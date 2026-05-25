99 % des PDG prévoient des suppressions de postes liées à l'IA dans les deux prochaines années, une transition technologique qui frappe en premier les jeunes diplômés en début de carrière

Le marché de l'emploi actuel devient extrêmement précaire pour la nouvelle génération, provoquant un sentiment de désillusion généralisé. L'introduction de l'IA dans les organisations accélère l'automatisation, provoquant la suppression massive d'emplois dans presque tous les secteurs d'activité. Les Big Tech ont supprimé jusqu'à 80 000 emplois au premier trimestre et accusent l'IA tout en investissant quelque 725 milliards dans cette technologie.
Mais le bain de sang pourrait s'étendre encore sur plusieurs années. La quasi-totalité des PDG interrogés dans le cadre d'une étude récente ont déclaré s'attendre à ce que les initiatives de leur entreprise en matière d'IA entraînent des licenciements massifs au cours des deux prochaines années.
Selon le rapport « Global Talent Trends » du cabinet de conseil Mercer, 99 % des PDG se préparent à des licenciements liés à lIA à court terme. Le rapport indique que la plupart des dirigeants estiment que la réorganisation du travail pour intégrer lautomatisation générera le meilleur retour sur investissement, mais seuls 32 % dentre eux pensent que la main-duvre peut combiner de manière optimale les capacités humaines et celles des machines.
Impact dévastateur de l'adoption de l'IA sur les jeunes travailleurs
Les organisations s'empressent d'adopter l'IA comme le prochain levier majeur de maximisation des profits. Au cours de l'année écoulée, nombre d'entre elles ont affirmé que leurs initiatives en matière d'IA fonctionnaient si bien qu'elles justifiaient des décisions de licenciements massifs, ce qui fait craindre une crise du chômage des cols blancs dans un avenir proche. Les réductions
prévues devraient toucher en priorité les postes de début de carrière.
Les PDG privilégient l'automatisation des tâches simples, qui servent habituellement de formation sur le tas pour permettre aux jeunes d'évoluer vers des niveaux de responsabilité supérieurs. Ainsi, les jeunes de 22 à 27 ans affrontent aujourd'hui le marché de l'emploi le plus sombre depuis la pandémie.
Selon les analystes, cette stratégie comporte un risque majeur en affaiblissant le renouvèlement des talents et la formation interne. Une enquête mondiale menée auprès de PDG par le cabinet de conseil Oliver Wyman révèle que cette tendance devrait s'aggraver au cours des deux prochaines années. Les conclusions de l'enquête d'Oliver Wyman suggèrent que la situation des jeunes diplômés n'est pas près de s'améliorer, et qu'elle pourrait s'aggraver.
La proportion de dirigeants prévoyant de réduire les postes de niveau junior a doublé, passant de 17 % en 2025 à 43 % en 2026. Au lieu d'embaucher de jeunes professionnels, les entreprises se tournent vers des profils plus expérimentés, 30 % des personnes interrogées déclarant privilégier le recrutement pour des postes de niveau intermédiaire. L'étude ajoute que l'IA fait pencher la balance du marché du travail en faveur des travailleurs plus âgés.
Des prévisions alarmantes pour les diplômés de la génération Z
L'IA figurait parmi les trois principales priorités de la plupart des PDG, et plus de 90 % d'entre eux ont déclaré déployer l'IA au sein de leur entreprise, même si 67 % en sont encore au stade de la planification ou de la phase pilote. Les entreprises invoquent généralement le développement de l'IA et les investissements massifs dans cette technologie pour justifier les grandes vagues de licenciements, mais selon les critiques, « l'IA n'est qu'un prétexte ».
Cette transformation brutale du marché du travail est directement liée à l'adoption massive de l'IA. Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, a expliqué que les entreprises remplacent les jeunes diplômés par des assistants virtuels capables d'automatiser leur travail. « Cessez de vous inquiéter au sujet de l'IA et commencez à apprendre à vous en servir », a-t-il conseillé à la génération Z, la prochaine génération de travailleurs.
« Il est à noter que les PDG dont l'horizon de planification est le plus long sont les plus susceptibles de prévoir des réductions d'effectifs », indique le rapport. « Cela suggère qu'ils...
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