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Un éminent économiste met en garde que l'IA pourrait tripler le chômage d'ici une décennie : « Ce que nous vivons actuellement... est sans précédent »
75 % des Américains craignent la menace de l'IA

Le , par Jade Emy
271 commentaires

138PARTAGES

5  0 
Léconomiste lauréat du prix Nobel Daron Acemoglu a averti que lautomatisation généralisée due à lintelligence artificielle pourrait, dans le pire des cas, entraîner un triplement du chômage au cours de la prochaine décennie aux États-Unis. Il affirme que dans le pire des cas, le chômage pourrait tripler au cours de la prochaine décennie si rien nest fait et si les États-Unis poursuivent sur leur lancée actuelle, ajoutant, dans le nouveau modèle demploi basé sur lIA, les embauches se limitent aux personnes chargées de lentraînement des modèles linguistiques. Ses craintes sont également partagées par le grand public américain, près des trois quarts des Américains craignent désormais que lIA ne vienne menacer leurs emplois, selon un rapport.

Le support administratif, le service client, la programmation informatique ainsi que l'analyse financière et la comptabilité figurent parmi les métiers en cols blancs les plus touchés par l'intelligence artificielle (IA). Cest ce qui ressort de diverses publications de référence en la matière parmi lesquelles on compte une étude dAnthropic, des analyses de l'OCDE et des notes de synthèse du FMI. Selon les analyses de l'OCDE sur l'IA et le travail, l'IA automatise en premier lieu les tâches cognitives non routinières.

Dans ce contexte, léconomiste lauréat du prix Nobel Daron Acemoglu a averti que lautomatisation généralisée due à lintelligence artificielle pourrait, dans le pire des cas, entraîner un triplement du chômage au cours de la prochaine décennie aux États-Unis. Kamer Daron Acemoğlu, né le 3 septembre 1967, est un économiste turco-américain d'origine arménienne qui travaille au Massachusetts Institute of Technology (MIT) depuis 1993, où il occupe actuellement la chaire Elizabeth et James Killian d'économie. Ses principaux domaines de recherche comprennent léconomie politique, léconomie du développement et léconomie du travail. Il a reçu la médaille John Bates Clark en 2005 et le prix Nobel déconomie en 2024.


Dans une interview, léconomiste turco-américain a fait remarquer quau rythme actuel du développement de lIA, de nombreux emplois étaient de plus en plus automatisés, ce qui pourrait à terme entraîner davantage de suppressions demplois. « Ce que nous vivons actuellement avec lIA est sans précédent », a déclaré Acemoglu. « La première phase de la révolution industrielle a duré 80 ans. Aujourdhui, ce processus se déroule en un ou deux ans et touche simultanément de nombreux secteurs différents. »

Dans le pire des cas, le chômage pourrait tripler au cours de la prochaine décennie si rien nest fait et si les États-Unis poursuivent sur leur lancée actuelle, ajoutant, dans le nouveau modèle demploi basé sur lIA, les embauches se limitent aux personnes chargées de lentraînement des modèles linguistiques. « Le nombre de personnes embauchées à ces postes est faible par rapport au nombre de personnes qui seront remplacées », a-t-il déclaré. « Je veux dire, cest justement le but de lautomatisation », a déclaré Acemoglu, lauréat du prix Nobel en 2024.

Ses craintes sont également partagées par le grand public américain, comme le montre une nouvelle étude du Pew Research Center. Selon ce rapport, près des trois quarts des Américains craignent désormais que lIA ne vienne menacer leurs emplois. Salarmant de cette situation, un rapport publié en septembre par le McKinsey Global Institute a révélé que lIA pourrait contraindre 11 millions de travailleurs américains à se réorienter professionnellement dici 2035.

Concernant le rythme des répercussions sur lemploi, Clara Shih, qui a dirigé dimportants départements dIA chez Salesforce puis chez Meta, a déclaré que lIA pourrait à terme toucher les travailleurs de toutes les professions, avec des conséquences allant bien au-delà de leurs simples moyens de subsistance. « Il ne sagit jamais uniquement des emplois. Il sagit de lestime de soi des gens. Il sagit de la fracture des communautés », a déclaré Shih.

