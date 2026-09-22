1 2

En effet ma fille de 28 ans spécialisée dans le domaine de l'UX designer, viens de se faire licencier à l'amiable avec son employeur, étant en mission depuis 5 ans avec canal+. Elle a pris conscience de ce tournant, et prévois une échappée belle en Nouzelle zélande, pour qq mois, son souhait estde travailler en Freeland, ou bien d'un travail manuel créatif, mais quitter le milieu du numérique. que nous réserve réellement l'IA. Etant moi-même un ancien technicien en electronique et informatique, je comprends parfaitement les jeunes gens, mais cela me rappelle qu'il y a qq années, les produits industriel fabriqué en grande partie en chine, étaient des produits de grande consommation, tout finissait à la décharge, et tout le secteur de l'après vente avait disparu, et miracle, vous jeunes gens prenez conscience du passé de vos ainés et souhaités mettre un frein, vous réfléchissez et revenez sur des valeurs à la mesure humaine. Mais l'IA est vraiment un progret pour la discipline des sciences humaines, dans le domaine du Streaming, les robots nous seront utiles. Je crois quand reconcidérant cette révolution, notre intelligence humaine mesurée, adaptera la façon de maitriser l'IA, toute nouvelle industrie boulverse nos régles, mais nous sommes les créatures encore plus devoloppées que lIA. Je crois en vous jeunes gens.