99 % des PDG prévoient des suppressions de postes liées à l'IA dans les deux prochaines années, une transition technologique qui frappe en premier les jeunes diplômés en début de carrière

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Et le 100% de ces 99% de PDG auront quitté leur poste bien avant de devoir assumer leur décision!!!!!!!!!!!!Il y a une très grosse différence entre un fondateur à la tête de son entreprise dont il est le propriétaire et ces PDG qui ne sont rien d'autres que des mercenaires qui prennent leur décisions simplement pour être dans le sens du vent. Leur objectif n'est pas l'état de l'entreprise dont ils ont la direction dans 2 ou 5 ans mais bien dans le prochain "quarter", c'est-à-dire dans les prochains 3 mois, date du prochain rapport destiné à la bourse... Des décisions à la con, bien médiatiques, puis quand les conséquences tombent... Activation du parachute doré: J'encaisse les bonus, je pars diriger une autre boite pour refaire la même chose...Parfait exemple avec la multinationale de l'alimentaire Nestlé: Pendant des décennies, gestion à la papa avec une croissance constante de 4% annuels et des cadres maison: Le dernier PDG sérieux Peter Brabeck-Letmathe, un autrichien qui se ventait avoir commencé sa carrière chez Nestlé comme simple vendeur de glace puis avoir gravi tous les échelons jusqu'à occuper à la fois le poste de directeur général et de président du conseil d'administration de la multinationale.Puis voilà arrivée la pression des fonds de pension américain avec comme théorie "On veut au minimum une croissance de 25%", on va chercher des PDG hors les murs ne connaissant rien au domaine de l'alimentaire et là c'est le feu d'artifice, un PDG quitte après moins de 2 ans, un autre est viré pour avoir passé les histoires de culs avec la secrétaire avant la gestion des affaires... Résultat: Pas de croissance de 25% à l'horizon! Mieux encore, l'action considérée comme une "action défensive" s'est écroulée!