Évoquant la rapidité avec laquelle lIA se développe, elle a rappelé comment sa famille avait été touchée par le déclin de lindustrie manufacturière et avait dû déménager de Hong Kong vers lOhio. Elle voit des parallèles évidents entre les conséquences de la mondialisation et de lautomatisation, et ce que lIA pourrait signifier pour les cols blancs. « Je pense que ce que nous pouvons retenir, cest quil faut avant tout être honnête avec les gens quant aux risques encourus », a déclaré Shih. « Je pense que si lon enjolive cette utopie de lIA  peut-être y parviendrons-nous , il y a beaucoup de souffrances qui pourraient survenir dici là. »


Quant aux mesures à prendre pour aller de lavant, Acemoglu a déclaré quil ne sagissait certainement pas de dire non à la technologie. « Mais chaque révolution technologique saccompagne dune résistance, et cette résistance prend de nombreuses formes différentes », a-t-il déclaré. Acemoglu a ajouté quil y avait beaucoup à faire pour sassurer que lIA nentraîne pas de chômage de masse. Il a suggéré que les entreprises pourraient concevoir délibérément lIA pour améliorer les capacités humaines, et non pour rendre les humains superflus, ou que le gouvernement pourrait mettre en place un code fiscal incitant les entreprises à embaucher de vraies personnes.

En mai 2026, le Bureau of Labor Statistics (BLS) (lagence fédérale américaine rattachée au Département du Travail) a recensé 18 professions déjà touchées par la réduction des effectifs due à la mise à contribution croissante de lintelligence artificielle. Ce lot représente environ 10 millions d'emplois aux États-Unis pour lesquels on a enregistré une baisse de 0,2 % entre mai 2024 et mai 2025. Les occupations en lien avec le développement informatique ny figurent pas. Le rapport indiquait plutôt que la demande en développeurs informatique sera plus forte pour soutenir lessor de lintelligence artificielle dans la période mentionnée.

Et vous ?

Pensez-vous que cette analyse est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?

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271 commentaires
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yoyo3d
Avatar de yoyo3d
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 07/10/2026 à 12:07
Je peux vous donner pleins d'exemple de bonheur dans l'opulence, mais l'inverse je cherche encore
t'a pas cherché beaucoup...
- aller à la pèche avec son fiston (tant qu'il y à du poisson et dans anguilles dans nos ruisseaux)
- faire une petite ballade en foret ( si tout n'a pas cramé avant l'été prochain)
- passer une soirée entre amis
-...

pas besoin de traverser la planète pour etre heureux . Evidemment, pour aller signer un contrat aux states le matin et retrouver maman le soir .... gagner plein de fric .... techniquement c'est possible, mais ce n'est pas toujours bon pour la planète.

Les vacances à l'autre bout du monde, je ne suis pas contre, mais c'est l'abus qui pose problème. et malheureusement ce ne sont pas les pauvres qui abusent du transport en jet privé...
9  0 
_toma_
Avatar de _toma_
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 07/10/2026 à 13:28
Merci Calvaire Premier d'étaler une fois de plus ton égoïsme, ton mépris et ta vision court-termiste.

Sinon pour reprendre la conversation, est-ce que le monsieur a lu ce genre d'articles avant de faire son pronostic ?
Bacon ice cream and nugget overload sees misfiring McDonald's AI withdrawn
Bon, l'article a deux ans et des "progrès" ont été faits depuis mais faut se rendre à l'évidence, un outil statistique ne semble pas fonctionner là où on a besoin d'un résultat fiable.
On en est où du taux hallucinations ? Ha oui, entre 15 et 30%, comme il y a 5 ans.
7  0 
OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 07/10/2026 à 12:08
Citation Envoyé par calvaire Voir le message
Oui, c'est un fait, l'argent ne fait pas le bonheur.....des pauvres
Je peux vous donner pleins d'exemple de bonheur dans l'opulence, mais l'inverse je cherche encore...
Tout n'est pas binaire, ne pas être riche ne signifie pas être pauvre... Continuez a courir après votre opulence si cela rempli votre vie

Citation Envoyé par calvaire Voir le message
on veut plus, et même plus encore au de la de le mort, j'ai pu avoir beaucoup dans ma vie grâce a mon travail et mes efforts, je veux que mes enfants aient encore plus. Je n'ai pas eu la chance de connaitre les voyages en avions lointains quand j'étais petit, ce n'est pas le cas de mes enfants qui ont déja pu aller dans les 6 continents, reste encore lantarctique bientôt peut être et puis ca semble mort pour moi mais jespère que mes enfants pourront partir en vacances sur la lune. Oui sa pollue tous ca tous ca....
Super, je dirai même plus, embarquez tous sur mars avec votre ami Elon. Profitez-en pour mettre Sam dans vos valises.

