Le support administratif, le service client, la programmation informatique ainsi que l'analyse financière et la comptabilité figurent parmi les métiers en cols blancs les plus touchés par l'intelligence artificielle (IA). Cest ce qui ressort de diverses publications de référence en la matière parmi lesquelles on compte une étude dAnthropic, des analyses de l'OCDE et des notes de synthèse du FMI. Selon les analyses de l'OCDE sur l'IA et le travail, l'IA automatise en premier lieu les tâches cognitives non routinières.
Dans ce contexte, léconomiste lauréat du prix Nobel Daron Acemoglu a averti que lautomatisation généralisée due à lintelligence artificielle pourrait, dans le pire des cas, entraîner un triplement du chômage au cours de la prochaine décennie aux États-Unis. Kamer Daron Acemoğlu, né le 3 septembre 1967, est un économiste turco-américain d'origine arménienne qui travaille au Massachusetts Institute of Technology (MIT) depuis 1993, où il occupe actuellement la chaire Elizabeth et James Killian d'économie. Ses principaux domaines de recherche comprennent léconomie politique, léconomie du développement et léconomie du travail. Il a reçu la médaille John Bates Clark en 2005 et le prix Nobel déconomie en 2024.
Dans une interview, léconomiste turco-américain a fait remarquer quau rythme actuel du développement de lIA, de nombreux emplois étaient de plus en plus automatisés, ce qui pourrait à terme entraîner davantage de suppressions demplois. « Ce que nous vivons actuellement avec lIA est sans précédent », a déclaré Acemoglu. « La première phase de la révolution industrielle a duré 80 ans. Aujourdhui, ce processus se déroule en un ou deux ans et touche simultanément de nombreux secteurs différents. »
Dans le pire des cas, le chômage pourrait tripler au cours de la prochaine décennie si rien nest fait et si les États-Unis poursuivent sur leur lancée actuelle, ajoutant, dans le nouveau modèle demploi basé sur lIA, les embauches se limitent aux personnes chargées de lentraînement des modèles linguistiques. « Le nombre de personnes embauchées à ces postes est faible par rapport au nombre de personnes qui seront remplacées », a-t-il déclaré. « Je veux dire, cest justement le but de lautomatisation », a déclaré Acemoglu, lauréat du prix Nobel en 2024.
Ses craintes sont également partagées par le grand public américain, comme le montre une nouvelle étude du Pew Research Center. Selon ce rapport, près des trois quarts des Américains craignent désormais que lIA ne vienne menacer leurs emplois. Salarmant de cette situation, un rapport publié en septembre par le McKinsey Global Institute a révélé que lIA pourrait contraindre 11 millions de travailleurs américains à se réorienter professionnellement dici 2035.
Concernant le rythme des répercussions sur lemploi, Clara Shih, qui a dirigé dimportants départements dIA chez Salesforce puis chez Meta, a déclaré que lIA pourrait à terme toucher les travailleurs de toutes les professions, avec des conséquences allant bien au-delà de leurs simples moyens de subsistance. « Il ne sagit jamais uniquement des emplois. Il sagit de lestime de soi des gens. Il sagit de la fracture des communautés », a déclaré Shih.
Évoquant la rapidité avec laquelle lIA se développe, elle a rappelé comment sa famille avait été touchée par le déclin de lindustrie manufacturière et avait dû déménager de Hong Kong vers lOhio. Elle voit des parallèles évidents entre les conséquences de la mondialisation et de lautomatisation, et ce que lIA pourrait signifier pour les cols blancs. « Je pense que ce que nous pouvons retenir, cest quil faut avant tout être honnête avec les gens quant aux risques encourus », a déclaré Shih. « Je pense que si lon enjolive cette utopie de lIA peut-être y parviendrons-nous , il y a beaucoup de souffrances qui pourraient survenir dici là. »
Quant aux mesures à prendre pour aller de lavant, Acemoglu a déclaré quil ne sagissait certainement pas de dire non à la technologie. « Mais chaque révolution technologique saccompagne dune résistance, et cette résistance prend de nombreuses formes différentes », a-t-il déclaré. Acemoglu a ajouté quil y avait beaucoup à faire pour sassurer que lIA nentraîne pas de chômage de masse. Il a suggéré que les entreprises pourraient concevoir délibérément lIA pour améliorer les capacités humaines, et non pour rendre les humains superflus, ou que le gouvernement pourrait mettre en place un code fiscal incitant les entreprises à embaucher de vraies personnes.
En mai 2026, le Bureau of Labor Statistics (BLS) (lagence fédérale américaine rattachée au Département du Travail) a recensé 18 professions déjà touchées par la réduction des effectifs due à la mise à contribution croissante de lintelligence artificielle. Ce lot représente environ 10 millions d'emplois aux États-Unis pour lesquels on a enregistré une baisse de 0,2 % entre mai 2024 et mai 2025. Les occupations en lien avec le développement informatique ny figurent pas. Le rapport indiquait plutôt que la demande en développeurs informatique sera plus forte pour soutenir lessor de lintelligence artificielle dans la période mentionnée.
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