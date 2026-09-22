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Les diplômés en informatique se tournent désormais vers des emplois moins rémunérés dans la restauration et le commerce de détail en raison de l'IA
Qui accapare les postes de premier échelon

Le , par Mathis Lucas
165 commentaires

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Les diplômés en informatique sont confrontés à un marché de l'emploi extrêmement précaire en raison de l'IA. Les opportunités professionnelles et les niveaux de rémunération pour ces profils stagnent, affichant un déclin comparable à celui observé durant la Grande Récession. Faute de postes spécialisés, une part croissante de ces jeunes travailleurs se tourne vers des secteurs moins rémunérateurs comme la restauration ou le commerce. Mais l'impact de l'IA sur la productivité reste difficile à mesurer. Si les domaines moins exposés à l'automatisation restent stables, les experts s'inquiètent des effets à long terme sur les revenus de cette génération.

L'émergence de l'IA générative modifie profondément l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Quelques mois seulement après le lancement de ChatGPT le 30 novembre 2022, le premier échelon de léchelle professionnelle dans la technologie a commencé à disparaître. Les diplômés ayant suivi des études en informatique et dans dautres domaines liés à lIA se voient de plus en plus souvent privés des emplois pour lesquels ils se sont formés.

Une grande partie dentre eux se retrouvent à la place derrière les comptoirs des restaurants et aux caisses des magasins. Cest ce que révèle une étude publiée récemment par des économistes du Bureau du recensement (Census Bureau) des États-Unis. Selon le rapport, les filières les plus touchées par l'IA regroupent notamment l'informatique, les mathématiques, les statistiques, le réseau, quelques branches de l'ingénierie ainsi que le journalisme.

L'étude a examiné comment les diplômés des filières les plus exposées à l'IA sen sont sortis depuis le lancement de ChatGPT fin 2022, qui a contribué à déclencher le boom de lIA générative. Les conclusions montrent une « détérioration nette » des conditions de début de carrière pour le dixième des spécialisations les plus exposées à l'IA. Bien que le constat soit largement partagé, certains observateurs ajoutent que cela ne se résume pas l'IA.

Un impact financier comparable à la Grande Récession

Les conclusions ne sont pas encourageantes pour les personnes issues des domaines les plus exposés : les perspectives de carrière et de revenus du décile supérieur (cest-à-dire les 10 % des filières les plus exposées à lIA) semblent aussi mauvaises que celles des milléniaux plus âgés ayant obtenu leur diplôme pendant la Grande Récession. Sa probabilité d'emploi initial diminuer de 5 % ; les gains initiaux sur un trimestre complet ont chuté de 13 %.


« Le décile des filières universitaires les plus exposées à lIA a vu ses chances de trouver un premier emploi baisser de cinq points de pourcentage, tandis que les revenus initiaux sur un trimestre complet ont reculé de 13 % », ont écrit dans cet article trois économistes du Bureau du recensement. « Cette baisse des revenus est comparable, en ampleur, aux pertes de revenus associées à lobtention dun diplôme en période de forte récession ».

Une précédente étude publiée en avril 2026 par le Bureau a révélé que le recrutement de travailleurs âgés de 22 à 24 ans avait fortement chuté dans les secteurs les plus exposés à lIA, tandis que les embauches dans les secteurs moins exposés étaient restées stables. Lemploi des jeunes en début de carrière dans le cinquième des secteurs les plus exposés à lIA a baissé de 12 % au cours des dix trimestres qui ont suivi le lancement de ChatGPT.

Lee Tucker, lun des coauteurs de létude, a déclaré que « la baisse des embauches est la cause principale » de ce taux de chômage, et non la perte demplois déjà occupés. Il a constaté que les secteurs les plus exposés se concentrent autour des métiers liés aux logiciels et aux technologies de linformation, qui sont précisément les domaines vers lesquels linformatique et dautres filières fortement exposées à lIA sont censées orienter leurs diplômés.

De plus, les recherches antérieures sur les diplômés ayant commencé leur carrière durant la Grande Récession indiquent que plusieurs années de perspectives dégradées peuvent engendrer des retards financiers durables au cours de leur vie professionnelle (Lee Tucker a corédigé la nouvelle étude du Bureau de recensement.)

Réorientation vers des emplois bien moins rémunérés

Et pourquoi ces revenus sont-ils en baisse ? Eh bien, la réponse réside en partie dans la destination des jeunes diplômés touchés par lIA. Les jeunes diplômés ont toujours besoin de travailler et trouvent toujours des emplois, même s'ils sont titulaires de diplômes très prisés. La baisse des revenus s'explique donc moins par un manque d'emploi que par le fait qu'ils se tournent vers des métiers « moins bien rémunérés » pour joindre les deux bouts.