Citation Envoyé par calvaire Voir le message
mais bon c'est dans notre nature de repousser les limites, le concorde a permis a des gens de dire bonjours à leurs enfants le matin, partir prendre un déjeuner d'affaire a new york et revenir le soir diner avec sa femme qui a bien cuisiné et ces enfants. la voiture qui a dépassé les 30-50km/h, lAllemagne est encore dans ce monde et ne bride pas les gens à 110-120-130. le tgv puis les trains maglev aux japons et bientot en chine qui vont à plus de 500km/h, les avions à 900km/h, supersonique à 2000km/h (concord), la suite des choses c'est le starship qui pourra transporter 100 personnes de l'autre coté du globe en 2-3h ou d'aller sur la lune en 3j.
Repousser nos limites et faire n'importe quoi, ce n'est pas la même chose.

Citation Envoyé par calvaire Voir le message
Je trouve triste des gens qui se satisfasse de ce qu'ils ont et n'en veulent pas plus.
Et moi, je trouve pathétique d'en vouloir toujours plus. Que se passe-t-il lorsque vous n'avez pas ce que vous voulez ? Le bonheur c'est de savoir profiter de ce que l'on a, mais je doute que vous ne puissiez ne fusse qu'imaginer la chose.
6  0 
OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 07/10/2026 à 16:31
Citation Envoyé par calvaire Voir le message
c'est de tres mauvais exemple, tous cela demande de l'argent et beaucoup même. j'ai des enfants, "le fiston" il coute beaucoup de la tune des qu'il sort du ventre. La pêche faut acheter le matériel, une carte/autorisation et souvent une voiture car le lieu est pas coté. Même chose pour la ballade en foret.
N'importe quoi. C'est certains que dans ton monde, tout cela coûte, mais en descendant de ta petite tour d'ivoire, tu pourrais constaté que tes certitudes ne tiennent pas la route. Une ballade sur mars ça coûte rien, c'est évident...

Citation Envoyé par calvaire Voir le message
Pour l'amitié, sache qu'elle coute cher Friendflation : quand lamitié coûte trop cher.
Mon dieu, c'est encore pire que je ne le pensais, c'est très triste de voir les choses ainsi. Si tes amis te coûtent du pognon, j'ai un scoop pour toi : Ce ne sont pas des amis...

Citation Envoyé par calvaire Voir le message
Plusieurs études non officiels montre aussi qu'avoir une femme/être en couple coute cher et c'est des questions que ce pose beaucoup de personne.

une majorité tombe d'accord néanmoin sur ce consensus:

marc bluersky a notamment fait un simulateur du cout d'avoir une copine.
Evidemment, lorsque toute ta pensée passe par le prisme pognon, tout coûte cher... Tu mange à ta faim au moins ? Parce qu'une Rolex (tu dois bien en avoir quelques unes vu ta réussite affichée), ça ne se mange pas.

Mais bon, vu ton côté provocateur, peut-être que tes paroles ne reflètent pas ta pensée. Ce serait mieux pour toi. T'es soit un troll, soit un pauvre bougre. Dans les 2 cas, personne n'a rien a t'envier. J'aurais presque pitié...

@ _toma_
un outil statistique ne semble pas fonctionner là où on a besoin d'un résultat fiable. On en est où du taux hallucinations ? Ha oui, entre 15 et 30%, comme il y a 5 ans.
Ah voilà, je comprend mieux, l'ami calvaire est une IA , qui a des amis IA qui lui coûtent cher... Tout va bien.
6  0 
OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 08/10/2026 à 13:47
Citation Envoyé par calvaire Voir le message
Je n'ai qu une vie et ma philosophie c'est que j'ai bien l'intention d'en profiter au maximum, j ai pas bossé et investi comme un dingue pour finir dans une twingo et aller à la pêche.
Vous avez parfaitement raison, mais pendant que vous bossiez comme un dingue pour vous construire votre vie d'opulence (ce sont vos mots), moi je passais d'agréables soirées avec mes amis. Tout tiens dans ce que vous voulez-dire par profiter... S'il vous faut bosser comme un dingue pour avoir le plaisir de vous la péter en allant à la pêche en Cadillac, je comprend votre soucis. Vous êtes dans la comparaison (moi Cadillac, bouseux Twingo), et avez un besoin de paraître pour vous sentir plus malin, supérieur. Cela se soigne...

