Mal payés »

~ 3 250 euros Rust Go, Ruby, Swift R, Scala, C++ Kotlin, Python, C, PHP,

JavaScript, Java, Perl C#, VBA, D,

Windev, TypeScript

« Très bien payés »

~ 3 750 euros « Bien payés »

~ 3 500 euros « Assez bien payés »

~ 3 250 euros « Correctement payés »

~ 3 000 euros « Mal payés »

~ 2 750 euros Go, C++ TypeScript, C, Ruby, Kotlin,

R, Java, Scala, Swift, Python C#, JavaScript, Matlab, Dart,

Cobol, Objective-C, D Abap, PHP, VB.NET, Perl Delphi, Windev, VBA

Après une année 2020 chaotique sous fond de pandémie, l'année 2021 a été une année de reprise générale. Le télétravail a été moins imposé que pour l'année précédente, mais est entré dans les mœurs et devient du coup davantage un choix.En quoi ces changements économiques et de méthodes de travail ont pu affecter les technologies sur lesquelles les développeurs travaillent ? Est-ce que les technologies qui payaient hier, payent toujours autant aujourd'hui ?C'est ce que je vous propose de découvrir grâce à cette étude basée sur les offres d'emplois postées en 2021 sur le, spécialisé dans les offres d'emploi destinées aux développeurs et professionnels de l'informatique. Cette étude fait suite à cinq autres études réalisées les années précédentes. Celle-ci se situe en 2021, et donc concerne en particulier une reprise après une année pleine d'incertitudes, mais aussi une banalisation du télétravail.Voici pour commencer la popularité des différents langages dans les 20 000 offres d'emploi postées en 2021 sur Developpez.com :Ainsi que l'évolution de la popularité des différents langages de 2013 à 2021 des langages les plus populaires :Java est toujours le leader incontesté des langages. Si en 2014, sa place a failli être remise en question, les choses se sont arrangées et l'écart a plutôt tendance à se creuser. Sa demande est en baisse cette année, mais l'écart très significatif avec le deuxième langage au podium, JavaScript, ne donne aucune raison de douter de sa position de leader dans les prochaines années.JavaScript est à la deuxième place du podium, place qu'il occupe depuis l'année 2015, mais sa position est désormais très fortement menacée par Python, actuel troisième, actuelle coqueluche du monde de l'enseignement et de plus en plus utilisé professionnellement, est en progression continue depuis 2013, et qui pourrait bien ravir à JavaScript la deuxième place dès 2022.PHP occupe actuellement la quatrième place du classement. La popularité de ce langage dans les offres d'emploi, qui était pourtant deuxième en 2013, n'a cessé de s'effondrer, mais actuellement il est en progression et a pu ainsi repasser devant C#, qui occupe l'actuelle cinquième place, et qui est globalement en baisse depuis 2013, malgré une remontée de 2018 à 2020.La sixième place a été arrachée de justesse par C, qui a doublé C++ en 2021. La popularité de ces deux langages est cependant relativement stable sur toute la période étudiée. Enfin, TypeScript, le nouveau langage Web de Microsoft, accuse une légère baisse mais c'est malgré tout solidement implanté à la septième place place pour un langage encore inconnu en 2016.Dans un deuxième graphique, pour une meilleure lisibilité, voici des langages moins populaires et leur progression :Ce qui est frappant dans l'évolution de ces technologies moins populaires, c'est leur extrême variabilité au fur et à mesure des années.Les technologies qui progressent cette année sont Go, Kotlin et Windev. Kotlin en particulier, le langage créé par JetBrains, a vu son utilisation bondir à partir de 2020. Le fait que Google ait déclaré Kotlin comme langage officiel pour le développement Android n'y est probablement pas pour rien.Les autres technologies de cette catégorie sont en baisses. Ce qui est notamment remarquable est la baisse de la demande en Cobol, après un bon significatif en 2020. Quant à Perl, le langage est de moins en moins populaire, mais ce n'est clairement pas une technologie morte.Enfin, dans ce dernier graphique, voici les langages de "niche" et leur progression :Ce qui frappe déjà, c'est un tassement vers le bas de ces technologies au fur et à mesure des années, peut-être une preuve que la multiplication des technologies dans un système informatique commence à être vu comme n'étant pas nécessairement un avantage.Rust est la technologie qui monte. Ses qualités commencent à être de plus en plus reconnues et cela commence à se voir au niveau des offres d'emploi. Objective-C en revanche, après un pic relatif en 2015, est une technologie en pente raide descendante, ce qui n'est pas une grande surprise suite à l'arrivée du langage Swift, nouveau langage de choix pour développer sous