Environ la moitié de cette perte de revenus sexplique par le fait que les diplômés gagnent moins dans les secteurs qui les ont embauchés. Lautre moitié résulte dune réorientation vers des secteurs complètement différents, principalement des secteurs à bas salaires comme la restauration et le commerce de détail. Aujourd'hui, il n'est pas étonnant de voir un débutant en développement logiciel accepter un emploi de caissier ou de serveur.

Létude la plus récente du Bureau de recensement a révélé que les écarts de revenus et demploi se réduisent avec le temps, mais restent importants pour les filières les plus exposées à lIA, même plusieurs années après. Létude précédente montrait que les volumes dembauche sétaient largement redressés début 2025, mais à partir dun nombre demplois de base plus faible, ce qui signifie que la porte ne sest rouverte que partiellement.

Les inscriptions en licence dinformatique ont chuté de 8,4 % au printemps 2026 par rapport à lannée précédente, après une baisse de 3,6 % lautomne précédent. Goldman Sachs a révélé que les inscriptions en informatique et en programmation ont chacune chuté de plus de 10 % au cours de lannée universitaire 2025-2026, première année où la banque a constaté que les étudiants réagissaient de manière visible à lIA dans leurs choix de filière.

Les économistes ont ajouté : « les filières les plus exposées à lIA ont connu une croissance rapide du nombre de diplômés au cours des années qui ont précédé la sortie de ChatGPT. Après son lancement, le nombre de nouveaux diplômés dans ces filières a rapidement commencé à se stabiliser. Les données sur les départements STEM suggèrent également que les inscriptions dans certaines des filières les plus exposées ont commencé à baisser ».

Les étudiants reconsidèrent leurs choix de filière

Une enquête de Gallup et de la Fondation Lumina citée dans ce rapport a révélé que 42 % des étudiants en licence avaient reconsidéré leur choix de filière en raison de lIA. Mais selon létude antérieure du Bureau du recensement, le marché a basculé quelques mois seulement après la sortie de ChatGPT. Les données sur les inscriptions indiquent que les étudiants nont commencé à délaisser linformatique en nombre significatif que trois ans plus tard.


Cette tendance se confirme toutefois au-delà des deux études du Bureau de recensement. Le suivi continu mené par la Banque fédérale de réserve de New York a établi le taux de sous-emploi des jeunes diplômés à 42 % au deuxième trimestre 2026, le taux de chômage de cette cohorte sélevant à 5,6 %, soit un niveau supérieur à la moyenne nationale. Une analyse menée par le Strada Institute et le Burning Glass Institute apporte plus de détails.

Elle a révélé que 52 % des diplômés occupaient, dans lannée suivant la fin de leurs études, des emplois ne nécessitant pas de diplôme (notamment dans le commerce de détail, la restauration, lhôtellerie et ladministration de bureau) et que 45 % dentre eux y occupaient toujours un poste dix ans plus tard.

La conclusion principale de l'étude du Bureau de recensement est essentiellement que, oui, lIA est en train de remodeler le marché du travail, et quelle a un impact disproportionné sur les jeunes qui ont suivi des études pour exercer des métiers touchés par lIA, comme le développement de logiciels et la rédaction. « Nous devrions nous inquiéter de lampleur de ces résultats », ont déclaré les économistes. Mais ils ont apporté quelques réserves.

Les chercheurs hésitent à extrapoler cette tendance à court terme en une prévision apocalyptique à long terme pour lavenir du marché du travail. « Les données historiques montrent que de nombreux emplois exercés aujourdhui nexistaient pas il y a quelques décennies, et il nest pas facile de prédire à quoi ressembleront ces emplois de demain ni quelles compétences ils exigeront », ont expliqué les économistes du Bureau de recensement.

« Nous devons faire preuve dune grande prudence lorsque nous émettons des hypothèses sur limpact de lIA sur léconomie dans son ensemble en nous basant uniquement sur des effets à court terme observés chez un sous-ensemble de travailleurs ». Pourtant, les données disponibles à ce jour indiquent que les jeunes diplômés en informatique qui peinent à trouver leur premier emploi ont une réponse toute prête : « tout est de la faute de l'IA ».

Source : rapport d'étude

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Voir aussi

Les étudiants remettent en question leur choix de filière, leur parcours professionnel et leur secteur d'activité en raison de l'IA. Environ 16 % ont déjà changé de filière ou de domaine d'études

L'IA touche particulièrement les postes de débutants. L'emploi des jeunes dans les secteurs touchés par l'IA a baissé de 19 % par rapport aux métiers moins exposés à l'IA, selon une étude de Stanford

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calvaire
Avatar de calvaire
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 22/09/2026 à 14:03
ce n'est pas un bon plan car ca risque de coincé pour leur retraite je pense.

je vois beaucoup en asie d'ancien ingénieur de 40-50ans devenue barista fire pour le plaisir, mais ils ont pu accumuler du capitale, si eux ne le peuvent pas, ils vont juste finir barista et devront bosser jusqu'a 60-80ans en priant pour être toujours en vie a ces ages avancées et que la répartition existe toujours.
et même vivant à 70ans on profite pas autant qu'a 40-50. Les road trip pas cher avec peu de confort c'est terminé.

a leurs place j'irais plutôt vers des métiers a forte rémunération comme mineur en Australie ou fermier en Nouvelle-Zélande, pour investir un max et pouvoir ensuite prendre sa retraite jeune.
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RenarddeFeu
Avatar de RenarddeFeu
Membre averti https://www.developpez.com
Le 22/09/2026 à 23:11
Délaisser l'informatique pour un autre emploi dans le tertiaire n'est pas une bonne idée.