Citation Envoyé par calvaire Voir le message
Mon monde plus spécifiquement n'est pas dispendieux en réalité en asie tous coutent bien moins cher qu'en france hors logement par exemple mais les salaires sont plus élevés. Un simple weekend à la plage en Indonésie ca me coute pour 4 a peine 400e billet d'avion compris. Des que tu veux sortir de chez toi ca coute de l'argent, la voiture, le métro, le train l'avion, la france taxe beaucoup et ca coute. La ou un resto me coute 6-7 a singapour, c'est 20 en france, la ou avec scoot airlines j'ai un billet 50, en france c'est 75 l'équivalent avec volotea/easyjet, la ou lhôtel coute 50 la nuit c'est 150-200 en france, la place de cinéma me coute 5, même chose l'équivalent en france c'est 10-15...etc.
Wahouw, non ? Quoi, il y a des resto moins chers et d'autres plus chers ? Je savais pas. Il y a des endroits plus chers que d'autres ? Je savais pas. Ce que je sais, c'est qu'une Cadillac, ça coûte plus qu'une Twingo. Mais on se rend d'un point A à un point B aussi bien dans l'une que dans l'autre... Moi je préfère bosser moins et roulez en twingo, que bosser comme un dingue pour parader en Cadillac, vous saisissez la différence ? Je préfère allez cool dans un p'tit resto que de bosser comme un dingue pour m'acheter des vêtements de luxe pour allez dans un resto guindé manger des plats construits à la pince a épiler. J'ai pas besoin de paraître, ça change beaucoup de chose...

Citation Envoyé par calvaire Voir le message
sa change beaucoup de chose, la ou une simple sortie populiste en france entre amis ou famille style mcdo+cinéma va facilement couter 150, ici c'est 70 max. je parle pas de soirée a connotation supérieur comme l'opéra, juste voir un marvel à la con et manger un burger dans un fastfood. Mais les taxes bouffent tous.
populiste, populiste... mon dieu, vous vous écoutez parfois ? Bon, déjà entre amis, vous ne pouvez pas le faire, vous n'en avez pas... Et famille, ça ne rime pas forcément avec Burger et Marvel vous savez...

Vous passez à côté de l'essentiel en courant après votre opulence, avec votre besoin de paraître... Peut-être vous en rendrez vous compte un jour, je vous le souhaite.
4  0 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 07/10/2026 à 17:31
Citation Envoyé par OuftiBoy Voir le message
T'es soit un troll, soit un pauvre bougre. Dans les 2 cas, personne n'a rien a t'envier. J'aurais presque pitié...
Ou peut-être les deux, non?
4  1 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 07/10/2026 à 10:24
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Voilà un rapport nous prédisant une catastrophe de l'emploi due à l'IA... Juste 1 semaine après une autre étude qui disait juste le contraire: "L'IA n'a pas fait augmenter le chômage"

https://www.developpez.net/forums/d2.../#post12131857

Il faudrait savoir... C'est oui? C'est non?

Plutôt, on en sait rien mais c'est pas grave l'important est de faire parler de soi!
3  1 
yoyo3d
Avatar de yoyo3d
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 08/10/2026 à 17:06
Respirer et un près la seul choser au monde de encore gratuite. Et encore l'air ambiant est gratuit, mais l'air premium est payante, j'ai vu en chine "des distributeurs d'air de montagne" payant, ou plus classiquement linstallation de purificateur d'air chez soit.
Effectivement , je comprends mieux, tu as du respirer trop prêt des pots d'échappement.

Tu as la volonté de dépenser ton argent de la meilleur façon qui soit selon tes principes , et c'est tout à fait entendable, mais nous sortir une stat sur le coup financier de ta copine.... c'est surprenant...
2  0 
OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 07/10/2026 à 9:14
Citation Envoyé par calvaire Voir le message
c'est absurde, si on peut rendre un travail fait par un humain inutile, il n'y a aucun intérêt de le garder.
C'est un fait, mais encore faudrait-il comparer ce qui est comparable. L'IA fait plus vite, certes, mais fait-elle plus juste ou mieux ? C'est déjà moins sûre... Ceci sans compter sur la dette technique que son utilisation entraîne.

Citation Envoyé par calvaire Voir le message
Dans un autre domaine la transition complète et exclusive vers le tout-électrique qu'a voté et choisit les européens va entraîner la destruction d'environ 500 000 emplois dans l'Union européenne à l'horizon 2040, dont une fraction importante (plus de 350 000 postes) spécifiquement liée aux chaînes de traction des moteurs thermiques traditionnels entre 2030 et 2035. Mais bon la c'est voulut par les européens d'avoir plus de chômage, ils ont voté pour.
Oh, cela a été voulu non pas par les européens, mais par les dirigeants européens, dont la majorité des européens semblent penser qu'ils n'agissent pas pour les européens.

