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Dans les récents licenciements chez Oracle Cloud, les développeurs logiciels ont été les plus touchés
Selon un document divulgué, après la suppression préalable de 21 000 postes

Le , par Eliora
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Oracle supprime des centaines d'emplois au sein de la branche de son activité qui est au cur de ses ambitions en matière d'intelligence artificielle (IA), selon un document interne obtenu par Business Insider. Le document recense 546 employés de la division « America Cloud Infrastructure » d'Oracle qui ont été licenciés et sont éligibles à une indemnité de départ, soit environ 7,6 % des 7 185 salariés que compte cette division. Ces réductions d'effectifs interviennent parallèlement à l'un des programmes d'expansion les plus coûteux d'Oracle : l'entreprise prévoit de dépenser entre 90 et 95 milliards de dollars cette année pour augmenter la capacité de ses centres de données.

Oracle Corporation est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies, dont le siège social est situé à Austin, au Texas. Cofondée à Santa Clara, en Californie, en 1977 par Bob Miner, Ed Oates et Larry Ellison, actuel président du conseil d'administration et directeur technique, Oracle figure parmi les 50 plus grandes entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière et occupait la 66e place du classement Forbes Global 2000 en 2025. Lentreprise commercialise des logiciels de bases de données (notamment Oracle Database), des applications dentreprise, ainsi que des infrastructures cloud et du matériel informatique.

En août 2026, Oracle, qui avait investi massivement dans l'infrastructure d'IA, a prévu de nouvelles suppressions d'emplois pour réduire ses coûts de main-d'uvre. La société a demandé à ses responsables de soumettre des listes d'employés visés, l'ampleur des suppressions pouvant atteindre des pourcentages à deux chiffres dans certaines équipes. Ces coupes illustrent les pressions financières liées à la course à l'IA. Le marché a réagi froidement, l'action Oracle ayant chuté d'environ 26 % cette année.

Plus récemment, ce mois, Oracle a recommencé à supprimer des postes le 14 septembre, et les personnes concernées l'ont appris presque exactement dans le même ordre que lors de la vague de mars. Le poste avait été supprimé dans le cadre d'une réorganisation plus large, et ce même jour était le dernier jour de travail. Dans un fil de discussion ayant dépassé les 300 commentaires en quelques heures, les employés ont vu le nombre de membres sur Slack baisser d'environ 3 000 à 4 000 au cours de la matinée. Un détail revenait dans presque tous les messages : les personnes licenciées n'étaient pas celles qui avaient reçu de mauvaises évaluations. Oracle a indiqué que les coûts de restructuration augmenteraient d'environ 700 millions de dollars, portant le coût prévu à environ 2,8 milliards de dollars.

En effet, Oracle supprime des centaines demplois au sein de la branche de son activité qui est au cur de ses ambitions en matière dIA, selon un document interne obtenu par Business Insider,. Cette révélation intervient alors que lentreprise poursuit une expansion massive de la capacité de ses centres de données tout en sefforçant de maîtriser les coûts liés à cet investissement. Le document recense 546 employés de la division « America Cloud Infrastructure » dOracle qui ont été licenciés et sont éligibles à une indemnité de départ. Business Insider a indiqué que ce chiffre représentait environ 7,6 % des 7 185 salariés que compte cette division.

Ce document a été établi conformément aux exigences des lois fédérales américaines relatives à la discrimination fondée sur lâge. Il ne permet pas de déterminer lampleur totale des derniers licenciements chez Oracle, et Business Insider na pas pu établir si toutes les suppressions demplois au sein de la division cloud y figuraient.


Quels postes chez Oracle ont été touchés par ces suppressions demplois ?

Ces dernières suppressions font suite à une autre réduction importante des effectifs dOracle en début dannée. Lentreprise comptait 141 000 employés avant cette dernière vague et a indiqué avoir déjà supprimé 21 000 postes au cours de son exercice 2026, qui sest achevé le 31 mai. Les postes de développement logiciel représentaient environ 17 % des emplois identifiés dans le document divulgué. Le poste ayant enregistré le plus grand nombre de licenciements était celui de développeur logiciel III, avec 57 employés concernés. Les postes de chefs de projet et d'ingénieurs d'infrastructure seniors figuraient également en bonne place.