Devenir mineur en Australie ou fermier en Nouvelle-Zélande est éminemment ridicule. Par contre, travailler comme field engineer est déjà bien plus réaliste. Le métier reste bien payé et ne sera pas remplacé par l'IA de sitôt.
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Jaminolu
Avatar de Jaminolu
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 24/09/2026 à 16:19
c'est bien là mon inquiétude, l'éloignement, c'est vrai aussi qu'elle souhaite surtout améliorer son Anglais, pourquoi pas plus tard l'international ??.
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TJ1985
Avatar de TJ1985
Membre chevronné https://www.developpez.com
Le 23/09/2026 à 10:04
Vers mes 30 ans je me suis recyclé et tombé en informatique. Le décorticage de problèmes, le démontage "comment ça marche" et le remontage (!) m'avaient toujours stimulé, lorsque les ordinateurs sont devenus approchables puis abordables la voie était toute tracée.
Ensuite, 35 ans de carrière professionnelle, développeur, chef de projets, support troisième niveau (au moins), conversions d'applications de plateformes à plateformes, développements métiers... Un régal !
J'ai vu évoluer l'embauche de mes collègues. D'abord des enthousiastes, qui étaient tombés dedans. Puis les opportunistes, car "ça payait bien". Puis l'arrivée des savants, diplômés, sans connaissance pratique mais capable de rejeter la faute de leurs insuffisances sur ceux qui faisaient le travail, souvent de la manière imposée par la peau d'âne.
Je suis persuadé que les informaticiens de ma catégorie trouveront toujours de quoi exprimer leurs talents. Ce sont eux qui développent les moteurs chargés de remplacer les médiocres, il en faudra encore un bon bout de temps.
Les autres, peut-être qu'ils retournent à leur destin initial, comptabilisant leurs 35h et planifiant leurs vacances pour éviter l'ennui de rêvasser et de créer des mondes à implémenter ensuite devant l'écran...
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Jaminolu
Avatar de Jaminolu
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 24/09/2026 à 15:28
En effet ma fille de 28 ans spécialisée dans le domaine de l'UX designer, viens de se faire licencier à l'amiable avec son employeur, étant en mission depuis 5 ans avec canal+. Elle a pris conscience de ce tournant, et prévois une échappée belle en Nouzelle zélande, pour qq mois, son souhait est
de travailler en Freeland, ou bien d'un travail manuel créatif, mais quitter le milieu du numérique. que nous réserve réellement l'IA. Etant moi-même un ancien technicien en electronique et informatique, je comprends parfaitement les jeunes gens, mais cela me rappelle qu'il y a qq années, les produits industriel fabriqué en grande partie en chine, étaient des produits de grande consommation, tout finissait à la décharge, et tout le secteur de l'après vente avait disparu, et miracle, vous jeunes gens prenez conscience du passé de vos ainés et souhaités mettre un frein, vous réfléchissez et revenez sur des valeurs à la mesure humaine. Mais l'IA est vraiment un progret pour la discipline des sciences humaines, dans le domaine du Streaming, les robots nous seront utiles. Je crois quand reconcidérant cette révolution, notre intelligence humaine mesurée, adaptera la façon de maitriser l'IA, toute nouvelle industrie boulverse nos régles, mais nous sommes les créatures encore plus devoloppées que lIA. Je crois en vous jeunes gens.
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calvaire
Avatar de calvaire
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 24/09/2026 à 15:58
Citation Envoyé par Jaminolu Voir le message
Elle a pris conscience de ce tournant, et prévois une échappée belle en Nouzelle zélande, pour qq mois, son souhait est
+1, excellent choix, pour les vacances d'été ma fille devrait faire pareil plus tard et mon fils va aller dans les mines en australie.
Être agriculteur ou faire des travaux manuels en 2026 est un très bon plan si on va dans les pays ou sa rapporte.

Elle pourra aussi mettre cette expérience dans son cv, les entreprises aiment les personne qui bougent, qui vont dans les pays anglophone notamment, elle va y pratiquer l'anglais et entrer sur le marché de l'emploi international, ca ouvre des portes.

Par contre tu risques de perdre ta fille, une fois habitué a un salaire 3 fois plus élevé que la france difficile de vouloir y revenir
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