Citation Envoyé par calvaire Voir le message
Enfin n'es ce pas souhaité au fond par la majorité ? aux usa je ne pense pas mais en Europe la décroissance est une vision politique largement répandu et souhaité, les résultats aux élections le prouvent. Je suis pour la démocratie, si le peuple veut la décroissance et moins polluer, si le peuple veut annuler sa dette souveraine aussi, soyons fou allons y. Mais forcément il y'a des conséquences par la suite qu'il faut assumer.
Le modèle USA et le modèle Chinois auront aussi des conséquences... Et il ne faut pas être naïf, tant les USA que la Chine n'ont pas intérêt à ce que l'Europe s'écroule complètement, il y a là un marché de 450 millions de consommateurs, dont ils ont besoins. Sans aller jusqu'à la décroissance comme modèle, il faut tout de même se rendre compte que le modèle croissance à tout prix a lui aussi des limites et des conséquences. L'Europe doit se réformer en profondeur, je suis d'accord, mais elle doit aussi ne pas reproduire le modèle USA ou le modèle Chinois... L'Europe a des atouts propres (même si elle en a déjà sacrifiés énormément), doit se protéger et suivre une voie propre.

Citation Envoyé par calvaire Voir le message
Trump a réussit a relancer l'industrie aux usa et a ramener de l'emploi, il est même le seul pays au monde a tenir tête à la chine. Malgré l'ia, malgré les crises dans le monde le taux de chômage reste extrêmement bas (4.2%), Trump a sauvé l'industrie automobile et des semi conducteurs aux usa, et est devenue le leader mondial de l'ia qui est comme internet, la prochaine industrie qui va dominer le monde pour le prochain demi siècle. Je ne minquiète vraiment pas pour les usa.
Oui, si on ne regarde que l'aspect économique, on peut se dire que les USA et la Chine, c'est Top. Mais c'est une vue à très court terme, et il n'y a pas que l'économie qui est importante. Je sais que lorsque l'on a le nez dans le guidon, on ne pense qu'à ça, au profit, au pognon, au détriment de tout (qualité de vie, vue a long terme). Lorsque l'on lève un peu la tête, cette course folle semble bien futile. A quoi bon, que gagne-t-on ? Est-ce là le but d'une vie ? Je ne pense pas. Le toujours plus, ça marche un temps.

Citation Envoyé par calvaire Voir le message
En europe par contre il n'y a plus rien: les semi conducteurs sont mort, le numérique est mort, internet est mort, l'automobile vient de mourir, laérospatiale est en train de mourir, reste encore laéronautique, qui sera morte d'ici 2035.
Oui, c'est un fait, mais le tout numérique n'est pas forcément une bonne chose. Internet est mort en Europe ? Qu'est-ce que cela veut dire exactement ? L'automobile, elle sert à quoi concrètement ? A aller au boulot pour pouvoir s'en acheter une plus grosse et avoir 15j de vacances au bout du monde ? Bah, je n'ai pas la solution, mais une autre approche, un autre monde est possible. Si on reste enfermé dans la pensée actuelle, on ira pas bien loin, ni en Europe, ni aux USA, ni en Chine, ni ailleurs.
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calvaire
Avatar de calvaire
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 08/10/2026 à 10:25
Citation Envoyé par OuftiBoy Voir le message
N'importe quoi. C'est certains que dans ton monde, tout cela coûte, mais en descendant de ta petite tour d'ivoire, tu pourrais constaté que tes certitudes ne tiennent pas la route. Une ballade sur mars ça coûte rien, c'est évident...
encore une fois, ce n'est pas mon monde mais le monde.
ces articles viennent de journaux d'état ou populaire français

si franceInfo en parle, des journalistes de gauches loin du monde mondain...

Je n'ai qu une vie et ma philosophie c'est que j'ai bien l'intention d'en profiter au maximum, j ai pas bossé et investi comme un dingue pour finir dans une twingo et aller à la pêche.

Mon monde plus spécifiquement n'est pas dispendieux en réalité en asie tous coutent bien moins cher qu'en france hors logement par exemple mais les salaires sont plus élevés. Un simple weekend à la plage en Indonésie ca me coute pour 4 a peine 400e billet d'avion compris.
Des que tu veux sortir de chez toi ca coute de l'argent, la voiture, le métro, le train l'avion, la france taxe beaucoup et ca coute. La ou un resto me coute 6-7 a singapour, c'est 20 en france, la ou avec scoot airlines j'ai un billet 50, en france c'est 75 l'équivalent avec volotea/easyjet, la ou lhôtel coute 50 la nuit c'est 150-200 en france, la place de cinéma me coute 5, même chose l'équivalent en france c'est 10-15...etc.

sa change beaucoup de chose, la ou une simple sortie populiste en france entre amis ou famille style mcdo+cinéma va facilement couter 150, ici c'est 70 max. je parle pas de soirée a connotation supérieur comme l'opéra, juste voir un marvel à la con et manger un burger dans un fastfood. Mais les taxes bouffent tous.
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