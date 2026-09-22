L'émergence de l'IA générative modifie profondément l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Quelques mois seulement après le lancement de ChatGPT le 30 novembre 2022, le premier échelon de léchelle professionnelle dans la technologie a commencé à disparaître. Les diplômés ayant suivi des études en informatique et dans dautres domaines liés à lIA se voient de plus en plus souvent privés des emplois pour lesquels ils se sont formés.
Une grande partie dentre eux se retrouvent à la place derrière les comptoirs des restaurants et aux caisses des magasins. Cest ce que révèle une étude publiée récemment par des économistes du Bureau du recensement (Census Bureau) des États-Unis. Selon le rapport, les filières les plus touchées par l'IA regroupent notamment l'informatique, les mathématiques, les statistiques, le réseau, quelques branches de l'ingénierie ainsi que le journalisme.
L'étude a examiné comment les diplômés des filières les plus exposées à l'IA sen sont sortis depuis le lancement de ChatGPT fin 2022, qui a contribué à déclencher le boom de lIA générative. Les conclusions montrent une « détérioration nette » des conditions de début de carrière pour le dixième des spécialisations les plus exposées à l'IA. Bien que le constat soit largement partagé, certains observateurs ajoutent que cela ne se résume pas l'IA.
Un impact financier comparable à la Grande Récession
Les conclusions ne sont pas encourageantes pour les personnes issues des domaines les plus exposés : les perspectives de carrière et de revenus du décile supérieur (cest-à-dire les 10 % des filières les plus exposées à lIA) semblent aussi mauvaises que celles des milléniaux plus âgés ayant obtenu leur diplôme pendant la Grande Récession. Sa probabilité d'emploi initial diminuer de 5 % ; les gains initiaux sur un trimestre complet ont chuté de 13 %.
« Le décile des filières universitaires les plus exposées à lIA a vu ses chances de trouver un premier emploi baisser de cinq points de pourcentage, tandis que les revenus initiaux sur un trimestre complet ont reculé de 13 % », ont écrit dans cet article trois économistes du Bureau du recensement. « Cette baisse des revenus est comparable, en ampleur, aux pertes de revenus associées à lobtention dun diplôme en période de forte récession ».
Une précédente étude publiée en avril 2026 par le Bureau a révélé que le recrutement de travailleurs âgés de 22 à 24 ans avait fortement chuté dans les secteurs les plus exposés à lIA, tandis que les embauches dans les secteurs moins exposés étaient restées stables. Lemploi des jeunes en début de carrière dans le cinquième des secteurs les plus exposés à lIA a baissé de 12 % au cours des dix trimestres qui ont suivi le lancement de ChatGPT.
Lee Tucker, lun des coauteurs de létude, a déclaré que « la baisse des embauches est la cause principale » de ce taux de chômage, et non la perte demplois déjà occupés. Il a constaté que les secteurs les plus exposés se concentrent autour des métiers liés aux logiciels et aux technologies de linformation, qui sont précisément les domaines vers lesquels linformatique et dautres filières fortement exposées à lIA sont censées orienter leurs diplômés.
De plus, les recherches antérieures sur les diplômés ayant commencé leur carrière durant la Grande Récession indiquent que plusieurs années de perspectives dégradées peuvent engendrer des retards financiers durables au cours de leur vie professionnelle (Lee Tucker a corédigé la nouvelle étude du Bureau de recensement.)
Réorientation vers des emplois bien moins rémunérés
Et pourquoi ces revenus sont-ils en baisse ? Eh bien, la réponse réside en partie dans la destination des jeunes diplômés touchés par lIA. Les jeunes diplômés ont toujours besoin de travailler et trouvent toujours des emplois, même s'ils sont titulaires de diplômes très prisés. La baisse des revenus s'explique donc moins par un manque d'emploi que par le fait qu'ils se tournent vers des métiers « moins bien rémunérés » pour joindre les deux bouts.
Environ la moitié de cette perte de revenus sexplique par le fait que les diplômés gagnent moins dans les secteurs qui les ont embauchés. Lautre moitié résulte dune réorientation vers des secteurs complètement différents, principalement des secteurs à bas salaires comme la restauration et le commerce de détail. Aujourd'hui, il n'est pas étonnant de voir un débutant en développement logiciel accepter un emploi de caissier ou de serveur.
Létude la plus récente du Bureau de recensement a révélé que les écarts de revenus et demploi se réduisent avec le temps, mais restent importants pour les filières les plus exposées à lIA, même plusieurs années après. Létude précédente montrait que les volumes dembauche sétaient largement redressés début 2025, mais à partir dun nombre demplois de base plus faible, ce qui signifie que la porte ne sest rouverte que partiellement.
