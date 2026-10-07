Envoyé par calvaire Envoyé par c'est absurde, si on peut rendre un travail fait par un humain inutile, il n'y a aucun intérêt de le garder.

Envoyé par calvaire Envoyé par Dans un autre domaine la transition complète et exclusive vers le tout-électrique qu'a voté et choisit les européens va entraîner la destruction d'environ 500 000 emplois dans l'Union européenne à l'horizon 2040, dont une fraction importante (plus de 350 000 postes) spécifiquement liée aux chaînes de traction des moteurs thermiques traditionnels entre 2030 et 2035. Mais bon la c'est voulut par les européens d'avoir plus de chômage, ils ont voté pour.

Envoyé par calvaire Envoyé par Enfin n'es ce pas souhaité au fond par la majorité ? aux usa je ne pense pas mais en Europe la décroissance est une vision politique largement répandu et souhaité, les résultats aux élections le prouvent. Je suis pour la démocratie, si le peuple veut la décroissance et moins polluer, si le peuple veut annuler sa dette souveraine aussi, soyons fou allons y. Mais forcément il y'a des conséquences par la suite qu'il faut assumer.

Envoyé par calvaire Envoyé par Trump a réussit a relancer l'industrie aux usa et a ramener de l'emploi, il est même le seul pays au monde a tenir tête à la chine. Malgré l'ia, malgré les crises dans le monde le taux de chômage reste extrêmement bas (4.2%), Trump a sauvé l'industrie automobile et des semi conducteurs aux usa, et est devenue le leader mondial de l'ia qui est comme internet, la prochaine industrie qui va dominer le monde pour le prochain demi siècle. Je ne minquiète vraiment pas pour les usa.

Envoyé par calvaire Envoyé par En europe par contre il n'y a plus rien: les semi conducteurs sont mort, le numérique est mort, internet est mort, l'automobile vient de mourir, laérospatiale est en train de mourir, reste encore laéronautique, qui sera morte d'ici 2035.

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C'est un fait, mais encore faudrait-il comparer ce qui est comparable. L'IA fait, certes, mais fait-elle? C'est déjà moins sûre... Ceci sans compter sur laque son utilisation entraîne.Oh, cela a été voulu, mais, dont la majorité dessemblent penser qu'ils n'agissent pasLe modèleet le modèleauront aussi des conséquences... Et il ne faut pas être naïf, tant les USA que la Chine n'ont pas intérêt à ce que l'Europe s'écroule complètement, il y a là un marché de 450 millions de consommateurs, dont ils ont besoins. Sans aller jusqu'à la décroissance comme modèle, il faut tout de même se rendre compte que le modèlea lui aussi des limites et des conséquences. L'Europe doit se réformer en profondeur, je suis d'accord, mais elle doit aussi ne pas reproduire le modèle USA ou le modèle Chinois... L'Europe a des atouts propres (même si elle en a déjà sacrifiés énormément), doit se protéger et suivre une voie propre.Oui, si on ne regarde que l'aspect économique, on peut se dire que les USA et la Chine, c'est Top. Mais c'est une vue à très court terme, et il n'y a pas que l'économie qui est importante. Je sais que lorsque l'on a le nez dans le guidon, on ne pense qu'à ça, au profit, au pognon, au détriment de tout (qualité de vie, vue a long terme). Lorsque l'on lève un peu la tête, cette course folle semble bien futile. A quoi bon, que gagne-t-on ? Est-ce là le but d'une vie ? Je ne pense pas. Le toujours plus, ça marche un temps.Oui, c'est un fait, mais le tout numérique n'est pas forcément une bonne chose. Internet esten Europe ? Qu'est-ce que cela veut dire exactement ? L'automobile, elle sert à quoi concrètement ? A aller au boulot pour pouvoir s'en acheter une plus grosse et avoir 15j de vacances au bout du monde ? Bah, je n'ai pas la solution, mais une autre approche, un autre monde est possible. Si on reste enfermé dans la pensée actuelle, on ira pas bien loin, ni en Europe, ni aux USA, ni en Chine, ni ailleurs.