Outre les développeurs de logiciels, les suppressions demplois ont touché des postes liés à la gestion de programmes et aux opérations dinfrastructure essentielles de lentreprise. Le document fait également état de réductions au sein des services dassistance des centres de données dOracle, la division chargée de la maintenance et de lassistance technique. Ce groupe représentait 41 des licenciements répertoriés dans le document. Parmi les personnes concernées figuraient un vice-président et deux directeurs seniors, selon Business Insider.

Cette réduction représentait environ 7,5 % des suppressions demplois consignées dans le document. Lampleur des suppressions demplois liées aux logiciels intervient également alors que les entreprises technologiques sont à nouveau confrontées à des interrogations sur la manière dont les outils de codage basés sur lIA pourraient modifier le travail des ingénieurs.

Que comprend lindemnité de départ dOracle ?

Les conditions dindemnisation dOracle varient en fonction de lancienneté de lemployé. Selon les modalités décrites dans le document interne, les salariés éligibles reçoivent quatre semaines de salaire de base pour leur première année complète au sein de lentreprise, puis une semaine supplémentaire pour chaque année suivante. Pour la dernière année, une période de service de six mois ou plus est considérée comme une année complète. Le montant total de lindemnité est plafonné à 26 semaines de salaire de base.

L'indemnité de départ devrait être versée environ trois semaines après que les salariés auront signé l'accord et restitué les biens de l'entreprise. Business Insider a indiqué que les salariés qui réintégreraient Oracle dans les six mois pourraient être amenés à rembourser une partie de cette indemnité. La rémunération en actions est traitée séparément. Les options sur actions non acquises et les unités dactions restreintes sont annulées à la fin du contrat de travail, tandis que les actions acquises restent la propriété des salariés. Les options sur actions acquises peuvent généralement être exercées pendant trois mois après la cessation demploi, bien que certaines options liées à des acquisitions ne puissent lêtre que pendant un mois.

Le versement des primes et des commissions dépend du plan de rémunération de lemployé. Les commissions acquises restent dues, mais cessent de saccumuler après le dernier jour de travail. Les participants au programme de primes dentreprise perdent leur droit aux versements futurs. Le plan dachat dactions des salariés dOracle prend également fin en cas de cessation demploi. Les cotisations sont normalement remboursées sans intérêts, sauf pendant les périodes dachat spécifiées, où elles sont utilisées pour acquérir des actions.

L'expansion d'Oracle dans le domaine de l'IA s'accompagne d'énormes coûts d'infrastructure

Ces réductions d'effectifs interviennent parallèlement à l'un des programmes d'expansion les plus coûteux d'Oracle. L'entreprise investit massivement dans des centres de données pour répondre à la demande en matière de calcul pour l'IA. Oracle prévoit de dépenser entre 90 et 95 milliards de dollars cette année pour augmenter la capacité de ses centres de données, cette expansion étant financée en partie par des emprunts substantiels.

Ces dépenses ont rendu la gestion des coûts de plus en plus importante, alors même quOracle poursuit une croissance rapide dans le domaine des infrastructures cloud. Oracle na pas divulgué publiquement le nombre total demployés concernés par cette dernière vague de suppressions demplois. Par conséquent, les 546 postes identifiés dans le document de Business Insider ne doivent pas être considérés comme le bilan définitif des licenciements liés au cloud au sein de lentreprise.

En août 2026, Oracle faisait face à une précarité financière inquiétante. L'entreprise avait délaissé un modèle logiciel lucratif pour s'endetter lourdement dans le cloud et l'IA. Elle avait pris un risque démesuré en devenant une bailleuse de fonds pour OpenAI, assumant des engagements financiers que le laboratoire d'IA ne portait pas à son propre bilan. Cette stratégie avait entraîné une dégradation de la note de crédit de l'entreprise, désormais proche de la catégorie spéculative. La société était à bout de souffle et s'était vue obligée de licencier 21 000 personnes pour rester à flot. Si la bulle de l'IA éclatait, Oracle pourrait être la première pièce d'un effet domino dévastateur pour l'industrie.

Sources : Oracle ; Business Insider

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