Apple, bien plus populaire. VB.NET n'est clairement pas en forme, et en pente raide descendante, n'ayant jamais vraiment décollé alors que C# a toujours eu les faveurs comme premier langage de la plate-forme .NET, mais il est toujours usité et demandé malgré tout, contrairement à Flash, mort dans les fait au niveau des offres d'emploi depuis 2017, bien avant la mort officielle du plugin.Hé oui, savoir que telle ou telle technologie est beaucoup demandée est une chose, mais les salaires proposés suivent-ils la demande ? On dit souvent que "ce qui est rare est cher", est-ce que cela se vérifie aujourd'hui ?Paris est considérée comme l'une des villes les plus chères du monde, et en conséquence les salaires ne sont pas du même ordre qu'en province. Mais d'un autre côté, beaucoup de grosses entreprises technologies ont leur siège dans la capitale française. En raison de ces deux facteurs, l'étude des salaires distingue Paris du reste de la province, vu que la demande en technologie et les salaires proposés sont très différents.Pour commencer, voici les salaires moyens par technologie en Région Parisienne.Cette année, Rust décroche la couronne d'or du salaire moyen proposé le plus élevé en région parisienne. Si vous êtes rouillés dans cette technologie, c'est peut-être le moment de s'y remettre, car actuellement cela vaut de l'or et tout le monde sait que cela ne peut pas rouiller.Go, Ruby et Swift sont significativement en-dessous, mais malgré tout, ces technologies devraient vous assurer un train de vie comfortable. D'ailleurs, mêmes les technologies "mal payées" ont tout de même un salaire moyen proposé de 3 250 euros tout de même.C'est, semble-t-il, une bonne nouvelle ; peut-être que les employeurs considèrent moins les développeurs comme des « pisseurs de code », mais plus comme du personel qualifié bien payé pour produire du code de qualité.Cette année, c'est Go qui monte sur la première marche podium. La surprise vient de la seconde place, remportée largement par le C++. Au niveau des lanternes rouges, on retrouve malheureusement une constance au fur et à mesure des années avec Delphi et VBA en particulier. Enfin ce n'est pas si mal payé tout de même.Au fil de cette étude, quelques langages se sont distingués.est depuis toujours le numéro 1 des langages demandés dans les offres d'emploi. Sa domination n'est pas prête de s'éteindre. Les salaires proposés sont tout à fait corrects, particulièrement en province., la star incontournable du développement Web et numéro 2 des langages demandés dans les offres d'emploi depuis 2015n voit sa popularité s'essoufler. Les salaires proposés sont légèrement inférieurs à ceux de Java, honnêtes mais pas nécessairement la voie de la richesse.est un langage de plus en plus à la mode. Après s'être imposé dans l'enseignement en lieu et place du Pascal, son utilisation professionnelle ne cesse de grandir sans discontinuer, au point de flirter avec la deuxième place au détriment de JavaScript, quelque chose qui aurait été impensable il y a quelques années. En tout cas, les salaires proposés pour Python sont supérieurs à ceux pour JavaScript.n'est plus un langage à la mode, et souvent décrié, voire méprisé par une certaine partie des développeurs, mais malgré tout, cette étude prouve qu'il reste incontournable et n'est absolument pas en voie d'extinction, bien au contraire. Les salaires proposés en revanche n'ont rien d'exceptionel, hélas., le langage de JetBrains, inconnu encore en 2015, a fait une montée fulgurante. S'il ne domine pas encore les langages majeurs, il se montre comme une alternative très solide à Java avec lequel il est compatible. Au niveau des salaires, Kotlin est, logiquement, mieux rénuméré que Java. Si on tient compte que l'importance de Java, il semble que Kotlin pourrait très bien être le nouvel eldorado.est clairement le langage favori de la plate-forme .NET, VB.NET n'arrivant pas à sa cheville. Globalement dans le temps, sa demande dans les offres d'emploi est stable, et reste tout de même à une très solide cinquième place. Au niveau salaire, la province semble être plus généreuse que la capitale. Mais vous ne gagnez pas autant qu'avec les nouveaux langages à la mode., le nouveau langage système créé par Mozilla, n'est pas encore très répandu, mais malgré sa spécialisation en tant que langage système, il semble promis à un brillant avenir dans sa branche, et cela se ressent dans les salaires proposés à l'embauche !Et vous ?Que pensez-vous de Kotlin et de Rust ?Pourquoi, selon vous, la demande en JavaScript semble être en berne ?Comment peut-on interpréter la dynamique plutôt moribonde de C#, vaisseau amiral de Microsoft ?