Les inscriptions en licence dinformatique ont chuté de 8,4 % au printemps 2026 par rapport à lannée précédente, après une baisse de 3,6 % lautomne précédent. Goldman Sachs a révélé que les inscriptions en informatique et en programmation ont chacune chuté de plus de 10 % au cours de lannée universitaire 2025-2026, première année où la banque a constaté que les étudiants réagissaient de manière visible à lIA dans leurs choix de filière.
Les économistes ont ajouté : « les filières les plus exposées à lIA ont connu une croissance rapide du nombre de diplômés au cours des années qui ont précédé la sortie de ChatGPT. Après son lancement, le nombre de nouveaux diplômés dans ces filières a rapidement commencé à se stabiliser. Les données sur les départements STEM suggèrent également que les inscriptions dans certaines des filières les plus exposées ont commencé à baisser ».
Les étudiants reconsidèrent leurs choix de filière
Une enquête de Gallup et de la Fondation Lumina citée dans ce rapport a révélé que 42 % des étudiants en licence avaient reconsidéré leur choix de filière en raison de lIA. Mais selon létude antérieure du Bureau du recensement, le marché a basculé quelques mois seulement après la sortie de ChatGPT. Les données sur les inscriptions indiquent que les étudiants nont commencé à délaisser linformatique en nombre significatif que trois ans plus tard.
Cette tendance se confirme toutefois au-delà des deux études du Bureau de recensement. Le suivi continu mené par la Banque fédérale de réserve de New York a établi le taux de sous-emploi des jeunes diplômés à 42 % au deuxième trimestre 2026, le taux de chômage de cette cohorte sélevant à 5,6 %, soit un niveau supérieur à la moyenne nationale. Une analyse menée par le Strada Institute et le Burning Glass Institute apporte plus de détails.
Elle a révélé que 52 % des diplômés occupaient, dans lannée suivant la fin de leurs études, des emplois ne nécessitant pas de diplôme (notamment dans le commerce de détail, la restauration, lhôtellerie et ladministration de bureau) et que 45 % dentre eux y occupaient toujours un poste dix ans plus tard.
La conclusion principale de l'étude du Bureau de recensement est essentiellement que, oui, lIA est en train de remodeler le marché du travail, et quelle a un impact disproportionné sur les jeunes qui ont suivi des études pour exercer des métiers touchés par lIA, comme le développement de logiciels et la rédaction. « Nous devrions nous inquiéter de lampleur de ces résultats », ont déclaré les économistes. Mais ils ont apporté quelques réserves.
Les chercheurs hésitent à extrapoler cette tendance à court terme en une prévision apocalyptique à long terme pour lavenir du marché du travail. « Les données historiques montrent que de nombreux emplois exercés aujourdhui nexistaient pas il y a quelques décennies, et il nest pas facile de prédire à quoi ressembleront ces emplois de demain ni quelles compétences ils exigeront », ont expliqué les économistes du Bureau de recensement.
« Nous devons faire preuve dune grande prudence lorsque nous émettons des hypothèses sur limpact de lIA sur léconomie dans son ensemble en nous basant uniquement sur des effets à court terme observés chez un sous-ensemble de travailleurs ». Pourtant, les données disponibles à ce jour indiquent que les jeunes diplômés en informatique qui peinent à trouver leur premier emploi ont une réponse toute prête : « tout est de la faute de l'IA ».
Source : rapport d'étude
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Que pensez-vous de l'impact de l'IA sur les jeunes diplômés en informatique ?
Cette tendance va-t-elle se poursuivre sur le long terme ? Pourquoi ?
Quelles sont vos prédictions sur l'emploi des jeunes diplômés en informatique à court à moyen terme ?
Voir aussi
Les étudiants remettent en question leur choix de filière, leur parcours professionnel et leur secteur d'activité en raison de l'IA. Environ 16 % ont déjà changé de filière ou de domaine d'études
L'IA touche particulièrement les postes de débutants. L'emploi des jeunes dans les secteurs touchés par l'IA a baissé de 19 % par rapport aux métiers moins exposés à l'IA, selon une étude de Stanford
Les étudiants les plus brillants de Chine visaient autrefois la technologie et la finance. Aujourd'hui, ils se tournent vers l'industrie manufacturière, à mesure que l'IA redéfinit la main-d'uvre
Vous avez lu gratuitement 3 475 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.