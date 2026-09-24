Oracle Corporation est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies, dont le siège social est situé à Austin, au Texas. Cofondée à Santa Clara, en Californie, en 1977 par Bob Miner, Ed Oates et Larry Ellison, actuel président du conseil d'administration et directeur technique, Oracle figure parmi les 50 plus grandes entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière et occupait la 66e place du classement Forbes Global 2000 en 2025. Lentreprise commercialise des logiciels de bases de données (notamment Oracle Database), des applications dentreprise, ainsi que des infrastructures cloud et du matériel informatique.
En août 2026, Oracle, qui avait investi massivement dans l'infrastructure d'IA, a prévu de nouvelles suppressions d'emplois pour réduire ses coûts de main-d'uvre. La société a demandé à ses responsables de soumettre des listes d'employés visés, l'ampleur des suppressions pouvant atteindre des pourcentages à deux chiffres dans certaines équipes. Ces coupes illustrent les pressions financières liées à la course à l'IA. Le marché a réagi froidement, l'action Oracle ayant chuté d'environ 26 % cette année.
Plus récemment, ce mois, Oracle a recommencé à supprimer des postes le 14 septembre, et les personnes concernées l'ont appris presque exactement dans le même ordre que lors de la vague de mars. Le poste avait été supprimé dans le cadre d'une réorganisation plus large, et ce même jour était le dernier jour de travail. Dans un fil de discussion ayant dépassé les 300 commentaires en quelques heures, les employés ont vu le nombre de membres sur Slack baisser d'environ 3 000 à 4 000 au cours de la matinée. Un détail revenait dans presque tous les messages : les personnes licenciées n'étaient pas celles qui avaient reçu de mauvaises évaluations. Oracle a indiqué que les coûts de restructuration augmenteraient d'environ 700 millions de dollars, portant le coût prévu à environ 2,8 milliards de dollars.
En effet, Oracle supprime des centaines demplois au sein de la branche de son activité qui est au cur de ses ambitions en matière dIA, selon un document interne obtenu par Business Insider,. Cette révélation intervient alors que lentreprise poursuit une expansion massive de la capacité de ses centres de données tout en sefforçant de maîtriser les coûts liés à cet investissement. Le document recense 546 employés de la division « America Cloud Infrastructure » dOracle qui ont été licenciés et sont éligibles à une indemnité de départ. Business Insider a indiqué que ce chiffre représentait environ 7,6 % des 7 185 salariés que compte cette division.
Ce document a été établi conformément aux exigences des lois fédérales américaines relatives à la discrimination fondée sur lâge. Il ne permet pas de déterminer lampleur totale des derniers licenciements chez Oracle, et Business Insider na pas pu établir si toutes les suppressions demplois au sein de la division cloud y figuraient.
Quels postes chez Oracle ont été touchés par ces suppressions demplois ?
Ces dernières suppressions font suite à une autre réduction importante des effectifs dOracle en début dannée. Lentreprise comptait 141 000 employés avant cette dernière vague et a indiqué avoir déjà supprimé 21 000 postes au cours de son exercice 2026, qui sest achevé le 31 mai. Les postes de développement logiciel représentaient environ 17 % des emplois identifiés dans le document divulgué. Le poste ayant enregistré le plus grand nombre de licenciements était celui de développeur logiciel III, avec 57 employés concernés. Les postes de chefs de projet et d'ingénieurs d'infrastructure seniors figuraient également en bonne place.
Outre les développeurs de logiciels, les suppressions demplois ont touché des postes liés à la gestion de programmes et aux opérations dinfrastructure essentielles de lentreprise. Le document fait également état de réductions au sein des services dassistance des centres de données dOracle, la division chargée de la maintenance et de lassistance technique. Ce groupe représentait 41 des licenciements répertoriés dans le document. Parmi les personnes concernées figuraient un vice-président et deux directeurs seniors, selon Business Insider.
Cette réduction représentait environ 7,5 % des suppressions demplois consignées dans le document. Lampleur des suppressions demplois liées aux logiciels intervient également alors que les entreprises technologiques sont à nouveau confrontées à des interrogations sur la manière dont les outils de codage basés sur lIA pourraient modifier le travail des ingénieurs.
Que comprend lindemnité de départ dOracle ?
Les conditions dindemnisation dOracle varient en fonction de lancienneté de lemployé. Selon les modalités décrites dans le document interne, les salariés éligibles reçoivent quatre semaines de salaire de base pour leur première année complète au sein de lentreprise, puis une semaine supplémentaire pour chaque année suivante. Pour la dernière année, une période de service de six mois ou plus est considérée comme une année complète. Le montant total de lindemnité est plafonné à 26 semaines de salaire de base.
L'indemnité de départ devrait être versée environ trois semaines après que les salariés auront signé l'accord et restitué les biens de l'entreprise. Business Insider a indiqué que les salariés qui réintégreraient Oracle dans les six mois pourraient être amenés à rembourser une partie de cette indemnité. La rémunération en actions est traitée séparément. Les options sur actions non acquises et les unités dactions restreintes sont annulées à la fin du contrat de travail, tandis que les actions acquises restent la propriété des salariés. Les options sur actions acquises peuvent généralement être exercées pendant trois mois après la cessation demploi, bien que certaines options liées à des acquisitions ne puissent lêtre que pendant un mois.
Le versement des primes et des commissions dépend du plan de rémunération de lemployé. Les commissions acquises restent dues, mais cessent de saccumuler après le dernier jour de travail. Les participants au programme de primes dentreprise perdent leur droit aux versements futurs. Le plan dachat dactions des salariés dOracle prend également fin en cas de cessation demploi. Les cotisations sont normalement remboursées sans intérêts, sauf pendant les périodes dachat spécifiées, où elles sont utilisées pour acquérir des actions.
L'expansion d'Oracle dans le domaine de l'IA s'accompagne d'énormes coûts d'infrastructure
Ces réductions d'effectifs interviennent parallèlement à l'un des programmes d'expansion les plus coûteux d'Oracle. L'entreprise investit massivement dans des centres de données pour répondre à la demande en matière de calcul pour l'IA. Oracle prévoit de dépenser entre 90 et 95 milliards de dollars cette année pour augmenter la capacité de ses centres de données, cette expansion étant financée en partie par des emprunts substantiels.
Ces dépenses ont rendu la gestion des coûts de plus en plus importante, alors même quOracle poursuit une croissance rapide dans le domaine des infrastructures cloud. Oracle na pas divulgué publiquement le nombre total demployés concernés par cette dernière vague de suppressions demplois. Par conséquent, les 546 postes identifiés dans le document de Business Insider ne doivent pas être considérés comme le bilan définitif des licenciements liés au cloud au sein de lentreprise.
En août 2026, Oracle faisait face à une précarité financière inquiétante. L'entreprise avait délaissé un modèle logiciel lucratif pour s'endetter lourdement dans le cloud et l'IA. Elle avait pris un risque démesuré en devenant une bailleuse de fonds pour OpenAI, assumant des engagements financiers que le laboratoire d'IA ne portait pas à son propre bilan. Cette stratégie avait entraîné une dégradation de la note de crédit de l'entreprise, désormais proche de la catégorie spéculative. La société était à bout de souffle et s'était vue obligée de licencier 21 000 personnes pour rester à flot. Si la bulle de l'IA éclatait, Oracle pourrait être la première pièce d'un effet domino dévastateur pour l'industrie.
Sources : Oracle ; Business Insider
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