Les entreprises spécialisées dans l'IA recrutent des électriciens et des menuisiers par milliers, et investissent massivement dans leurs formation pour construire des centres de données

En janvier 2026, Jensen Huang, PDG de Nvidia, a prédit une ruée vers l'or inattendue dans certains types d'emplois peu rémunérés. S'exprimant lors du Forum économique mondial 2026 à Davos, en Suisse, Huang a déclaré que les infrastructures massives nécessaires pour alimenter les centres de données IA transformeront les emplois traditionnels « cols bleus » en carrières à six chiffres. « Tout d'abord, il s'agit du plus grand projet d'infrastructure de l'histoire de l'humanité. Cela va créer beaucoup d'emplois. », a-t-il déclaré, ajoutant : « Nous allons avoir besoin de plombiers, d'électriciens, d'ouvriers du bâtiment et de l'acier, de techniciens réseau et de personnes chargées d'installer et d'équiper les installations, et tous ces emplois vont être créés aux États-Unis, où nous assistons à un boom assez important dans ce domaine.»
Quelques mois plus tôt, en juillet 2025, Marvin Ellison, PDG de Lowe's, a déclaré lors du CEO Workforce Forum de la Business Roundtable à Washington, le 17 juin, que si l'IA menace de prendre en charge des emplois dans les entreprises, elle ne peut pas compléter le travail de première ligne. "L'IA ne va pas réparer un trou dans votre toit", a déclaré Ellison. Il a également déclaré que les jeunes travailleurs devraient rechercher ces emplois de cols bleus pour maintenir la stabilité de l'emploi à mesure que l'IA se développe.
Alors que la construction de centres de données dédiés à l'IA entraîne un boom de l'embauche d'électriciens, les experts s'interrogent sur le devenir de cette main-d'uvre nouvellement formée une fois que la vague de constructions ralentira et que les emplois permanents resteront limités. Le projet dOpenAI dans le canton de Saline a nécessité le recours à des centaines délectriciens travaillant 10 heures par jour, sept jours sur sept. Alors que les entreprises spécialisées dans lIA dépensent des centaines de millions de dollars pour construire et exploiter des centres de données, la formation de la prochaine génération délectriciens est devenue une priorité absolue.
Cet engagement se concrétise notamment par ce centre de formation, qui fait partie des 270 établissements soutenus dans le cadre dun partenariat entre lInternational Brotherhood of Electrical Workers (IBEW) et des entrepreneurs en électricité. Cette campagne de recrutement sinscrit désormais dans un programme de 50 millions de dollars soutenu par Google, dont lobjectif est de faire passer le nombre annuel dinscriptions en apprentissage de 19 500 à 30 000 au cours des trois prochaines années, dans des sites sélectionnés par Google.
Une nouvelle subvention accordée par BlackRock, le gestionnaire d'actifs, permettra de développer les programmes de formation destinés aux centres de données au Texas, dans le cadre d'une initiative plus large de 100 millions de dollars visant à renforcer les effectifs dans les métiers spécialisés.
L'explosion de la demande en modèles d'IA, alimentée par des entreprises aux ressources financières apparemment illimitées qui se précipitent pour répondre à une demande en forte hausse, a créé un besoin sans précédent en main-d'uvre qualifiée. Ce boom soudain du recrutement a également entraîné une pénurie de main-d'uvre qualifiée dans d'autres secteurs, notamment celui de la construction de bureaux. Les promoteurs immobiliers sont prêts à payer un supplément pour recruter du personnel, en particulier dans les zones rurales où de nouveaux centres de données sont en cours de construction. Une analyse réalisée par Indeed a révélé que les emplois à l'heure dans le domaine de l'installation et de la maintenance des centres de données sont rémunérés 42 % de plus que des postes comparables dans d'autres secteurs.
Des changements simposent dans les programmes dapprentissage à Dallas et en Virginie du Nord
Sur les marchés connaissant une construction rapide de centres de données, tels que Dallas et la Virginie du Nord, les travailleurs ont la possibilité de quitter leur emploi actuel pour des postes nettement mieux rémunérés. Les entreprises technologiques ont également intensifié leurs efforts en matière de formation. Microsoft investit dans des programmes de formation de techniciens de centres de données depuis 2018 et gère aujourdhui 39 sites de formation à travers le monde, ayant formé environ 15 000 personnes.
Outre Microsoft, Meta a alloué 115 millions de dollars à la première année de ce quelle présente comme un engagement pluriannuel visant à former des ouvriers du bâtiment, en commençant par 5 000 participants. Ces travailleurs suivront une formation de quatre semaines, dont les frais de déplacement et dhébergement seront pris en charge, avant de travailler sur chantier pour lun des sous-traitants de Meta.
Changements structurels
La question se pose désormais pour les apprentis daujourdhui, qui deviendront à terme des compagnons à mesure que la construction des centres de données dédiés à lIA battra son plein. Les électriciens pleinement qualifiés pourraient ensuite se tourner vers des projets liés aux centrales nucléaires, aux immeubles dhabitation ou aux usines pharmaceutiques. Alors que des milliers de travailleurs sapprêtent à consacrer leurs efforts à la construction de centres de données dédiés à lIA, une question cruciale demeure : que se passera-t-il lorsque le boom de la construction prendra fin ? Où iront ces travailleurs, et quels secteurs seront en mesure dabsorber ce vivier croissant délectriciens nouvellement formés ?
Au-delà des craintes que les centres de données ne fassent grimper les factures délectricité, ceux-ci détournent également des travailleurs qui, autrement, soccuperaient de travaux électriques courants, notamment les interventions à domicile. Un autre défi souligné par les experts du secteur est que, si la construction des centres de données nécessite dénormes équipes de chantier, ceux-ci nont besoin que dune fraction de ces travailleurs une fois leur exploitation lancée. Par exemple, le site Stargate dAbilene est contractuellement tenu de créer au moins 57 emplois permanents à temps plein.
Si lexpansion rapide des centres de données a entraîné une hausse immédiate de la demande de personnel électrique, certains rapports suggèrent que cette tendance pourrait également inciter davantage détudiants à se tourner vers les métiers spécialisés plutôt que vers un parcours universitaire traditionnel.
En septembre 2025, Sam Altman, PDG d'OpenAI, a prévenu que l'IA allait accélérer le turnover des emplois, touchant d'abord les postes dans le secteur des services et perturbant les métiers intellectuels tels que la programmation et la médecine. Il a cité les gains d'efficacité qui rendent les tâches moins coûteuses et plus rapides, mais est resté optimiste quant aux nouvelles opportunités qui se présentent. Les sociétés devaient s'adapter en améliorant les compétences et en mettant en place des politiques pour assurer une transition équitable.
Source : New York Times
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