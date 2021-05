Envoyé par Mingolito Envoyé par pour un cancre qui a décidé de ne rien foutre. Bravo le socialisme

1 0

J'étais à peu près d'accord sur le retour sur investissement inefficace dans la première partie de mon propos mais ce que je viens de citer gâche tout. Non seulement parce que c'est très condescendant (voire exécrable) mais aussi parce que c'est complètement faux.En tant qu'ingénieur de grande école et entrepreneur qui fait partie des 10% qui payent 80% de l'impôt (avec un IR d'ingé déjà pas mal conséquent + un IS astronomique + des charges pour mes salariés etc), je suis très attaché au retour sur investissement de ce que l'on fait de cet impôt mais clairement l'état est dans son rôle quand il investit dans la formation de personnes qui ne trouvent pas d'emploi pour les ré-orienter dans un secteur économique ou on est en pénurie, non pas parce qu'elles sont des feignasses, mais parce que oui il existe des situations de gens défavorisés : parents précaires obligés d'aller bosser à 18 ans pour subvenir à ses besoins, mal orientés durant leurs études.J'ai connu d'excellents profils issus de parcours ré-orientés (ancien caissier de Leroy Merlin, ancien crépier, anciens chimistes (oui avec un "s"), ancien géomètre topographes) qui avec leur auto-formations n'avaient rien à envier de profils issus d'écoles d'ingés dont certains pensent tout savoir et ont perdu l'essence même de ce qui fait un bon ingénieur : le pragmatisme et la juste évaluation du retour sur investissement dans la réponse à des problèmes (quelque soit le secteur).En outre, il est clair que quand on est dans un cadre de ré-orientation ouvert à toutes et tous, on doit pas s'attendre au même pourcentage de réussite que dans une formation dans laquelle on a été orienté par choix dès le départ, ou carrément accepté sur concours : cela filtre beaucoup et oui on aura forcement moins de monde qui ont attéris par hasard et c'est quelque chose de normal. Plutôt que de regarder des % et de faire la stupide soustraction de ce que ça a coûté en formation puis permis d'économiser en chômage, on devrait aussi mesurer la richesse produite (PIB) par ces individus dont la ré-orientation a été un succès et qui vont, de facto, également redistribuer via l'impôt. Personne n'a fait ce calcul donc c'est compliqué d'émettre une opinion tranchée.Oui c'est une bonne chose d'investir dans ce genre d'idées qui pourraient avoir un réel bon retour sur investissement. C'est pas pour rien que d'excellents entrepreneurs comme Xavier Niel investissent aussi dans la station F dont les dispositifs sont quasi gratuits pour les personnes issues de milieux défavorisés car il y a réellement des talents inexploités dans ces milieux.Maintenant qu'on a dit tout cela, on doit pas non plus entrer dans une croyance de bisounours : oui 7 mois en majorité ce n'est pas suffisant pour former à ces métiers et oui ils demandent des compétences intellectuelles (on parle pas de niveau d'étude mais réellement de mindset, de logique, etc) que tout le monde n'a pas forcement. Perso je pense qu'une formation de 2 ans en alternance pour financer les frais serait beaucoup plus efficace.